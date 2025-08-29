Vyberte si z našich newsletterů

Olomoucká pobočka mBank vsadila na neotřelý vibe. A vyplatilo se
Visa Bank Branch of the Year, užito se svolením
Newstream & Partner Advertorial

Pobočka mBank v olomoucké Galerii Šantovka se umístila na druhém místě v soutěži Visa Bank Branch of the Year za druhé čtvrtletí 2025. Ocenění převzali Martin Michalec, zemský ředitel Morava, a Jiří Pochylý, manažer pobočky.

„Pobočka se nachází ‚na hanácké Wall Street‘, tedy na vnějším obvodovém plášti obchodního centra Šantovka, kde jsou v jedné řadě situovány pobočky několika konkurenčních bank. mBank zde dokázala výborně zaujmout moderním pojetím služeb i zákaznickým přístupem,“ uvádí Viktor Nábělek, obchodní ředitel společnosti Visa CZ.

Umístění olomoucké pobočky odráží širší strategii mBank, která postupně ruší své původní kiosky a přechází na plnohodnotné pobočky umístěné v obchodních centrech. Tato lokalizace přináší velký pohyb osob a lepší dostupnost pro klienty. Současně prochází pobočky upgradem do novějšího designu, který propojuje funkčnost s pohodlím.

„Z ocenění máme upřímnou radost. Neustále pracujeme na kvalitě i vybavení našich poboček a vybíráme pro ně místa, která jsou pro naše klienty snadno dostupná, například v obchodních centrech. Chceme, aby si u nás mohli pohodlně vyřídit vše potřebné a rádi se k nám vraceli,“ popisuje Tomáš Reytt, ředitel prodeje a distribuce mBank.

V olomoucké Šantovce klienti najdou mimo jiné pult s přístupem k internetovému bankovnictví – určený pro ty, kteří stále používají tlačítkový telefon, nechtějí smartphone nebo doma nemají internet. Atraktivním prvkem je také výběrový bankomat pro děti, který nabízí jednoduché hry a učí mladší klienty základy finanční gramotnosti.

Odborná porota soutěže, která pobočky hodnotí podle devíti kritérií, ocenila nejen modernizaci a praktické služby, ale i kvalitu klientského servisu a přátelskou atmosféru. „U mBank v Olomouci oceňuji barevný instore marketing, který vyvolává dojem mladé a moderní firemní kultury. To je u banky stále ještě dost neobvyklý prvek a efektivní tržní odlišení,“ vyzdvihuje Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která je pořadatelem soutěže.

Více o soutěži a hodnocení poboček najdete na webu mistoprodeje.cz.

V prvním čtvrtletí roku 2025 se v soutěži Visa Bank Branch of the Year na třetím místě umístila benešovská pobočka Moneta Money Bank v ulici Tyršova 2077.

Zprávy z firem

V prvním čtvrtletí roku 2025 se v soutěži Visa Bank Branch of the Year na třetím místě umístila benešovská pobočka Moneta Money Bank v ulici Tyršova 2077. Porotu zaujala propojením moderní vizualizace, otevřeného konceptu a kvalitně provedeného poradenského přístupu.

VISA BANK BRUNCH, užito se svolením

