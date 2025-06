Nejlepší cesty autem z Česka k Jadranu: Vyvarujte se pátků a víkendů

Letní dovolená v Chorvatsku zůstává mezi Čechy jednou z nejoblíbenějších. Pokud se i vy letos chystáte k Jadranu autem, vyplatí se dobře naplánovat trasu. V provozu jsou nové dálniční úseky, ale i opravy a zdržení na trase. Přinášíme přehled nejlepších tras, aktuálních omezení i tipy na zajímavá místa po cestě.

Nejpohodlnější a nejrychlejší cesta z Česka do Chorvatska vede přes Rakousko a Slovinsko. Dobrou zprávou je dokončení nového úseku dálnice D3 v jižních Čechách, který zrychlí průjezd směrem k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště. Vyhnete se tak přetížené dálnici D1 a obvyklým kolonám u Brna i Vídně.

V Rakousku však počítejte s dočasnými omezeními, zejména na dálnicích A2 a A9 v okolí Štýrského Hradce. Průjezd Slovinskem je většinou bez problémů, ale počítejte s nutností dálniční známky.

Alternativní trasa: přes Slovensko a Maďarsko

Chcete-li se vyhnout slovinské dálniční známce, můžete jet přes Slovensko a Maďarsko, a následně překročit hranici do Slovinska u města Lendava. Tato trasa je sice delší a pomalejší, ale umožňuje objet placené slovinské dálnice. Slovinsko navíc letos otevřelo několik menších přechodů, které mohou zkrátit cestu, ale počítejte s možným zdržením.

Aktuální uzavírky a omezení

• Česko: Dílčí opravy pokračují na dálnici D1. Pokud je to možné, doporučuje se využít trasu přes D3.

• Rakousko: Na dálnicích A2 a A9 probíhají práce, místy se jezdí ve zúžených pruzích.

• Slovinsko a Chorvatsko: Průjezdné bez větších komplikací, ale v sezóně čekejte zdržení na mýtnicích.

Doporučujeme sledovat aktuální dopravní informace

• Rakousko: routenplaner.asfinag.at

• Slovinsko: promet.si

• Chorvatsko: hak.hr nebo karta.hac.hr

Praktické rady na cestu

• Nejvytíženější dny: pátek odpoledne a sobota ráno, především na přelomu července a srpna.

• Tankování: Palivo je v Česku levnější než v Rakousku a Slovinsku – doporučuje se natankovat před hranicemi.

• Výbava a doklady: Platný řidičský a technický průkaz, zelená karta (tištěná nebo digitální), reflexní vesta, autosedačka, výstražný trojúhelník.

• Rychlostní limity: V Chorvatsku 130 km/h na dálnicích, 110 km/h na rychlostních silnicích. Pozor na radary – pokuty mohou dosahovat stovek eur.

Tipy na zajímavé zastávky

• Český Krumlov – historické město UNESCO, ideální pro první pauzu na jihu Čech.

• Linec – rakouské město s moderním centrem a krásnými výhledy na Dunaj.

• Graz – UNESCO město s futuristickou architekturou i historickým jádrem.

• Maribor (Slovinsko) – klidné město u vinic, s nejstarší vinnou révou na světě.

• Plitvická jezera (Chorvatsko) – národní park s vodopády a jezery, ideální na jednodenní výlet.

