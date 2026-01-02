Šéfka Evropské centrální banky si loni vydělala výrazně víc, než banka uvádí
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová získala v roce 2024 podle výpočtů deníku Financial Times celkové příjmy výrazně vyšší, než odpovídá oficiálně zveřejněnému platu. Rozdíl tvoří především benefity a odměny z dalších funkcí, které banka detailně nerozepisuje.
Prezidentka Evropská centrální banka Christine Lagardeová si v roce 2024 vydělala přibližně 726 tisíc eur, tedy asi 17,5 milionu korun. To je o 56 procent více, než kolik činí její základní plat ve výši 466 tisíc eur, který banka uvádí ve své výroční zprávě. Upozornil na to britský deník Financial Times.
Už samotný základní plat činí z Lagardeové nejlépe placenou představitelku Evropské unie. Její oficiální odměna je přibližně o 21 procent vyšší, než jaký pobírá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Lagardeová: Evropa může být velmocí v AI, pokud odstraní překážky
Rozdíl mezi oficiálně zveřejněnou mzdou a skutečnými příjmy prezidentky centrální banky tvoří především nezdaněné příspěvky a odměny z dalších funkcí, které Evropská centrální banka ve výroční zprávě neuvádí jednotlivě. Podle odhadů získala Lagardeová asi 135 tisíc eur ve formě benefitů na bydlení a dalších výloh.
Dalších zhruba 125 tisíc eur si měla připsat za působení v radě ředitelů Bank for International Settlements, tedy Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb, která je často označována jako „banka centrálních bank“. Naproti tomu předseda americké centrální banky Federal Reserve Jerome Powell za tuto funkci nesmí kvůli americkým zákonům pobírat žádnou odměnu.
Celkové roční příjmy Lagardeové tak podle analýzy téměř čtyřnásobně převyšují plat šéfa Federálního rezervního systému Spojených států, jehož roční mzda je zákonem omezena na 203 tisíc dolarů, tedy zhruba 4,2 milionu korun.
Statisíce lidí z bank přijdou o práci, varuje Morgan Stanley
Za celé osmileté funkční období v čele Evropské centrální banky by si Lagardeová mohla přijít až na 6,5 milionu eur, což odpovídá průměrnému ročnímu příjmu kolem 810 tisíc eur. Tato částka zahrnuje i budoucí jednorázové platby a možné příspěvky vyplácené během dvou let po skončení mandátu.
Od roku 2030 by navíc měla pobírat doživotní roční důchod přibližně 178 tisíc eur. Analýza Financial Times nezahrnuje náklady na zdravotní pojištění a příspěvky na penzijní připojištění, které centrální banka hradí, protože tyto údaje nejsou veřejně dostupné.
Profesor práva Guido Ferrarini z Janovské univerzity deníku Financial Times uvedl, že výše odměny odpovídá míře odpovědnosti a potřebě přilákat špičkové odborníky do čela centrální banky. Zároveň však kritizoval nízkou úroveň transparentnosti, s jakou jsou informace o odměňování zveřejňovány.
Lukáš Kovanda: Česká ekonomika zrychlila. Loni patřila k nejrychlejším v EU
