Lagardeová: Evropa může být velmocí v AI, pokud odstraní překážky

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová
Evropa podle prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové zmeškala šanci stát se světovým lídrem v oblasti umělé inteligence. Těmi jsou nyní především Spojené státy a Čína. Pokud však Evropa přistoupí k inovacím rozhodně a začne systematicky odstraňovat překážky brzdící rozvoj AI, může se i tak stát významným hráčem. Slovenský prezident Peter Pellegrini zároveň kromě výhod upozornil i na riziko, že AI může ovlivňovat lidské rozhodování.

„Stále platíme cenu za to, že jsme se během předchozí digitální revoluce nedokázali přizpůsobit tak rychle jako jiní. Nemůžeme si dovolit udělat stejnou chybu,“ řekla Lagardeová. Podle ní Evropa může získat konkurenční výhodu, přestože do éry AI vstoupila později, a to díky rozmanitosti svého hospodářství. Dodala, že v samotném nasazování AI do praxe už Evropská unie nezaostává.

„Musíme odstranit všechny překážky, které nám brání přijmout tuto transformaci. Pokud to neuděláme, riskujeme, že vlna umělé inteligence propluje kolem a ohrozí budoucnost Evropy,“ varovala šéfka ECB.

AI má moc srovnatelnou s jadernými zbraněmi, tvrdí ruský bankéř

Země, které si dokážou vybudovat vedoucí pozici v oblasti umělé inteligence, získají díky této technologii vliv srovnatelný s vlastnictvím jaderných zbraní, což jim zajistí převahu ve 21. století. Agentuře Reuters to řekl první náměstek generálního ředitele největší ruské bankovní společnosti Sberbank Alexandr Vedjachin.

ČTK

Podle Lagardeové může AI výrazně zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu i vývoj. „Trénování velkých modelů vyžaduje investice do datových center a energetických zdrojů. V Evropě však čelíme výzvě v podobě vysokých cen energií,“ upozornila.

Slovenský prezident Pellegrini zdůraznil, že umělá inteligence může oslabit lidský úsudek a schopnost orientovat se v realitě. „Svět se musí držet pravidla, že AI může rozhodování urychlit, ale odpovědnost za něj vždy ponesou lidé,“ řekl. Dodal, že je proto nutné správně nastavit vzdělávací systém.

Si řešil s Trumpem připojení Tchaj-wanu k Číně

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching
Čínský prezident Si Ťin-pching v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu k Číně a názorové rozdíly v řešení války na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čínský státní tisk. Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.

Bílý dům telefonát potvrdil, ale neposkytl žádné další informace, píše agentura AP.

Si Ťin-pching podle čínské státní agentury Nová Čína vyzval Trumpa, aby si obě země zachovaly dobré vztahy, a zdůraznil, že pro Čínu je otázka připojení Tchaj-wanu důležitá z hlediska poválečného uspořádání světa.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Čínský prezident v telefonátu s Trumpem také dodal, že všechny strany zapojené ve válce na Ukrajině by se měly snažit, aby zmírnily názorové rozdíly mezi sebou.

Čína pravidelně vyzývá k mírovým jednáním, která by respektovala územní celistvost všech zemí, ale Rusko za jeho invazi na ukrajinské území v únoru 2022 nikdy veřejně neodsoudila. Naopak hospodářské, diplomatické a vojenské vztahy mezi Pekingem a Moskvou, které byly silné už před ruskou agresí na Ukrajině, se od té doby ještě posílily.

Andrij Jermak a Marco Rubio

Moskva shodila ze stolu návrhy k mírovému plánu. To nebude fungovat, řekl Putinův poradce Ušakov

Evropské protinávrhy k 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu, který vypracovaly Spojené státy, na první pohled nejsou konstruktivní a pro Moskvu nebudou fungovat. Řekl to poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov. Mnohé body amerického mírového plánu se ale podle něj zdají být přijatelné, cituje ho agentura Reuters.

ČTK

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching
Aktualizováno

Obrat v obchodní válce? Trump a Si se dohodli na snížení cel i vývozu vzácných zemin

ČTK

Andrij Jermak a Marco Rubio
Evropské protinávrhy k 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu, který vypracovaly Spojené státy, na první pohled nejsou konstruktivní a pro Moskvu nebudou fungovat. Řekl to poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov. Mnohé body amerického mírového plánu se ale podle něj zdají být přijatelné, cituje ho agentura Reuters.

Zveřejnění 28bodového návrhu amerického mírového plánu minulý týden prohloubilo na Ukrajině a mezi evropskými mocnostmi obavy, že Washington přijal základní požadavky Ruska. Ty se týkají například územních ústupků Ukrajiny, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, nebo závazku, že země čelící od února 2022 plnohodnotné ruské agresi nevstoupí do NATO. Evropské návrhy podle dostupných informací tyto body významně mění.

„Evropský plán je na první pohled... naprosto nekonstruktivní a pro nás nefunguje,“ řekl Ušakov novinářům v Moskvě.

Střela Narwhal

Češi vyvíjí střelu s plochou dráhou letu. Dolet má 680 kilometrů a vyhne se detekci

Česká firma LPP holding je ve finální fázi vývoje nové střely s plochou dráhou letu nazvané Narwhal. Na začátku příštího roku by měla začít sériová výroba, uvedla za společnost LPP holding Martina Tauberová. Střelu, která dokáže zasáhnout cíle na vzdálenost 680 kilometrů a díky letu v nízké výšce se vyhnout detekci, společnost představila minulý týden na veletrhu Dubai Airshow. Upozornil na to server iDnes.

ČTK

Putin v pátek prohlásil, že americké návrhy na mír na Ukrajině by mohly být základem pro řešení konfliktu. Ušakov uvedl, že „ne všechna, ale mnoho ustanovení tohoto (amerického) plánu se nám zdá docela přijatelných“. Dodal, že některá by ale vyžadovala podrobnější diskusi.

V Ženevě dnes skončila jednání o americkém plánu na ukončení války na Ukrajině. Washington a Kyjev při nich vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války. Podle německého ministra zahraničí Johanna Wadephula je plán z Ženevy zásadním úspěchem pro Evropu, která se tak podílí na všech bodech, které se jí týkají.

