Nezajištěný úvěr na tři miliony a 25 let? Proč ne. Stavební spoření žije i přes invazi hypoték

Ivana Pečinková
I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.

Často slýcháme názor, že stavební spoření se přežilo. Že je to něco, co nám tady pomáhalo rozeběhnout financování bydlení, ale že teď vše řeší hypotéky. Ostatně došlo postupem času ke snížení státní podpory z původních 4,5 tisíce na tisícovku ročně.

Pravdou je, že stavební spoření se u nás vyvinulo v jiný produkt, než bylo původně zamýšleno. Navzdory svému názvu nebylo stavební spoření koncipováno jako spořicí produkt. Původní představa byla, že stavební spořitelny budou dávat úvěry ze stavebního spoření, které budou mít nízké a pevné úrokové sazby. To se bohužel nikdy nepodařilo. Dnes naprostou většinu úvěrů stavebních spořitelen tvoří překlenovací úvěry, které tyto vlastnosti nemají a jsou poskytovány za tržních podmínek. Na druhou stranu stavební spoření je oblíbený způsob spoření, který dává jistý výnos, který není vysoký, ale je bezpečný. A velmi zajímavé jsou překlenovací úvěry na bydlení poskytované bez zástavy nemovitosti. Ty jsou svými parametry na českém trhu jedinečné.

Zájem o stavební spoření je víceméně stabilní, v loňském roce klesl počet nově uzavřených smluv jen nepatrně, o tři procenta. I tak bylo uzavřeno přes 437 tisíc nových smluv, z toho přibližně pětinu tvořila ujednání o navýšení cílové částky. Stavební spořitelny evidují přes 2,7 milionu smluv o stavebním spoření, takže stavebko má každý čtvrtý občan naší republiky. V roce 2025 bylo poskytnuto více než 51 tisíc nových úvěrů na bydlení v celkovém objemu přes 67 miliard korun. To nejsou parametry přežitého produktu.

Jak si „stavebko“ stojí v konkurenci s hypotékami a různými typy bankovních úvěrů a ve srovnání se spořícími účty či termínovanými vklady?

Spořicí účet dává zajímavou úrokovou sazbu, která se však může kdykoli změnit. Výhodou je absolutní volnost používání vložených prostředků. Člověk může spořicí účet ze dne na den ukončit. Naproti tomu stavební spoření je dlouhodobý produkt, typická doba spoření je šest let. Stavební spoření je možné ukončit dříve, ovšem za cenu ztráty státní podpory a v některých případech je požadován poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Výhodou je, že stavební spořitelna je povinna držet úrokovou sazbu beze změny po dobu nejméně prvních šesti let a vklady jsou ze zákona pojištěné. U spořicích účtů, kde má banka právo jednostranně měnit úrokovou sazbu, nevíme, jak budou budoucí sazby vypadat – mohou být vyšší, ale také nižší. A úplně jiná kategorie jsou investice, které negarantují ani zhodnocení, ani výplatu všech vložených peněz. Zajímavé jsou ale především úvěry na bydlení, které stavební spořitelny poskytují.

Jan Sadil

Šéf JRD Sadil: Realitní trh brzdí. Nově o něm rozhoduje i dění na Blízkém východě

Reality

Růst cen ztrácí tempo a investoři přepínají do opatrnějšího režimu. „Mírný růst v řádu jednotek procent je dnes realistický,“ říká Jan Sadil z JRD Development. Hra se přesouvá od spekulace k výnosu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jak vypadá srovnání úvěrů stavebních spořitelen s hypotékami?

Stavební spořitelny poskytují dva typy úvěrů na bydlení. Jednak hypotéky, čili úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti, a dále úvěry bez zajištění. Úvěry hypotečního typu jsou srovnatelné s hypotékami ostatních bank. Nicméně těchto úvěrů rychle ubývá, stavební spořitelny je postupně přestávají nabízet, aby nekonkurovaly mateřským bankám. Stále více se prosazuje model, kdy zájemce o hypotéku obslouží mateřská banka, ale když chce klient úvěr na bydlení bez zajištění nemovitostí, postará se o něj stavební spořitelna. V segmentu nezajištěných úvěrů jsou stavební spořitelny mimořádně silné a dokážou nabídnout úvěr v objemu dvou až tří milionů se splatností až 25 let. Podobné parametry úvěrů budeme u běžných bank hledat jen obtížně.

Nicméně při dnešních cenách nemovitostí jsou dva či tři miliony úvěru velmi málo…

Dva či tři miliony se týkají nezajištěných úvěrů. U hypoték, pokud je stavební spořitelna nabízí, je strop jiný. Když se podíváme na statistiky hypoték stavebních spořitelen, tak jsou tyto hypotéky jak objemem, tak sazbami, tak dobou splatnosti plně srovnatelné s hypotékami ostatních bank. Ale jak už jsem zmínil, tento segment je v řízeném útlumu. Mateřské banky nechtějí, aby jim jejich dceřiná stavební spořitelna konkurovala a stavební spořitelny se soustřeďují na nezajištěné úvěry, ve kterých jsou úspěšné.

Nezajištěné úvěry jsou vhodné pro rekonstrukce anebo pro pořízení družstevního bydlení, kde bývá se zajištěním nemovitostí problém. A ten limit dva, tři miliony je v tomto případě velmi velkorysý.

Jak se vyvíjí segment stavebního spoření třeba od covidu? Vnesl do něj nějaké změny covid, inflace, růst cen energií, nemovitostí, krize bydlení?

Změny tam jsou poměrně velké, ale zároveň hodně pomalé, takže jsou na první pohled obtížně pozorovatelné. S růstem cen nemovitostí se přirozeně zvyšují objemy úvěrů. Takže průměrná hypotéka je dnes stejně jako u bank kolem 4,5 milionu, přičemž před dvěma roky to bylo o milion korun méně. Ale zajímavější jsou změny, které nesouvisejí přímo s ekonomickým vývojem, ale jsou důsledkem integrace stavebních spořitelen do mateřských bank. Již jsem zmínil dělení trhu, kdy banky poskytují hypotéky a nezajištěné úvěry na bydlení nechávají obsluhovat své stavební spořitelny. Obchodní politiky stavebních spořitelen se podřizují politikám mateřských bank. A to má řadu důsledků.

Termíňáky v roce 2026: Kam se vyplatí zaparkovat peníze

Money

Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Jaké důsledky to má?

Například vidíme, že u stavebních spořitelen klesá objem vkladů na účtech, což má celou řadu důvodů. Jedním z nich je růst úrokových sazeb na trhu, respektive konec období nízkých úrokových sazeb, které skončilo někdy v roce 2022, a odklon části klientů od stavebního spoření k jiným produktům. Také tento proces byl do jisté míry ovlivněn mateřskými bankami. Protože z pohledu finanční skupiny je jedno, zda peníze jsou ve stavební spořitelně, v bance či v investiční společnosti. Důležité je, aby skončily ve finanční skupině. Kdyby byla stavební spořitelna samostatný subjekt, tak se samozřejmě bude odlivu depozit bránit. Ale jako součást většího celku má jako hlavní cíl udržet depozita v rámci finanční skupiny, nikoli nutně ve stavební spořitelně.

Pro zachování státní podpory nabídly stavební spořitelny státu pomoc při poradenské činnosti občanům v programu Nová zelená úsporám a v rámci tohoto programu poskytují také dotované úvěry. Jak se to vyvíjí? A jaký vliv bude mít to, že by program neměl poskytovat dotace, ale jen nízkoúročené půjčky?

Vliv by měl být spíše pozitivní, protože se počítá s tím, že místo dotací budou bezúročné půjčky. Zatímco dříve byl úvěr poskytován pouze jako doplněk k některým dotacím, podle nových propozic by proběhlo veškeré financování formou úvěru. Zatím neznáme podrobnosti, ale je velmi pravděpodobné, že stavební spořitelny zde budou hrát hlavní roli. Souvisí to s tím, že úvěr v objemu tří milionů korun bez zajištění nemovitostí s dobou splatnosti 25 let je doménou stavebních spořitelen. Stavební spořitelny tento produkt umí, mají hustou síť poradenských míst s dobře proškolenými pracovníky a mají v této oblasti dlouhodobé zkušenosti. Takže stejně jako stavební spořitelny ovládly segment dotovaných úvěrů, budou nepochybně dominovat i v bezúročných úvěrech Nové zelené úsporám.

Věci by jistě prospělo, kdyby byly tyto úvěry poskytovány jako jednoduché úvěry s anuitními splátkami. To ale stávající zákon neumožňuje a na strategické změny obvykle není čas, takže i tyto nízkoúročené půjčky budou mít formu překlenovacích úvěrů.

Bankovky

Rodiče myslí na své děti. Nejvíc je to vidět na spořicích účtech

Money

Většina rodičů myslí na budoucnost svých dětí a odkládá pro ně peníze stranou. Hlavním nástrojem, jak pomoci dětem při startu do vlastního života, ovšem zůstávají spořicí účty. Za dostatečnou startovní pomoc rodiče většinou považují částku do 200 tisíc korun.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

A co role stavebních spořitelen coby poradenských míst?

Poradenství fungovalo a funguje na základě dohody stavebních spořitelen se státem. Nevím ale, zda je úmysl pokračovat v tom i v nové Nové zelené úsporám. Bylo by to určitě vhodné, i když si myslím, že pro stavební spořitelny je to zátěž. A je otázkou, zda to budou stavební spořitelny i nadále dělat zadarmo.

Je známo, že v některých regionech Česka má stavební spoření daleko větší význam než pro lidi z velkých měst. Znamená pro ně hlavní nástroj financování oprav, rozšiřování a modernizací jejich bytů či domů. Třeba proto, že na hypotéku prostě nedosáhnou.

Regionální rozdíly neznám. Ale samozřejmě pro řadu lidí, kteří chtějí renovovat, opravovat, může být hypotéka z nejrůznějších důvodů problematická. Nezajištěný úvěr je sice dražší než hypotéka, ale je jednodušší a pro dlužníka může být přijatelnější, když nemá zastavenou nemovitost. A parametry nezajištěného úvěru, když pomineme úrokovou sazbu, jsou srovnatelné s hypotékou. Když si představíte, že by před 20 lety někdo řekl, dostal jsem od banky tři miliony bez zajištění nemovitostí, tak bychom mu nevěřili. A dnes je to běžné. A tři miliony na rekonstrukci jsou dostačující.

Související

Ilustrační foto

Zájem o stavební spoření i nadále roste. Spořitelny na bydlení půjčily už přes 26 miliard

Money

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Babiš střílí do pumpařů, za drahou naftu však mohou daně

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš má punc člověka, který rozumí ekonomice. Na svět nahlíží přes peníze, vidí do všech zákoutí byznysu. O to méně pochopitelné je, že v době íránské krize, kdy ceny ropy letí nahoru a logicky zdražují paliva, našel jako hlavního viníka vysokých cen pumpaře. A po nich se teď vozí.

Babiš si pozval na kobereček zástupce pěti největších distributorů paliv v Česku. Dal jim úkoly, aby snížily ceny. Pumpaři na to musejí koukat dost zděšeně. Kapitalistické Česko chce regulovat marže soukromých subjektů?

Čirý Babišův populismus

Je to čirý Babišův populismus, další silná parketa premiéra. Celý svět se musí vypořádávat s dopady Trumpova voluntarismu v Íránu. Bohužel, i čeští občané, ekonomika. Je to výkyv, který musíme všichni vstřebat. Scénář je standardní. Dopravci, zemědělci, obchodníci, ti všichni zdražení paliv promítnou do cen koncových produktů. Zdraží potraviny, zboží, služby. Vše zaplatí spotřebitel.

Babiš chce svými ad hoc zásahy sbírat body u voličů. S instinkty šelmy vycítil, že by mohl na geopolitické situaci vytřískat pár hlasů. Ukáže na viníka, pumpaře, a přijde s razantním řešením, oseká jejich marže.

Má to několik zásadních ale. Za prvé, proč se stát motá do vztahů mezi zákazníkem a klientem. Co je mu do toho! Už nemáme kapitalismus, kdy si ceny řeší mezi sebou prodávající a kupující? Trh. Už máme zase socialismus? Kdy vláda řídí cenotvorbu. Plánované hospodářství jsme tady měli naposledy za vlády komunistické strany, a jak to dopadlo. Nefungovalo to, museli jsme plnit náměstí.

Argument, že paliva jsou strategickou komoditou pro ekonomiku země a že stát musí hrát významnou roli, neobstojí. Marže u oblečení nebo služeb telefonních operátorů jdou do stovek procent. Oblékání není klíčové? Budeme chodit nazí? Babiš se motá někam, kam by vůbec neměl zasahovat.

Babiš mluví o marži pumpařů ve výši deseti procent. Kdyby to byla pravda, a to není jisté, nebyla by to moc vysoká marže. Realita je však možná úplně jiná. Marže prodejců pohonných hmot se obvykle pohybují kolem dvou procent. Sama ministryně financí po zahájení války vůči Íránu uvedla, že marže pumpařů podle zjištění jejího ministerstva spíše klesají.

Generální tajemník NATO Mark Rutte

Dalibor Martínek: Babiš se přepočítal, Rutteho rohlíkem neopil

Názory

Mark Rutte, generální tajemník NATO, vyzval členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent HDP. Tomu se říká hozená rukavice. Babiš se dostává do kouta, cestu do něj si sám vymyslel.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Bitevní pole mimo realitu

Babiš se záměrně soustředí na méně podstatnou část problému kolem paliv. Marže pumpařů. Mnohem významnější vliv na cenu paliv má stát. Stanovil spotřební daně, na naftu fixních 12,84 koruny za litr, na benzín téměř deset korun. A také 21 procent DPH. A pozor, DPH se platí nejen ze základní ceny paliva, tedy ceny, za které vzniká v rafineriích nebo se distribuuje, ale také ze spotřební daně. Takže daň z daně.

Tento fakt Babiš ve svém tažení za levnější naftu ani jednou nezmínil. Stát tyje z drahých pohonných hmot, nikoliv pumpaři. Babiš vystavěl bitevní pole mimo realitu, další jeho typická metoda, manipulace, a na něm teď chce zvítězit.

Jen pro porovnání. Podle posledních dat eurostatu je průměrná cena nafty v Česku 1,93 eura. V Německu 2,30, v Rakousku 2,11 a v Polsku, které snížilo DPH z paliv z 23 na osm procent 1,99 eura. Ceny rychle dál rostou. Do války se nyní zapojili Husíové a v ohrožení je doprava přes Rudé moře, ceny opět vyskočí. Babiš zcela iracionálně řeší marže pumpařů. Daně nesníží, na to je jeho rozpočet příliš děravý.

Související

Lukáš Kovanda: Stát vybírá suverénně nejvíce na daních. Díky ČEZ i Agrofertu

Lukáš Kovanda: Stát vybírá suverénně nejvíce na daních. Cenou za to je hluboký propad životní úrovně

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Přelomový rok pro Strnada: CSG vydělala přes 21 miliard

Michal Strnad
ČTK
ČTK
ČTK

Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group.

„Rok 2025 byl pro skupinu přelomový. (...) Získali jsme významné dlouhodobé zakázky, rozšířili jsme naše výrobní kapacity a posunuli jsme se dopředu v naší strategii vertikální integrace. Zároveň jsme se intenzivně připravovali na přeměnu na veřejně obchodovanou akciovou společnost a posílili jsme správu a řízení, výkaznictví i kapitálovou strukturu. Na základě těchto snah jsme na počátku roku 2026 úspěšně dokončili náš vstup na burzu Euronext Amsterdam, čímž jsme si vytvořili pevnou základnu pro další fázi našeho růstu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti CSG Michal Strnad.

Silná poptávka

Růst tržeb překonal odhad 6,4 miliardy korun, který byl zveřejněn při vstupu na burzu. Za růstem byla především silná poptávka ve všech hlavních produktových řadách, zejména po středorážové a velkorážové munici, což podle firmy odráží jak napjatou geopolitickou situaci, tak i rozšířené výrobní a dodací kapacity skupiny.

Skupina má silné zastoupení v Evropě a v rámci NATO a v účetním období roku 2025 pocházelo přibližně 65 procent jejích tržeb ze zemí NATO. Nákupy určené pro ukrajinský konečný trh, které hradil jiný stát nebo subjekt, se na tržbách podílely 27 procenty. Zákazníci z obranného sektoru tvořili 80 procent tržeb, civilní trhy 16 procent a průmyslová odvětví mimo obranu čtyři procenta. „Skupina CSG se domnívá, že pokračující nárůst výdajů na obranu v celé Evropě a v členských státech NATO dále posiluje vyhlídky na její schopnosti a strategický význam v těchto regionech,“ uvedla skupina.

Obrněné taktické vozidlo Zetor Gerlach 4×4, které se veřejnosti poprvé představilo na Slovensku v roce 2018, zatím stále čeká na příležitost. Dosud se neprodal žádný tento obrněnec. Vyrobeno jich bylo zatím osm, z toho dva kusy posloužily pro testy a byly rozstříleny Když Zetor získá zakázku, je schopen do roka spustit sériovou výrobu, kdy první rok by bylo možné vyrobit 40 kusů. Vozidlo Vega je modulární s možnostmi konfigurace podvozku 4x4 a 6x6, různým provedením nástaveb pro přepravu vojáků, odminovací úlohy a likvidaci min a nástražných výbušných zařízení, velení a řízení bojových operací či pro nasazení u policejních uživatelů. 17 fotografií v galerii

CSG vstoupila letos v lednu na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (podle aktuálního kurzu 92,9 miliardy korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Ocenění skupiny na základě konečné nabídkové hodnoty akcií dosáhlo 25 miliard eur (611,3 miliardy korun). Primární veřejná nabídka patřila k největším v Evropě a podle burzy šlo o největší IPO obranné firmy na světě. Skupina se tak zařadila mezi nejhodnotnější české firmy.

Rekordní objem rozpracovaných zakázek

Pro letošní rok firma očekává další růst, a to i díky navýšeným rozpočtům na obranu a rekordnímu objemu rozpracovaných zakázek. Tržby by se měly pohybovat mezi 7,4 a 7,6 miliardy eur při zachování provozní marže kolem 24 až 25 procent.

Očekává se, že případné příměří v rusko-ukrajinském konfliktu povede k přerozdělení zakázek mezi Ukrajinou a zeměmi NATO a k modernizaci a doplnění zásob v souladu se standardy NATO. Přezbrojování v Evropě je i nadále poháněno zhoršující se geopolitickou situací, která bude podle CSG přetrvávat bez ohledu na případné příměří. „Přímá expozice skupiny vůči zemím Blízkého východu je omezená a pro její celkovou činnost není významná. Na základě aktuálně dostupných informací vedení neočekává, že by vývoj situace kolem Íránu měl významný dopad na provozní činnost nebo finanční situaci skupiny,“ uvedla firma.

Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí.

Lukáš Kovanda: Válka v Perském zálivu už má vítěze. Putin na ropě vydělává miliardy

Názory

Válka v Perském zálivu ještě neskončila a už má vítěze – Vladimira Putina. Ruské příjmy z ropy jsou na maximu od začátku invaze na Ukrajinu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Colt CZ zdvojnásobil zisk. Tahounem je munice, zbraně slábnou

Zprávy z firem

Zbrojařská skupina Colt CZ loni výrazně zvýšila zisk, který meziročně vyskočil téměř na dvojnásobek. Tahounem byla především munice, jejíž prodeje prudce rostly. Naopak segment zbraní se potýkal se slabší poptávkou, zejména v USA. Firma přesto plánuje další růst a vyšší dividendu pro akcionáře.

ČTK

Přečíst článek

