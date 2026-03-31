Fotovoltaika nestačí, říká energetik. Domácnosti zbytečně přicházejí o tisíce

Martin Houška z Nord HT
Lukáš Procházka/Newstream
Češi investují stovky tisíc do fotovoltaiky a tepelných čerpadel, ale často bez jasného systému. Výsledek? Nižší úspory, než čekali. Podle Martina Houšky ze společnosti NORD HT není problém v technologiích, ale v jejich propojení a řízení.

Český trh domácí energetiky zažil v posledních letech extrémní růst i prudké ochlazení. Co se vlastně stalo?

Trh se vrátil do reality. Po velmi silném růstu před dvěma až třemi lety přišel u tepelných čerpadel jeden z největších propadů v celé Evropské unii, meziročně o desítky procent. Nešlo ale jen o technologie. Zásadně se změnila podpora a zároveň opadl strach z vysokých cen energií. A právě ten byl klíčovým motorem poptávky. Lidé si totiž často nepořizují fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo proto, že chtějí nový zdroj energie, ale proto, že chtějí jistotu a ochranu před drahými energiemi. Jakmile ten tlak poleví, poleví i zájem. Zároveň ale roste jiný, dlouhodobější motiv. Zejména mladší generace už energii neřeší jen přes měsíční náklady, ale i v širším kontextu. Zajímá ji soběstačnost, udržitelnost nebo původ energie. I díky tomu se podle mě trh posouvá do zdravější a stabilnější fáze.

Český trh domácí energetiky je stále fragmentovaný. Domácnosti řeší jednotlivé technologie, ale chybí jejich integrace. Jak to vnímáte vy?

Jsou to vlastně dvě samostatná témata. Jedno je samotná fotovoltaika, druhé její propojení s dalšími technologiemi, zejména s tepelnými čerpadly. Fotovoltaika bez baterie dnes v zásadě přestává dávat smysl. Většina instalací se už prodává jako systém s bateriovým úložištěm, což je standard napříč Evropou. Paradoxně nejdynamičtější trh dnes není Německo ani Polsko, ale Ukrajina, kde energetická krize výrazně urychlila adopci těchto řešení. Pokud jde o kombinaci fotovoltaiky a tepelných čerpadel, tam je trh stále na začátku. Důvod je strukturální, jde o dva oddělené segmenty s různými distribučními kanály. Fotovoltaiku tradičně řeší elektrikářské firmy, zatímco tepelná čerpadla instalační a topenářské firmy. Výsledkem je, že se technologie často prodávají odděleně, bez širšího energetického konceptu. A to neplatí jen pro Česko. Podobná situace panuje v celé Evropě.

Kam se ten trh podle vás posune v dalších letech?

Dlouhodobý směr se podle mě nemění. Elektromobilita se stane standardem. A jakmile si pořídíte elektroauto, začnete řešit dobíjení, fotovoltaiku, baterii a postupně celý energetický systém domu. Ty věci na sebe přirozeně navazují.

Velkou roli sehrály dotace. Pomohly, nebo spíš pokřivily trh?

Podle mě obojí, ale v určité fázi spíš pokřivily. Je zajímavé, že lidé byli před dvěma třemi lety ochotni zaplatit ze svého vyšší částky než dnes, i když jsou technologie levnější. Jakmile mají pocit, že dostávají něco „zdarma“, přestávají vnímat celkovou ekonomiku stejně racionálně.

Dnes se ale podpora přesouvá spíš směrem k financování a zvýhodněným půjčkám. Je to cesta?

Může být. Energetika se tím vlastně stává finančním nástrojem. Klíčové je spočítat, kde se potká měsíční splátka investice s úsporou na energiích. Pokud to bude vycházet rozumně, může to být pro řadu domácností zajímavější než klasická jednorázová dotace. Podobné modely fungují i v zahraničí, kde zákazník neplatí vysokou vstupní investici, ale rozloží si ji do delšího období. To je určitě cesta, která bude čím dál důležitější. Proto říkám, že někdy může být lepší žádná dotace než špatně nastavená dotace. Trh by měl stát hlavně na ekonomické smysluplnosti a návratnosti, ne na krátkodobém dotačním impulsu.

Kde dnes vidíte největší byznysovou příležitost?

V rekonstrukcích. Tam je největší objem. V Česku se každý rok obměňuje obrovské množství zdrojů tepla. Dominantní jsou stále plynové kotle. A právě tam vidíme největší prostor pro změnu. Lidé dnes uvažují hlavně podle aktuální situace. Když je plyn teď ekonomicky zajímavý, zvažují plyn. Jenže v delším horizontu nikdo neví, co se stane za tři, čtyři nebo pět let. A právě u propojení fotovoltaiky a tepelného čerpadla je velkou výhodou vyšší míra nezávislosti.

Zároveň ale platí, že bez kvalitně zatepleného domu to celé moc nedává smysl, ne?

Samozřejmě záleží na tepelných ztrátách domu. U novostaveb je to dnes už standardně vyřešené. U starších domů, kde jsou velké úniky, je potřeba tomu přizpůsobit výkon systému. Na druhou stranu existuje představa, že když je zima nebo zataženo, fotovoltaika nevyrábí. To už dnes dávno neplatí. I za horších podmínek systémy elektřinu vyrábějí, jen méně. Ale pořád dost na to, aby například pomáhaly provozu tepelného čerpadla.

Jak dnes vypadá ekonomika takového řešení? Dá se říct, kdy se investice vrací?

Přesný výpočet musí udělat instalační firma podle konkrétního domu, spotřeby a technického řešení. Nedá se to říct univerzálně. V hrubém odhadu se ale bavíme o částce kolem půl milionu korun za kompletní systém včetně instalace. Je to orientační číslo, záleží na konkrétní konfiguraci, velikosti domu i technických podmínkách.

Tepelná čerpadla mají v Česku poměrně rozporuplnou pověst. Často se říká, že jsou drahá, neekonomická a servisně náročná. Proč podle vás mají tak špatné PR?

Část kritiky vychází z reality minulých let. Ne vždy byla správně navržená a správně nainstalovaná tepelná čerpadla. Některá byla poddimenzovaná, jiná předimenzovaná. U rekonstrukcí se navíc často používala řešení, která nebyla ideální pro starší radiátorové systémy. Pak se samozřejmě stávalo, že systém nefungoval optimálně a zvyšovala se spotřeba. To negativní zkušenost logicky zvýšilo. Dnes se ale technologie posunula. Velkou změnou je například nové chladivo R290, tedy propan, které je pro rekonstrukce vhodnější. U rekonstrukcí často pracujete se starším radiátorovým systémem, který potřebuje vyšší teplotu otopné vody. Starší řešení tuto teplotu neuměla tak dobře dodat, nebo si musela vypomáhat elektrickým dohřevem, což zhoršovalo ekonomiku provozu. R290 umožňuje dosahovat vyšších teplot vody, a proto je pro rekonstrukce výrazně vhodnější. Jinými slovy, pokud měníte starý plynový kotel v domě s klasickými radiátory, není jedno, jaké tepelné čerpadlo zvolíte. A právě to v minulosti často nebylo správně uchopeno.

Často se také objevují mediální útoky proti tepelným čerpadlům. Vnímáte to?

Negativní PR kolem tepelných čerpadel tu bezpochyby je. Část je dána špatnými zkušenostmi z minulosti, část obecnou nedůvěrou k novým technologiím. A pak je tu ještě širší rovina, která už se dotýká energetické bezpečnosti a veřejné debaty. Plyn je stále velká komodita a kolem jeho prosazování existují silné zájmové skupiny. To je realita, kterou nelze ignorovat. Čím více bude Evropa energeticky soběstačná, tím méně bude závislá na vnějších dodavatelích.

Vy sázíte na komplexní řešení. Co to znamená v praxi?

My hlavně nabízíme jednoduchost ovládání. Posouváme fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, rekuperaci, dobíjení a další energetické prvky domu pod jednu aplikaci a jedno řízení. Nejde jen o samotný hardware, tedy tepelné čerpadlo, fotovoltaiku, baterii a další komponenty, ale o to, že celý systém spolu komunikuje. Využíváme například spotové ceny elektřiny, predikci počasí nebo řízení akumulace tepla. Když jsou ceny nízké, systém dokáže energii nakoupit a uložit. Když jsou vysoké, může ji naopak efektivně využít nebo prodat. Celé je to zabalené do jednoho ekosystému.

Takže něco jako chytrá domácnost, ale zaměřená na energii?

Dá se to tak říct. Přirovnal bych to k jednomu ekosystému, kde všechno spolupracuje. Cílem je, aby uživatel nemusel řešit, že má jednu technologii od jednoho dodavatele, druhou od druhého a řízení od třetího. Má mít jeden systém, jedno ovládání a jeden servisní kontakt.

Jak funguje práce se spotovými cenami?

Systém EcoSmart si načítá aktuální i budoucí ceny elektřiny a propojuje je s informacemi o stavu baterie, akumulační nádrže, spotřebě domu a předpovědi počasí. Systém tak může například v noci při nízkých cenách nakoupit elektřinu a uložit ji do baterie nebo do tepla. Akumulační nádrž mimochodem vnímáme jako velmi efektivní formu „baterie“ pro teplo. Když pak přes den očekává nižší výrobu z fotovoltaiky, je na to připravený. A pokud má energie dost, může ji za určitých podmínek i prodat.

To znamená, že domácnost může aktivně reagovat na cenu elektřiny během dne?

Přesně tak. Uživatel si může nastavit, za jakou cenu chce nakupovat a za jakou prodávat. Je to v zásadě přenesení principu chytrého řízení energie na rezidenční úroveň.

Kam se technologie ještě musí posunout?

Velké téma je dlouhodobé ukládání energie. Umíme pracovat v rámci dnů, ale ne v rámci sezón, tedy uložit energii z léta na zimu. To je „svatý grál“ energetiky.

Proč budujete franšízovou síť?

Protože nechceme být jen dovozce nebo distributor technologií. Nechceme pouze posouvat krabice zleva doprava. Chceme zákazníkům i instalačním firmám nabídnout silné regionální zázemí. Typický řetězec v oboru vypadá tak, že výrobce dodá technologii distributorovi, ten instalační firmě a ta koncovému zákazníkovi. My chceme v regionech vybudovat místa, kde bude nejen obchodní zastoupení, ale i showroom, servis a technická podpora. Pokud si zákazník pořídí systém a instalační firma za pár let skončí, pořád by měl mít v regionu někoho, kdo mu pomůže. To je logika franšízového modelu. První franšízu jsme podepsali loni v prosinci pro Jihomoravský kraj.

Co dnes považujete za standard moderního energetického řešení pro dům?

Jednoduchost a komfort. Chtěl bych systém, který se snadno ovládá, funguje jako jeden celek a když nastane problém, zavolám na jedno číslo. Nechcete řešit, že tepelné čerpadlo je od jednoho výrobce, fotovoltaika od druhého a řídicí jednotka od třetího. Chcete, aby to spolu fungovalo, mělo to dlouhou záruku a dobrý servis. Z pohledu uživatele je tohle úplně zásadní.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Modrá pyramida zvyšuje sazby. Spoření nově nabídne až 3,5 procenta

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla
ČTK
nst
nst

Modrá pyramida stavební spořitelna ze skupiny Komerční banky od 1. dubna zvyšuje úročení stavebního spoření. Nové smlouvy nově nabízejí garantovanou sazbu 3,5 procenta ročně na dobu šesti let, a to pro zůstatek až do jednoho milionu korun. Podle společnosti jde aktuálně o jedno z nejvyšších garantovaných úročení na trhu. Akční nabídka platí do 30. června 2026.

Změna přináší dvě hlavní novinky. Vedle vyšší úrokové sazby se výrazně zvyšuje i limit, na který se úročení vztahuje. Z dosavadních 300 tisíc korun se nově rozšiřuje až na jeden milion korun. Klienti mají zároveň jistotu, že se jim úrok po dobu šesti let nezmění.

Vedle samotného úroku mohou klienti využít také státní podporu až 1 000 korun ročně. Při běžném nastavení spoření tak může celkové průměrné zhodnocení dosahovat až zhruba 4,95 procenta ročně. Vklady jsou navíc ze zákona pojištěny až do výše 100 tisíc eur.

Zvýhodněné podmínky se netýkají jen nových klientů. Modrá pyramida umožní pokračovat ve spoření s úročením až 3,5 procenta ročně i těm, kteří již splnili nebo brzy splní šestiletou vázací dobu. Na stávající smlouvy tak mohou plynule navázat.

Petr Syrůček

Zakladatel Smarty.cz Petr Syrůček: Když podnikáte, nikdy nemáte volno

Leaders

Petr Syrůček je úspěšný byznysmen. Za několik let se mu podařilo vybudovat úspěšný obchod Smarty.cz, prémiového prodejce Applu iWant a před pěti lety koupil od Michala Šnobra gamingový koncept JRC. Byť jsem očekával geeka ověšeného řadou technologických novinek, přišel chlapík s kafem, telefonem a klasickými hodinkami. „Vyjde rozhovor jen online, nebo i tištěný?“ ptá se mě. Odpovídám, že i tištěný. „A dostanu svoje vydání? Já totiž velmi rád čtu print. Sednu si v restauraci, vezmu si sluchátka, odpojím se a jen si čtu noviny nebo časopis.“

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zakladatel Smarty.cz Petr Syrůček: Když podnikáte, nikdy nemáte volno

Petr Syrůček
Smarty.cz - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Petr Syrůček je úspěšný byznysmen. Za několik let se mu podařilo vybudovat úspěšný obchod Smarty.cz, prémiového prodejce Applu iWant a před pěti lety koupil od Michala Šnobra gamingový koncept JRC. Byť jsem očekával geeka ověšeného řadou technologických novinek, přišel chlapík s kafem, telefonem a klasickými hodinkami. „Vyjde rozhovor jen online, nebo i tištěný?“ ptá se mě. Odpovídám, že i tištěný. „A dostanu svoje vydání? Já totiž velmi rád čtu print. Sednu si v restauraci, vezmu si sluchátka, odpojím se a jen si čtu noviny nebo časopis.“

Dobrá sluchátka jsou tedy základ, předpokládám.

Sluchátka s potlačením okolního hluku jsou pro mě naprostá nezbytnost. Mám nové AirPody Pro. Jsem klasický jablíčkář, od Applu mám většinu věcí. Ale nebylo tomu tak vždycky. Když jsme začínali s prodejem Applu v roce 2012 a šel jsem do té tehdy miniaturní kanceláře, kterou tu mělo zastoupení Applu pronajatou, přišel jsem s telefonem HTC. Když jsme měli mítinky partnerů, všichni na mě koukali jako na vyvrhela, byl jsem jediný. Ale i dneska jsem asi jediný, kdo tam nemá Apple Watch.

Koukám, že máte klasiku. Neměříte se?

Vždycky říkám, že až Apple udělá opravdu hodinky, hned si je hned pořídím. Ale hodinky jsou prostě kulaté, pardon. Na sport používám Garminy, ale jinak ne. Navíc většinu času v kanceláři jsem u počítače, takže nepotřebuju další display. Hodně lidí překvapuje, když tu třeba máme schůzku deseti lidí a já přijdu jen s papírem a tužkou. Ostatní si většinou otevřou notebooky a najednou nevíte, co kdo vlastně dělá.

Řídíte velkou firmu, takže jste v kanceláři pořád? Nebo si nosíte práci i domů?

Když podnikáte, vlastně nikdy nemáte volno. Nikdy nemůžete říct: Teď nemakám. Na druhou stranu už to není tak, jako když mi bylo třicet. To jsem se nezastavil. Teď to mám spíš tak, že všechno, co potřebuju udělat, se snažím udělat v kanceláři a domu to moc nenosit. Ale jasně, mám tam notebook a takové ty mechanické věci jako potvrzování faktur můžu odbavit i z domova.

Role CEO v současné době zahrnuje tuny věcí od strategií přes marketing až po operativu a někdy i řešení nejbanálnějších problémů. Jak si to vnitřně dělíte?

Ono to nejde moc dělit. Těžko můžete říct, že ráno od osmi budete mít operativu, pak od dvou do čtyř kreativní přemýšlení nad strategií a podobně. Mozek funguje na mnoha úrovních, nikdy žádnou nevypnete, jen třeba aktuálně běží méně než ta, kterou vnímáte. Nikdy nebude fungovat to, když si řeknete, že teď něco vymyslíte. Z toho nikdy nic nebylo. Takže třeba já osobně chodím plavat, u toho mě napadne hodně věcí. Uvolníte se, nemůžete nic poslouchat, je tam to zvláštní ticho a šum. Ideální pro hlubší zamyšlení.

A jaký typ šéfa jste? Co jsou vaše priority?

To se musíme vrátit roky zpět. Když jsem začínal prodávat mobily, byli jsme dva. Kolega  spolužák z VŠE Kamil Vacek byl TEN obchodník a marketér a já se věnoval všemu ostatnímu. Operativa, finance, logistika, vývoj. Jin a jang. Doplňovali jsme se. Zároveň jsem se toho za těch dvanáct společných let hodně naučil. Pak jsme se rozdělili. On chtěl dělat velkoobchod, já retail. Ale najednou jsem v tom byl sám, takže jsem musel zastat všechno. Protože ty části nemohou fungovat samostatně. Dneska na to už mám naštěstí lidi, kteří v těch jednotlivých věcech jsou lepší než já.

Takže vaše role je již spíše dohlížitelská?

Za těch víc než 25 let podnikání už máte schopnost toho celkového pohledu. Takže ano, spíš koordinuju. Ale umím vstoupit do nějaké konkrétní věci, když vidím, že ji moje zkušenost může urychlit. Dříve jsem také chodil na všechny schůzky s partnery, domluvili jsme deal a já šel zpět do kanclu a exekuoval to. Dneska na schůzky chodím sice pořád, ale spíš proto, že se s partnery dlouhodobě známe. Uděláme nějakou rámcovou dohodu, ale pro mě to tím končí, detaily již řeší jiní.

Jak se vyvíjel byznys Smarty.cz a jak jej ovlivnila akvizice gamingového řetězce JRC? Máme očekávat zdražení počítačů kvůli růstům cen pamětí a čipů? A jak se proměňuje Apple univerzum? Přečtěte si rozhovor se zakladatelem Smarty.cz v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

Petr Syrůček

Zakladatel a majitel skupiny Smarty, do které patří e-shop s elektronikou smarty.cz, Apple Premium Reseller iWant a gamingový řetězec JRC. Podnikat začal již na přelomu tisíciletí, když spolu se spolužákem Kamilem Vackem založil společnost Kiboon Electronics, která do Česka začala dovážet značku Samsung a HTC do CEE.

