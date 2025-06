Po Austinu se začaly prohánět Tesly bez řidiče s AI

Americký výrobce elektromobilů Tesla uvedl v texaském Austinu poprvé do provozu několik samořízených vozů taxi, které nabírají platící cestující. Zatím s doprovodem na sedadle spolujezdce. Informují o tom tiskové agentury. Šéf společnosti Tesla Elon Musk si od spuštění služby robotaxi slibuje finanční zajištění Tesly do budoucna.

Auta zatím jezdí jen v části města. Službu si od neděle mohou objednat pomocí aplikace vybraní lidé, Tesla hledala první zákazníky mezi influencery, kteří jí jsou nakloněni. Ti už zveřejnili videa z prvních jízd.

FOTOGALERIE: Jak vypadaly začátky společnosti Tesla?

Jízda za 90 korun

Musk v příspěvku na sociální síti X označil tento okamžik za vyvrcholení deseti let tvrdé práce. Poznamenal, že čipy a softwarové týmy pro umělou inteligenci (AI) byly v Tesle vybudovány od nuly. Tesla podle něj nabízí jízdu robotaxi za paušální poplatek 4,20 dolaru (zhruba 90 korun).

Odborníci i konkurenti mají pochybnosti o tom, jak spolehlivě dokážou tesly autonomně jezdit. Musk se totiž chce spoléhat pouze na kamery, nikoli na dražší laserové radary, které snímají okolí.

Tuto technologii používá i společnost Waymo, což je v současnosti zdaleka největší poskytovatel robotických taxi. Waymo má teď více než 1500 vozů a za sebou více než 250 tisíc jízd s cestujícími bez člověka za volantem. Pokud se však Muskovi sázka na kamery vyplatí, bude mít Tesla značnou nákladovou výhodu, uvedla agentura DPA.

