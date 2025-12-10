Sbohem, tuctové sklo. Češi znovu vyrábějí pivní půllitry z křišťálu a míří s nimi do hospod
Po dvou dekádách se do českých hospod a restaurací vrací něco, co k nim vždycky patřilo: pravé pivní sklo z českého křišťálu. Ambiente, UMPRUM a sklárna Bomma spojily síly, aby obnovily tradici, která téměř zmizela z mapy. Výsledkem jsou nové půllitry navazující na to nejlepší z českého sklářství a první čtyři tisíce kusů teď míří mezi hosty.
Ačkoliv je Česko po staletí světovou sklářskou velmocí, lisované pivní sklo se tu posledních dvacet let prakticky nevyrábělo. Hospody přešly na unifikované sklenice z dovozu a někdejší české půllitry, známé svou pevností i hravými reliéfy, zmizely. Přitom od 19. století patřily právě české sklárny k těm, které určovaly trendy a hladinkové půllitry se staly symbolem hospodské kultury.
„Půllitr byl vždycky víc než jen nádoba na pivo. Je to předmět, který se předává z ruky do ruky a nese atmosféru stolu,“ připomínají tvůrci projektu. A právě tato myšlenka stála na počátku návratu českého skla.
Křišťál, design a výčep: nečekaná aliance
Impuls vznikl na UMPRUM, kde vedoucí Ateliéru produktového designu, profesoři Michal Froněk a Jan Němeček, hledali cestu, jak obnovit tradici pivního skla. Oslovili sklárnu Bomma ve Světlé nad Sázavou, jednu z mála hutí, která umí vyrábět lisované sklo v kvalitě českého křišťálu. A přizvali také Ambiente, které má k českému pivu a hospodské kultuře blízko. Studenti UMPRUM vytvořili zhruba patnáct návrhů, z nichž dva prošly dlouhým sítem technologických i estetických úprav. Zrodily se dvě nové sklenice – jedna pro Lokál, druhá pro ostatní podniky Ambiente.
Tereza Bláhová vytvořila půllitr, který přímo navazuje na české tradice reliéfního skla. Moderní vlnění, které se na povrchu odráží, není jen estetický detail. Pracuje se světlem a nechává vyniknout barvu i říz piva. Jáchym Kubů (Kuza) zvolil subtilnější pojetí. Jeho půllitr má v sobě motiv stylizovaného obličeje jako symbolického parťáka k pivu, jemný humor skrytý v designu.
Oba návrhy se v Bommě proměnily ve skutečné křišťálové sklo. Proces, který začíná žhavou sklovinou a končí pětihodinovým žíháním v peci, je návratem k tradičnímu sklářskému know-how, které v Česku přežilo hlavně díky několika specializovaným hutím. „Tento projekt ukazuje, že český křišťál má budoucnost i v každodenních předmětech, nejen v luxusním skle,“ říká Jiří Trtík, prezident Bomma & Rückl Group.
Test v hospodách rozhodne český host
V srpnu a září Ambiente otestovalo první sadu tří set půllitrů přímo v provozu. Po úspěšném pilotu vznikla další série. Tentokrát už čtyři tisíce kusů. A právě ty teď zamířily do Lokálů Dlouhááá a Korunní, do Kantýny, Kuchyně a Brasileira Slovanský dům. Po dobu dvou měsíců budou barmani čepovat pivo výhradně do nich. Pokud hosté budou spokojeni, může se začít se sériovou výrobou.
