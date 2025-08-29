Olomoucká pobočka mBank vsadila na neotřelý vibe. A vyplatilo se
Pobočka mBank v olomoucké Galerii Šantovka se umístila na druhém místě v soutěži Visa Bank Branch of the Year za druhé čtvrtletí 2025. Ocenění převzali Martin Michalec, zemský ředitel Morava, a Jiří Pochylý, manažer pobočky.
„Pobočka se nachází ‚na hanácké Wall Street‘, tedy na vnějším obvodovém plášti obchodního centra Šantovka, kde jsou v jedné řadě situovány pobočky několika konkurenčních bank. mBank zde dokázala výborně zaujmout moderním pojetím služeb i zákaznickým přístupem,“ uvádí Viktor Nábělek, obchodní ředitel společnosti Visa CZ.
Umístění olomoucké pobočky odráží širší strategii mBank, která postupně ruší své původní kiosky a přechází na plnohodnotné pobočky umístěné v obchodních centrech. Tato lokalizace přináší velký pohyb osob a lepší dostupnost pro klienty. Současně prochází pobočky upgradem do novějšího designu, který propojuje funkčnost s pohodlím.
„Z ocenění máme upřímnou radost. Neustále pracujeme na kvalitě i vybavení našich poboček a vybíráme pro ně místa, která jsou pro naše klienty snadno dostupná, například v obchodních centrech. Chceme, aby si u nás mohli pohodlně vyřídit vše potřebné a rádi se k nám vraceli,“ popisuje Tomáš Reytt, ředitel prodeje a distribuce mBank.
V olomoucké Šantovce klienti najdou mimo jiné pult s přístupem k internetovému bankovnictví – určený pro ty, kteří stále používají tlačítkový telefon, nechtějí smartphone nebo doma nemají internet. Atraktivním prvkem je také výběrový bankomat pro děti, který nabízí jednoduché hry a učí mladší klienty základy finanční gramotnosti.
Odborná porota soutěže, která pobočky hodnotí podle devíti kritérií, ocenila nejen modernizaci a praktické služby, ale i kvalitu klientského servisu a přátelskou atmosféru. „U mBank v Olomouci oceňuji barevný instore marketing, který vyvolává dojem mladé a moderní firemní kultury. To je u banky stále ještě dost neobvyklý prvek a efektivní tržní odlišení,“ vyzdvihuje Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která je pořadatelem soutěže.
Více o soutěži a hodnocení poboček najdete na webu mistoprodeje.cz.
V prvním čtvrtletí roku 2025 se v soutěži Visa Bank Branch of the Year na třetím místě umístila benešovská pobočka Moneta Money Bank v ulici Tyršova 2077. Porotu zaujala propojením moderní vizualizace, otevřeného konceptu a kvalitně provedeného poradenského přístupu.
V soutěži Visa Bank Branch of the Year zabodovala benešovská pobočka Monety
Zprávy z firem
V prvním čtvrtletí roku 2025 se v soutěži Visa Bank Branch of the Year na třetím místě umístila benešovská pobočka Moneta Money Bank v ulici Tyršova 2077. Porotu zaujala propojením moderní vizualizace, otevřeného konceptu a kvalitně provedeného poradenského přístupu.
Rodinná atmosféra, blízký vztah s klienty a zapálený tým – to jsou hlavní důvody, proč se pobočka Partners Banky v Chocni umístila na třetím místě v soutěži Visa Bank Branch of the Year za druhé čtvrtletí roku 2025.
Partners Banka v Chocni si převzala třetí místo v soutěži Visa Bank Branch of the Year
Money
Rodinná atmosféra, blízký vztah s klienty a zapálený tým – to jsou hlavní důvody, proč se pobočka Partners Banky v Chocni umístila na třetím místě v soutěži Visa Bank Branch of the Year za druhé čtvrtletí roku 2025.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.