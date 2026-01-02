Nový magazín právě vychází!

Od svátku k rutině: 25 let, které změnily české cestování

Od svátku k rutině: 25 let, které změnily české cestování

Západ slunce na pláži. Ostrov Nosy Be, Madagaskar.
Věra Tůmová
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Na přelomu tisíciletí byla dovolená v zahraničí pro většinu Čechů malým svátkem. Letadlo znamenalo luxus, čtyřhvězdičkový hotel vyšší standard a víkend v evropské metropoli patřil spíš do světa manažerů a cestovatelů z obálek časopisů. O pětadvacet let později se stejný výlet plánuje mezi pracovními schůzkami – a často stojí méně než víkend doma.

Ještě kolem roku 2000 nebylo létání samozřejmostí. Letenka byla jednou z nejdražších položek celé dovolené a většina lidí cestovala autem nebo autobusem. Letět znamenalo „něco víc“ – finančně i společensky. Přímých spojů z Prahy bylo minimum, flexibilita malá a spontánní cestování prakticky neexistovalo.

2000-2025 OpenAI / Stanislav Šulc

Ostatně čísla mluví jasně. Pražské letiště odbavilo v roce 2000 přibližně 5,5 milionu cestujících, což odpovídalo tehdejšímu charakteru cestování – spíše výjimečnému než masovému. Dnes je situace úplně jiná. Letiště samo uvádí, že v minulém roce očekávalo zhruba 17,8 milionu cestujících, tedy více než trojnásobek oproti začátku tisíciletí. Létání se mezitím změnilo z privilegia na běžný dopravní nástroj.

SkyEurope naučil Čechy létat

Zlom přišel s nástupem nízkonákladových aerolinek. Pro Česko má tenhle příběh konkrétní jméno: SkyEurope. Aerolinka, která sice v roce 2009 zkrachovala, ale dodnes se o ní mluví jako o firmě, která „naučila Čechy létat“. Ukázala, že letadlo nemusí být luxusní produkt, ale obyčejný dopravní prostředek – bez cateringu, bez zbytečností, zato za ceny, které otevřely Evropu širokým masám.

Na její model později navázaly Ryanair, easyJet nebo Wizz Air. Evropa se smrskla na víkendovou vzdálenost a cestování se stalo impulzivním, flexibilním a výrazně dostupnějším.

Co bylo luxus, je dnes mainstream

Změna je nejlépe vidět na cenách – a hlavně na jejich poměru k příjmům. To, co se ještě v roce 2000 nebo 2005 označovalo jako „luxusní dovolená“, dnes patří k běžné nabídce pro střední třídu. Letět na prodloužený víkend do Paříže, Říma nebo Barcelony bylo kdysi výjimečné. Dnes jde o jednu z nejčastějších forem cestování.

Stejně tak hotely vyšší kategorie. Pět hvězdiček, bazén nebo wellness už nejsou symbolem nedostupného přepychu, ale standardním očekáváním. Luxus se relativně zlevnil – ne proto, že by ztratil kvalitu, ale proto, že konkurence a technologie otevřely trh.

Internet změnil chování cestovatelů

Dřív se vybíralo z katalogů cestovních kanceláří, dnes se rozhoduje během několika minut na mobilu. Transparentnost cen, recenze a okamžité srovnání nabídek změnily způsob, jakým lidé cestují. Místo jedné „hlavní dovolené“ ročně dnes převažují kratší, častější cesty – často tematické, zaměřené na gastronomii, kulturu nebo odpočinek.

Luxus dnes: ne hvězdičky, ale emoce

Zároveň se proměnil i samotný význam luxusu. Jak říká Petr Udavský z Elite Voyage, jednotkou luxusu už nejsou hvězdičky ani vzdálenost, ale emoce. Skutečný luxus dnes není v tom, kam letíte, ale jak se tam cítíte.

I tady se ukazuje další zásadní posun: Češi se stali plnohodnotnou součástí globálního trhu luxusního cestování. Stále větší skupina klientů z Česka dnes běžně poptává cesty na světové úrovni – od privátních vil a expedičních plaveb až po zcela individuální itineráře. Vedle masového cestování tak roste i svět dovolených za statisíce korun, kde se neřeší cena letenky, ale autenticita, soukromí a intenzita zážitku.

Dva světy, jedna realita

České cestování dnes stojí na dvou pilířích. Na jedné straně dostupnost, nízkonákladové modely a masové létání, které otevřelo svět milionům lidí. Na straně druhé rostoucí segment luxusních klientů, pro které je cestování životním stylem a vyjádřením hodnot. To, co bylo v roce 2000 výsadou, je dnes běžnou volbou

