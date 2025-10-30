Nový magazín právě vychází!

Digitální euro na obzoru: ECB míří k první emisi do roku 2029

Euro měna
Rada guvernérů Evropské centrální banky rozhodla o zahájení další fáze zavádění digitálního eura. Projekt podle ní úspěšně završil přípravnou etapu zahájenou v listopadu 2023. Nyní má přejít do takzvané fáze technické a tržní připravenosti.

Nová fáze má připravit systém na případné spuštění digitální měny v roce 2029. „Euro, naše společná měna, je symbolem evropské jednoty. Připravujeme i jeho digitální podobu, která bude důvěryhodná a dostupná pro všechny,“ řekla prezidentka ECB Christine Lagardeová.

ECB uvedla, že pokud Evropský parlament a Rada EU přijmou příslušnou legislativu v příštím roce, pilotní fáze by mohla začít v polovině roku 2027. Systém by pak mohl být připraven na první emisi digitálního eura do roku 2029.

Cílem je podle Lagardeové zachovat svobodu volby a ochranu soukromí občanů, posílit měnovou suverenitu eurozóny a podpořit konkurenceschopnost evropských plateb.

„Digitální euro zajistí, aby lidé mohli využívat výhod hotovosti i v digitální éře. Zároveň zvýší odolnost evropského platebního styku, sníží náklady obchodníků a vytvoří platformu pro inovace, rozšiřování a konkurenci soukromých společností,“ uvedl člen Výkonné rady ECB Piero Cipollone, který vede pracovní skupinu pro digitální euro.

Vývoj za desítky miliard

Podle odhadů ECB dosáhnou celkové náklady na vývoj digitálního eura do první emise přibližně 1,3 miliardy eur (31,64 miliardy korun), přičemž roční provozní náklady se po roce 2029 mají pohybovat kolem 320 milionů eur. ECB zároveň zdůraznila, že v návrhu počítá s ochrannými prvky, které zamezí dopadům na finanční stabilitu.

Digitální euro má podle ECB doplňovat hotovost, nikoli ji nahrazovat. Spolu s projektem digitální měny ECB podporuje i návrh Evropské komise na posílení práva platit hotově. Dnešní zasedání Rady guvernérů bylo výjezdní, nekonalo se tedy v centrále ECB ve Frankfurtu nad Mohanem, ale ve Florencii v italském regionu Toskánsko.

ECB podle očekávání ponechala základní úrokové sazby beze změny. Klíčová depozitní sazba, která ovlivňuje podmínky na finančních trzích, tak zůstává na dvou procentech. Ekonomika i přes náročné mezinárodní prostředí nadále rostla, uvedli centrální bankéři v tiskové zprávě. Výhled však podle nich zůstává nejistý kvůli obchodním sporům a geopolitickému napětí.

ilustrační foto

Koruna má za sebou třicet let významného posilování, které odstartoval devizový zákon

Money

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Česká ekonomika roste. Paradoxně je to špatná zpráva

Nákupy
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nová data statistického úřadu hlásí, že česká ekonomika roste ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,7 procenta. Ve společnosti by to mělo vyvolat pocit uspokojení. Sláva, rosteme. Jsme premianty Evropy. Přes všechny špatné zprávy kolem nás Česko prosperuje. To je ovšem špatný výklad děje.

Jak ukazují data, česká ekonomika neroste proto, že by Češi vymysleli nějaká objevná řešení, technologické novinky. Že bychom se stali štikou evropské, potažmo světové ekonomiky v inovacích. Že bychom například zjednodušili podmínky pro podnikání, snížili byrokracii. To bychom si lhali do kapsy, je to naopak. Byrokracie roste.

Ve skutečnosti zaostáváme, z velké části produkujeme prvovýrobu. Čest výjimkám. Přidaná hodnota jde z velké části za jinými vlastníky českého majetku. Český automotive vlastní z devadesáti procent Němci.

Češi nakupují

Faktem je, že Češi jsou kreativní a dokáží vymyslet neotřelá řešení, která uspějí v rámci celého světa. Klobouk dolů. Nicméně, aktuální ekonomický růst země není dán technologickou vyspělostí českých mozků či pověstných zlatých český ručiček. Je dán tím, že Češi nakupují. Slovy statistiků, roste maloobchodní spotřeba. To je hlavní tahoun českého růstu.

To by bylo v pořádku, kdyby peníze, které Češi nyní utrácejí, vznikaly z přidané hodnoty české produkce. To se neděje. Faktem je, že lidé utrácejí, protože rostou rychleji reálné mzdy. Letos například o čtyři a půl procenta, což je nejvíc za posledních deset let.

Jak to, že platy a mzdy tak rostou? Protože každá vláda, jedna za druhou, je schopná napáchat schodek veřejných financí přes dvě stě miliard korun, aniž by tyto peníze někdo vydělal.

Veřejný sektor, který zaměstnává nějakých osm set tisíc lidí, doktorů, soudců, učitelů či policistů, si opět vyjednal růst mezd o sedm procent v průměru. Ve firmách tlačí na platovou pilu Středulovy odbory. A důchodci už berou v průměru 22 tisíc měsíčně.

Dá se čekat, že za Babišovy vlády, která má v programu hlavně utrácení, bude trend státních výdajů na dluh pokračovat. Takže české ekonomice se bude dál v uvozovkách dařit.

Kdo zaplatí dluh za tento „úspěch“ české ekonomiky? To je asi každému jedno. Žijeme teď a tady. Důležité jsou peníze na účtu, ne prosperita státu. Číslo růstu HDP je hezké v novinách, můžeme mít hezký pocit, jak se nám daří. Nicméně, přemýšlíme ze dne na den, jako v době prvobytně pospolné společnosti. Budoucnost vem čert.

Velkou zásluhu na růstu ekonomiky má Česká národní banka, která drží inflaci kolem dvou procent. Za cenu krátkodobých úroků ve výši 3,50 procenta. Snaží se tak udržet inflaci na uzdě. Oproti vládám, které ji svými výdaji tlačí nahoru. Číslo o ekonomickém růstu, díky spotřebě domácností, potom zneužívá jedna vláda za druhou k tomu, aby mohla zvyšovat výdaje té či oné skupině, hlavně samozřejmě důchodcům. Vláda je vlastně v jakémsi permanentním souboji s národní bankou. My chceme vyhazovat peníze, dělá vláda, vy udržte inflaci, radí národní bance. Krátkozraké. Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady, se budí s mokrým ručníkem na čele.

Takže z čeho se máme radovat, když nám ekonomika roste? Že je každý víkend parkoviště před IKEA plné? Ano, lidé utrácejí. A táhnou tím ekonomiku. Ale je to jenom stínový růst. Růst na dluh budoucích generací. Není to udržitelný růst ekonomiky. Jeho základem je přidaná hodnota. Vzdělávání. Ne platy učitelů. Inovace. Ne dotace na inovace.

OBRAZEM: Metro D má první vyraženou stanici. Olbrachtova má kompletní tunely

První kompletně vyraženou stanicí pražského metra D je Olbrachtova
ČTK
ČTK
ČTK

První kompletně vyraženou stanicí metra D je Olbrachtova. Pražský dopravní podnik (DPP) ji dokončil na prvním úseku linky D Pankrác – Olbrachtova, jehož výstavbu zahájil v dubnu 2022. Ražby ve stanici Pankrác na lince D pokračují a jejich dokončení se očekává ve druhém čtvrtletí 2026. Postup prací na jižním vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít uzavřený úsek ulice Na Strži s jedním pruhem v každém směru.

Ražby stanice Olbrachtova začaly 17. února 2023 a nyní je DPP podle harmonogramu dokončil. „Při výstavbě stanice zhotovitelé vyrazili celkem 61 160 metrů krychlových rubaniny, použili 1156 tun ocelové výztuže, 19 878 metrů krychlových stříkaného betonu a více než 13 800 metrů krychlových litého betonu pro sekundární ostění,“ uvedl mluvčí DPP Daniel Šabík.

V prvním úseku linky D jsou kompletně vyraženy všechny traťové a technologické tunely, včetně spojky linek C a D. Stanice Olbrachtova je dokončena včetně obou eskalátorových tunelů vedoucích do budoucích severního a jižního vestibulu.

FOTOGALERIE: Jak pokračují práce na nové stanici? 

6 fotografií v galerii

Práce pokračují i na Pankráci

Ražby nyní pokračují ve stanici Pankrác D a podle Šabíka jich zbývá dokončit méně než 16 procent. Jedná se o tzv. střední dílčí výrub a část opěří a dna levého dílčího výrubu u eskalátorového tunelu do budoucího vestibulu v administrativní budově Gemini, sdělil. Ostatní technologické a eskalátorové tunely podle něj již stavbaři vyrazili.

Paralelně stavbaři v daných částech instalují hydroizolační vrstvy, budují definitivní ostění tunelů a připravují vestibuly stanic. Kromě toho dělníci pracují na výstavbě přestupu mezi linkami C a D a modernizace stanice Pankrác C. „Zhruba 71 procent definitivního ostění prvního úseku linky D je již dokončeno,“ sdělil Šabík.

Háje

Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Reality

Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dokončení nosných konstrukcí jižního vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít ulici Na Strži mezi křižovatkami s ulicemi Antala Staška a Olbrachtova s jedním pruhem v každém směru, v původním levém pásu směrem do centra. „Díky tomu se zmenší samotné staveniště metra D u křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška, usnadní dopravní situace v této části Prahy 4 a zlepší plynulost provozu,“ uvedl dopravní podnik.

Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.

