Statisíce lidí z bank přijdou o práci, varuje Morgan Stanley
Evropské banky mají příliš vysoké náklady, takže propouštění je nevyhnutelné, varují analytici. Samozřejmě na vině bude AI. O práci tak mohou přijít i donedávna klíčové profese jako riskaři.
Banky v Evropě čeká těžší období. Podle nejnovějších odhadů analytiků společnosti Morgan Stanley by mohlo v příštích pěti letech zaniknout více než 200 tisíc pracovních míst. Hlavními hybateli tohoto trendu jsou masivní investice do umělé inteligence (AI) a pokračující vlna uzavírání poboček, informoval deník Financial TImes.
Analýza zahrnující 35 předních evropských věřitelů predikuje, že do roku 2030 odvětví sníží počet zaměstnanců o zhruba 10 procent. Vzhledem k tomu, že tyto banky v současnosti zaměstnávají přibližně 2,12 milionu lidí, čistý úbytek by mohl činit až 212 tisíc pozic.
Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se
Tlak investorů roste
Kde se bude propouštět nejvíce? V centrálních službách jako je back-office a střední kancelářské profese, pak v risk managementu, protože AI tyto úkoly již zvládá, i v compliance, tedy kontrole souladu s předpisy.
Evropské banky čelí silnému tlaku investorů. Dlouhodobě totiž zaostávají v návratnosti vlastního kapitálu za svými americkými rivaly. „Mnoho bank uvádí, že díky AI a další digitalizaci mohou dosáhnout zvýšení efektivity až o 30 procent,“ uvádí Morgan Stanley.
Některé instituce již k radikálním krokům přistoupily. Nizozemská banka ABN Amro oznámila, že do roku 2028 zruší pětinu svých plných úvazků. Šéf Société Générale Slawomir Krupa prohlásil, že v boji proti vysokým nákladům „nic není nedotknutelné“.
Bankéři nabádají k opatrnosti. Conor Hillery z JPMorgan Chase varuje před přílišným spěchem. Podle něj je kritické, aby mladší zaměstnanci neztratili kontakt se základy řemesla – například se schopností samostatně sestavit model peněžních toků (cash flow) bez pomoci algoritmů. „V opačném případě si zaděláváme na velký problém do budoucna,“ uzavírá Hillery s tím, že je nutné najít rovnováhu mezi rychlostí AI a odbornou fundovaností personálu.
Princ Alfréd: Na údržbu zámku nám musí vydělat lesy
V Česku je to jiný příběh
Tuzemští bankéři možní zatím nervózní být nemusí, náklady zde nejsou tak vysoké. Návratnost kapitálu (ROE) se u velkých českých bank (jako jsou Česká spořitelna, Komerční banka či ČSOB) pohybuje v rozmezí 14 až 18 procent. Například Česká spořitelna vykázala za rok 2024 ROE ve výši 18,4 procenta. Průměr za celou Evropskou unii je nižší, obvykle se pohybuje kolem 10 až 11 procent. Podle údajů EBA (European Banking Authority) byla průměrná návratnost v prvním čtvrtletí 2025 přibližně 10,5 procenta.
Německá Allianz plánuje propustit až 1800 zaměstnanců z divize Allianz Partners. Důvodem je rychlý nástup umělé inteligence, která přebírá úkoly pracovníků v call centrech.
Allianz ruší tisíce pracovních pozic v zákaznické podpoře
Německá Allianz plánuje propustit až 1800 zaměstnanců z divize Allianz Partners. Důvodem je rychlý nástup umělé inteligence, která přebírá úkoly pracovníků v call centrech.
