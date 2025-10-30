Digitální euro na obzoru: ECB míří k první emisi do roku 2029
Rada guvernérů Evropské centrální banky rozhodla o zahájení další fáze zavádění digitálního eura. Projekt podle ní úspěšně završil přípravnou etapu zahájenou v listopadu 2023. Nyní má přejít do takzvané fáze technické a tržní připravenosti.
Nová fáze má připravit systém na případné spuštění digitální měny v roce 2029. „Euro, naše společná měna, je symbolem evropské jednoty. Připravujeme i jeho digitální podobu, která bude důvěryhodná a dostupná pro všechny,“ řekla prezidentka ECB Christine Lagardeová.
ECB uvedla, že pokud Evropský parlament a Rada EU přijmou příslušnou legislativu v příštím roce, pilotní fáze by mohla začít v polovině roku 2027. Systém by pak mohl být připraven na první emisi digitálního eura do roku 2029.
Cílem je podle Lagardeové zachovat svobodu volby a ochranu soukromí občanů, posílit měnovou suverenitu eurozóny a podpořit konkurenceschopnost evropských plateb.
„Digitální euro zajistí, aby lidé mohli využívat výhod hotovosti i v digitální éře. Zároveň zvýší odolnost evropského platebního styku, sníží náklady obchodníků a vytvoří platformu pro inovace, rozšiřování a konkurenci soukromých společností,“ uvedl člen Výkonné rady ECB Piero Cipollone, který vede pracovní skupinu pro digitální euro.
V české společnosti stále poměrně výrazně přetrvává odmítavý postoj k přijetí eura. Proti zavedení společné evropské měny v Česku jsou nyní dvě třetiny občanů, naopak 30 procent lidí s přijetím eura souhlasí, uvedl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.
Češi i nadále posílají euru stopku. V EU zůstat chtějí, měnu měnit ne, ukázal průzkum
Money
V české společnosti stále poměrně výrazně přetrvává odmítavý postoj k přijetí eura. Proti zavedení společné evropské měny v Česku jsou nyní dvě třetiny občanů, naopak 30 procent lidí s přijetím eura souhlasí, uvedl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.
Vývoj za desítky miliard
Podle odhadů ECB dosáhnou celkové náklady na vývoj digitálního eura do první emise přibližně 1,3 miliardy eur (31,64 miliardy korun), přičemž roční provozní náklady se po roce 2029 mají pohybovat kolem 320 milionů eur. ECB zároveň zdůraznila, že v návrhu počítá s ochrannými prvky, které zamezí dopadům na finanční stabilitu.
Digitální euro má podle ECB doplňovat hotovost, nikoli ji nahrazovat. Spolu s projektem digitální měny ECB podporuje i návrh Evropské komise na posílení práva platit hotově. Dnešní zasedání Rady guvernérů bylo výjezdní, nekonalo se tedy v centrále ECB ve Frankfurtu nad Mohanem, ale ve Florencii v italském regionu Toskánsko.
ECB podle očekávání ponechala základní úrokové sazby beze změny. Klíčová depozitní sazba, která ovlivňuje podmínky na finančních trzích, tak zůstává na dvou procentech. Ekonomika i přes náročné mezinárodní prostředí nadále rostla, uvedli centrální bankéři v tiskové zprávě. Výhled však podle nich zůstává nejistý kvůli obchodním sporům a geopolitickému napětí.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.