Co když tu na všechno ostatní nebude Mastercard? Britské banky se chtějí vymanit ze závislosti na USA
Venezuela, Grónsko, celní smršť. Spojené státy aktuálně nejsou zrovna spolehlivým partnerem. Donald Trump se konfliktů nebojí, ostatně má v rukou řadu nástrojů, jak si vynucovat poslušnost. Jedním z nich mohou být i obyčejné platební karty. Evropané si to začínají uvědomovat. Zdá se, že nejdál jsou Britské banky.
Evropská ekonomika je navázaná na americké firmy, a to v takovém rozsahu, jaký si ani neuvědomujeme. Americké systémy jsou běžnou součástí každodenního života. Dominance se však nyní jeví jako potenciální ohrožení.
Uvědomují si to i britské banky, které hledají možnost, jak být odolnější vůči nejistotě Spojených států pod vedením Donalda Trumpa. Včera se vedení špiček z londýnské City sešly, aby probraly vznik alternativy k platebním kartám Visa a Mastercard, jak uvádí deník The Guardian.
Idea národního systému není zcela nová záležitost. Diskutuje se o ní už delší dobu, ale aktuální chování Trumpovy administrativy se ukazuje jako silná motivace k rychlejšímu brainstormingu. Obě platební sítě sídlí v USA, a proto panují obavy, že by je Trump mohl nechat v průběhu nějaké z dalších roztržek pro Británii nebo celou Evropu „vypnout“.
Dosud takový scénář nebyl příliš pravděpodobný, Mastercard ani Visa odchod z Británie neplánují (a s bankami podle všeho spolupracují), ale s Donaldem Trumpem v Bílém domě není nic nemožné.
Karel Pučelík: Trump nemá nic jistého. Chystá se ovlivnit klíčové volby?
Politika
Ekonomická apokalypsa
Omezení fungování Visy i Mastercard by pro britskou ekonomiku znamenalo v současném stavu takřka apokalypsu. Podle nedávných statistik využívá systémy 95 procent karetních operací. „Kdyby byly Mastercard a Visa zrušeny, vrátili bychom se do 50. let minulého století,“ řekl deníku jeden z představitelů finančního sektoru.
Jako empirický příklad se nabízí zkušenost z Ruska, odkud po zavedení sankcí obě firmy odešly. Mnoho lidí tehdy zůstalo bez přístupu k penězům. The Guardian navíc připomíná, že v Rusku bylo na zmíněných firmách závislých „pouhých“ šedesát procent plateb. Na Británii by tedy podobná situace dopadla výrazněji.
Potenciální vážnost dopadů podtrhuje fakt, že Britové platí kartami nejvíce v Evropě. Více než šedesát procent transakcí je placeno kartou a mnoho lidí platí i mobilem či jinou bezkontaktní možností.
David Ondráčka: Epsteinův klub vyvolených, když elity drží při sobě až příliš
Názory
Nejen Británie
Podle dostupných informací by systém neměl vzniknout na zelené louce, ale spíše jako vylepšení aktuální infrastruktury. Nemusí přitom posloužit jen v případě amerického zásahu. „V náročném a měnícím se prostředí kybernetických a operačních rizik by mohl poskytnout určitou míru dodatečné odolnosti v britském platebním prostředí jako doplňková platební síť pro vzácné případy narušení provozu stávajících sítí,“ uvedla viceguvernérka Bank of England Sarah Breedenová.
O podobném opatření se nyní hovoří i na půdě Evropské unie. Potenciální hrozba totiž nestojí jen před Británií. S nezávislým platebním systémem přišla už například Indie.
Téma to rozhodně je i pro Česko. Češi jsou sice známí tím, že se dokážou platbě kartou vyhnout, zvláště pokud jde o daně, ale i tak je podíl karetních transakcí zásadní, stejně tak i důležitost Visy a Mastercard.