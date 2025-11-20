Bankovní pobočky, které inspirují: vítězové soutěže VISA Bank Branch of the Year za 3. kvartál 2025
Bankovní pobočky už dávno nejsou jen místem, kde se vyřizují transakce. Stávají se prostorem pro osobní poradenství, budování důvěry a hledání individuálních řešení, která digitální kanály samy nenahradí. Soutěž VISA Bank Branch of the Year 2025 ukazuje, jak české banky dokážou spojit moderní technologie s lidským přístupem a oceněné pobočky třetího čtvrtletí to jasně potvrzují.
Ve třetím čtvrtletí 2025 porota ocenila tři bankovní pobočky, které vynikají moderním přístupem. Společným jmenovatelem všech vítězů je schopnost propojit digitální inovace s empatií a profesionalitou, čímž vytvářejí prostor, kde se klienti cítí komfortně a respektovaně.
1. místo – Česká spořitelna, Olomouc, třída Svobody
Pobočka České spořitelny v Olomouci na třídě Svobody zaujala porotu kombinací moderního designu, bezbariérového řešení a důrazu na komfort klientů. Oceněna byla zejména za promyšlené propojení digitálních technologií například LED obrazovek a tabletů podporujících finanční gramotnost s osobním přístupem poradců, kteří aktivně zapojují klienty do poradenského procesu. Silnou stránkou je i komunitní a vzdělávací rozměr pobočky, který ji propojuje s místní veřejností a posiluje její roli moderního finančního centra.
2. místo – ČSOB, Ostrava, Hollarova ulice
Druhé místo získala pobočka ČSOB v Hollarově ulici v Ostravě. Porota ocenila profesionální a přívětivé prostředí, logicky uspořádaný provoz a vysokou míru přístupnosti pro všechny klienty. Pobočka spojuje důstojnost tradiční banky s digitálními prvky – interaktivními “totemy”, tablety a samoobslužné zóny dostupné 24/7. Velkým přínosem je i aktivní práce se zpětnou vazbou zákazníků a program „Studuj a pracuj“, který pomáhá rozvíjet mladé talenty a podporuje budoucí odborníky v bankovnictví.
3. místo – Raiffeisenbank, Praha, Olbrachtova
Třetí příčku obsadila pražská pobočka Raiffeisenbank v budově The Square v Olbrachtově ulici. Světlý interiér s přírodními materiály, žlutými akcenty a otevřeným prostorem vytváří přívětivou atmosféru, která podporuje otevřenou komunikaci a pohodlí klientů. Porota ocenila především profesionální přístup poradců, jejich schopnost srozumitelně vysvětlit finanční řešení a citlivě reagovat na individuální potřeby klientů. Tím pobočka potvrzuje pozici Raiffeisenbank jako moderní, důvěryhodné a lidsky orientované instituce.
Všechny tři oceněné pobočky postupují do finálového kola, kde se utkají o titul Vítěze celého roku 2025. Slavnostní vyhlášení proběhne během VISA Awards 2026.
