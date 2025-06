V soutěži Visa Bank Branch of the Year zabodovala benešovská pobočka Monety

V prvním čtvrtletí roku 2025 se v soutěži Visa Bank Branch of the Year na třetím místě umístila benešovská pobočka Moneta Money Bank v ulici Tyršova 2077. Porotu zaujala propojením moderní vizualizace, otevřeného konceptu a kvalitně provedeného poradenského přístupu.

Exteriér pobočky je postaven na filozofii maximální transparentnosti. Velké prosklené výlohy, které umožňují pohled přímo do interiéru, jsou osazeny LCD panely s aktuálními nabídkami a marketingovými kampaněmi. Díky tomu působí pobočka nejen přístupně a otevřeně, ale zároveň i moderně a dynamicky.

„Nový koncept našich poboček zahrnuje i dostatečný počet diskrétních jednacích místností pro maximální pohodlí klientů,“ doplňuje Adam Bauer, Director Retail Distribution ze společnosti Moneta Money Bank.

V hlavní roli open space

Uvnitř pobočky dominuje open space uspořádání, kde jsou poradenské stolky označeny vizitkami se jmény konkrétních poradců, což podporuje osobní vztah mezi klientem a bankéřem. Poradci při jednání využívají tablety pro vizualizaci probíraných témat, čímž zvyšují srozumitelnost a interaktivitu komunikace.

V čekací zóně si mohou klienti zkrátit čas sledováním LCD obrazovky. Pobočka v případě potřeby poskytuje tablety k zapůjčení, např. pro klienty bez chytrého telefonu či domácího internetového připojení. Prostor doplňuje příjemná senzorická komunikace prostřednictvím hudby, která vytváří klidné prostředí.

„Při hodnocení jsme mimo jiné ocenili vysokou úroveň poskytovaného poradenství. Během naší schůzky bankéřka navrhla variantní řešení financování nákupu vozu, vytvořila matriční kartu klienta, nabídla založení účtu včetně převodu a zároveň dokázala srozumitelně vysvětlit výhody změny banky,“ uvádí Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která je pořadatelem soutěže.

Pobočka navíc umožňuje sjednat si on-line schůzku i mimo běžnou pracovní dobu, což reflektuje rostoucí potřebu klientské flexibility. „Třetí místo pro pobočku Moneta Money Bank v Benešově je důkazem, že i bankovnictví ve středně velkém městě může být moderní, vstřícné a klientsky orientované,“ uzavírá Beran.

