Lagardeová: Evropa může být velmocí v AI, pokud odstraní překážky
Evropa podle prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové zmeškala šanci stát se světovým lídrem v oblasti umělé inteligence. Těmi jsou nyní především Spojené státy a Čína. Pokud však Evropa přistoupí k inovacím rozhodně a začne systematicky odstraňovat překážky brzdící rozvoj AI, může se i tak stát významným hráčem. Slovenský prezident Peter Pellegrini zároveň kromě výhod upozornil i na riziko, že AI může ovlivňovat lidské rozhodování.
„Stále platíme cenu za to, že jsme se během předchozí digitální revoluce nedokázali přizpůsobit tak rychle jako jiní. Nemůžeme si dovolit udělat stejnou chybu,“ řekla Lagardeová. Podle ní Evropa může získat konkurenční výhodu, přestože do éry AI vstoupila později, a to díky rozmanitosti svého hospodářství. Dodala, že v samotném nasazování AI do praxe už Evropská unie nezaostává.
„Musíme odstranit všechny překážky, které nám brání přijmout tuto transformaci. Pokud to neuděláme, riskujeme, že vlna umělé inteligence propluje kolem a ohrozí budoucnost Evropy,“ varovala šéfka ECB.
Podle Lagardeové může AI výrazně zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu i vývoj. „Trénování velkých modelů vyžaduje investice do datových center a energetických zdrojů. V Evropě však čelíme výzvě v podobě vysokých cen energií,“ upozornila.
Slovenský prezident Pellegrini zdůraznil, že umělá inteligence může oslabit lidský úsudek a schopnost orientovat se v realitě. „Svět se musí držet pravidla, že AI může rozhodování urychlit, ale odpovědnost za něj vždy ponesou lidé,“ řekl. Dodal, že je proto nutné správně nastavit vzdělávací systém.