Tesla ztrácí v Evropě, v Norsku láme rekordy. Registrace ve Francii a Švédsku spadly o dvě třetiny

Tesla ztrácí v Evropě, v Norsku láme rekordy. Registrace ve Francii a Švédsku spadly o dvě třetiny

Automobilka Tesla
ČTK/AP
ČTK
ČTK

Zatímco ve Francii a Švédsku se prosincové registrace vozů Tesla meziročně propadly zhruba o sedmdesát procent, v Norsku americká automobilka naopak výrazně posílila. Tamní trh, kde téměř všechna nová auta tvoří elektromobily, dál potvrzuje výjimečné postavení Tesly i celé severské země v přechodu na bezemisní dopravu.

Počet registrací elektromobilů americké automobilky Tesla se v prosinci ve Francii a ve Švédsku meziročně propadl přibližně o dvě třetiny. V Norsku se naopak registrace vozů této značky téměř zdvojnásobily. Vyplývá to z údajů národních statistik, na které upozornila agentura Reuters.

Ve Francii, třetím největším automobilovém trhu v Evropě, klesl počet prosincových registrací vozů Tesla o 66 procent na 1942 automobilů. Za celý loňský rok se registrace snížily o 37 procent, ukazují data automobilové asociace PFA. Podobný vývoj hlásí i Švédsko, kde se prosincové registrace meziročně propadly o 71 procent na 821 vozů a celoroční pokles dosáhl 70 procent, uvedla organizace Mobility Sweden.

Čínské automobilky dál decimují ty evropské. Předstihly Audi a Renault

Éra Tesly na špici končí. Čínská BYD je nedostižitelná

Zprávy z firem

Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.

ČTK

Přečíst článek

Tesla v Evropě od konce roku 2024 čelí zpomalování prodejů, které souvisí s rostoucí konkurencí, stárnoucí modelovou řadou i protesty proti veřejným politickým postojům zakladatele společnosti Elon Musk. Zatím nepomohlo ani uvedení levnějších verzí modelů Model Y a Model 3 na evropské trhy. Do listopadu se tržní podíl Tesly v Evropě včetně Británie a zemí ESVO snížil na 1,7 procenta z 2,4 procenta o rok dříve.

Výraznou výjimkou zůstává Norsko. Tam se počet prosincových registrací vozů Tesla meziročně zvýšil o 89 procent na 5679 automobilů. Značka zde loni dosáhla tržního podílu přes 19 procent, což představuje nový roční rekord. Tesla těží z mimořádně silné podpory elektromobility, kterou norský stát dlouhodobě prosazuje daňovými úlevami a dalšími pobídkami.

Elon Musk a Donald Trump

Miliardáři si za čtvrtstoletí vytvořili vlastní svět. Jako vždy, vládne pár rodin

Leaders

Počet miliardářů celosvětově roste. Vede to k tomu, že stále více ovládají i politiku. To platí i v Česku.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Díky těmto opatřením tvořily elektromobily loni 95,9 procenta všech nově registrovaných aut v Norsku, v prosinci dokonce 97,6 procenta. Celkový počet nově registrovaných vozů v zemi vzrostl meziročně o 40 procent na rekordních 179.549 aut, vyplývá z údajů norské silniční federace OFV.

Rychlý přechod Norska na bateriová vozidla je v ostrém kontrastu se zbytkem Evropy, kde slabá poptávka po elektromobilech přiměla Evropská komise zmírnit plánovaný postupný zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035.

Majitelé elektromobilů nově musejí platit za parkování jako všichni ostatní

Konec podpory elektromobilů. V Praze nově musejí platit za parkování

Politika

Majitelé elektromobilů musejí nově v Praze platit za parkování. Skončila platnost výjimky, díky níž nízkoemisí vozy mohly parkovat bezplatně po celém hlavním městě. Zároveň ale jejich majitelé mají možnost pořídit si celopražskou parkovací kartu.

ČTK

Přečíst článek

