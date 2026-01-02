Tesla ztrácí v Evropě, v Norsku láme rekordy. Registrace ve Francii a Švédsku spadly o dvě třetiny
Zatímco ve Francii a Švédsku se prosincové registrace vozů Tesla meziročně propadly zhruba o sedmdesát procent, v Norsku americká automobilka naopak výrazně posílila. Tamní trh, kde téměř všechna nová auta tvoří elektromobily, dál potvrzuje výjimečné postavení Tesly i celé severské země v přechodu na bezemisní dopravu.
Počet registrací elektromobilů americké automobilky Tesla se v prosinci ve Francii a ve Švédsku meziročně propadl přibližně o dvě třetiny. V Norsku se naopak registrace vozů této značky téměř zdvojnásobily. Vyplývá to z údajů národních statistik, na které upozornila agentura Reuters.
Ve Francii, třetím největším automobilovém trhu v Evropě, klesl počet prosincových registrací vozů Tesla o 66 procent na 1942 automobilů. Za celý loňský rok se registrace snížily o 37 procent, ukazují data automobilové asociace PFA. Podobný vývoj hlásí i Švédsko, kde se prosincové registrace meziročně propadly o 71 procent na 821 vozů a celoroční pokles dosáhl 70 procent, uvedla organizace Mobility Sweden.
Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.
Tesla v Evropě od konce roku 2024 čelí zpomalování prodejů, které souvisí s rostoucí konkurencí, stárnoucí modelovou řadou i protesty proti veřejným politickým postojům zakladatele společnosti Elon Musk. Zatím nepomohlo ani uvedení levnějších verzí modelů Model Y a Model 3 na evropské trhy. Do listopadu se tržní podíl Tesly v Evropě včetně Británie a zemí ESVO snížil na 1,7 procenta z 2,4 procenta o rok dříve.
Výraznou výjimkou zůstává Norsko. Tam se počet prosincových registrací vozů Tesla meziročně zvýšil o 89 procent na 5679 automobilů. Značka zde loni dosáhla tržního podílu přes 19 procent, což představuje nový roční rekord. Tesla těží z mimořádně silné podpory elektromobility, kterou norský stát dlouhodobě prosazuje daňovými úlevami a dalšími pobídkami.
Díky těmto opatřením tvořily elektromobily loni 95,9 procenta všech nově registrovaných aut v Norsku, v prosinci dokonce 97,6 procenta. Celkový počet nově registrovaných vozů v zemi vzrostl meziročně o 40 procent na rekordních 179.549 aut, vyplývá z údajů norské silniční federace OFV.
Rychlý přechod Norska na bateriová vozidla je v ostrém kontrastu se zbytkem Evropy, kde slabá poptávka po elektromobilech přiměla Evropská komise zmírnit plánovaný postupný zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035.
