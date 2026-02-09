Amerika má monopol i na platby kartami. Pro Evropu problém
Nejen armáda, energetika a technologie. Další oblastí, kde Evropě hrozí potenciální průšvih, jsou karetní systémy. Evropané platí hlavně americkými kartami a přes jejich infrastrukturu, kontinent musí snížit závislost, vidí úředníci.
Evropa podle Martiny Weimertové, výkonné ředitelky bankovní aliance European Payments Initiative (EPI), naléhavě potřebuje snížit svou závislost na amerických skupinách, jako jsou Visa a Mastercard. Jejich dominantní postavení na trhu by se mohlo stát zbraní, pokud by se zhoršily transatlantické vztahy.
„Jsme vysoce závislí na mezinárodních platebních řešeních,“ uvedla Weimertová, šéfka konsorcia 16 evropských bank a finančních institucí, podle deníku Financial Times. „Ano, máme slušná národní aktiva, například domácí kartové platební systémy, ale nemáme nic přeshraničního. Jestliže říkáme, že nezávislost je tak zásadní – a všichni víme, že jde i o otázku času – musíme jednat urgentně,“ dodala.
Podle údajů Evropské centrální banky se Visa a Mastercard v roce 2022 podílely na téměř dvou třetinách všech kartových transakcí v eurozóně. Třináct členských zemí přitom nemá žádnou národní alternativu k americkým poskytovatelům. I tam, kde domácí systémy existují, jejich využívání klesá.
Nátlak?
S ústupem hotovosti roste mezi evropskými představiteli obava, že by se síla amerických platebních společností mohla v případě vážného narušení vztahů stát nástrojem nátlaku - jako se to stalo v případě technologických řešení. Belgický šéf kybernetické bezpečnosti nedávno varoval, že Evropa kvůli dominanci amerických technologických gigantů „ztratila internet“. „Hluboká integrace vytvořila závislosti, které mohou být zneužity, pokud ne všichni partneři zůstávají spojenci,“ varoval nedávno ve svém projevu bývalý šéf ECB Mario Draghi. „Vzájemná provázanost, kdysi vnímaná jako zdroj vzájemné zdrženlivosti, se stala zdrojem páky a kontroly.“
EPI, mezi jejíž členy patří například BNP Paribas či Deutsche Bank, v roce 2024 spustila evropskou alternativu k Apple Pay s názvem Wero. Tento digitální platební systém dnes uvádí 48,5 milionu uživatelů v Belgii, Francii a Německu a plánuje rozšíření na online i kamenné platby do roku 2027.
Weimertová uvedla, že banky i obchodníci si sice dlouhodobě uvědomovali potřebu vybudovat přeshraniční evropskou platební síť, avšak kvůli geopolitickému kontextu toto téma získalo na naléhavosti.
Digitální euro
ECB uvedla, že soukromé iniciativy z minulosti, včetně dřívějšího plánu EPI na spuštění konkurenční kartové sítě, ukázaly, jak obtížné je dosáhnout potřebného měřítka. Podle mluvčího centrální banky mají zapojení aktéři problém shodnout se na společných standardech.
Centrální banka proto prosazuje digitální euro – veřejnou iniciativu umožňující digitální platby napříč eurozónou – s cílem posílit měnovou suverenitu bloku. Digitální měna by měla sloužit jako základ pro budoucí konkurenci Mastercardu a Vise. Člen výkonné rady ECB odpovědný za projekt Piero Cipollone minulý týden uvedl: „Jako evropští občané se chceme vyhnout situaci, kdy by Evropa byla nadměrně závislá na platebních systémech, které nemáme ve vlastních rukou.“ Projekt ale provázejí politické spory.
Už i Británie zvažuje, že vedle hotovosti zavede také digitální libru. ECB na projektu digitálního eura pracuje přes rok, jeho zavedení je plánováno nejdříve v roce 2026. Digitální měna by měla být novou formou hotovosti vydanou přímo centrální bankou, pod její přímou kontrolu. To by jí proto mělo pomoci lépe cílit inflaci.
Centrální banky pracují na nové formě hotovosti. Digitální euro či libra může mít dopad na inflaci
Money
