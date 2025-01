„Měna zločinců“. Lagardeová tlačí na ČNB, aby nezahrnovala bitcoin do svých devizových rezerv

Evropská centrální banka vytváří tlak na ČNB, aby upustila od začlenění bitcoinu do svých devizových rezerv. Šéfka ECB Christine Lagardeová na tiskové konferenci prohlásila, že je přesvědčena, že bitcoin nevstoupí do rezerv kterékoli země EU, tedy nejen eurozóny.

Podle loňského stanoviska představitelů ECB je bitcoin „měnou zločinců“ s nulovou vnitřní hodnotou. Bitcoin prý také ztělesňuje riziko pro společnost a životní prostředí a jeho stále poměrně vysoká cena je odrazem manipulací na neregulovaném trhu, živné to půdě různým šarlatánům. Podle ECB dále je cena bitcoinu tak vysoko proto, že v rostoucí míře obsluhuje kriminální aktivity, stala se z něj ona „měna zločinců“, přičemž úřady zkratují ve svém úsudku, když nad tím přivírají oči. Tržní kapitalizace bitcoinu prý určuje rozsah společenské škody, k níž dojde, až se celý ten domeček z karet zhroutí...

Lagardeová se na zmíněné tiskové konferenci vyjádřila k bitcoinu krátce poté, co ČNB oznámila, že její bankovní rada dnes schválila návrh vypracování interní analýzy, na jejímž základě případně bitcoin do svých devizových rezerv zařadí.

Začlenění bitcoinu do rezerv je zjevně nakloněn guvernér Michl, což variantu začlenění bitcoinu zatím favorizuje. Je ale otázkou, zda se situace nezmění po dnešním zmíněném prohlášení Lagardeové.

Stanjura reaguje na Michla: Centrální banka má být symbolem stability. A bitcoin není stabilní aktivum Politika Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) je zdrženlivý k možnému zařazení bitcoinu do devizových rezerv České národní banky (ČNB). Centrální banka by měla být symbolem stability a bitcoin není stabilní aktivum, řekl při představení makroekonomické prognózy. Zdůraznil ale, že rozhodnutí o tomto kroku bude na bankovní radě ČNB. O možném zařazení bitcoinu do rezerv ČNB mluvil ve středu její guvernér Aleš Michl. ČTK Přečíst článek

