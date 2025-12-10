Sbohem, tuctové sklo. Češi znovu vyrábějí pivní půllitry z křišťálu a míří s nimi do hospod

Nový magazín právě vychází!

Po dvou dekádách se do českých hospod a restaurací vrací něco, co k nim vždycky patřilo: pravé pivní sklo z českého křišťálu. Ambiente, UMPRUM a sklárna Bomma spojily síly, aby obnovily tradici, která téměř zmizela z mapy. Výsledkem jsou nové půllitry navazující na to nejlepší z českého sklářství a první čtyři tisíce kusů teď míří mezi hosty.

Ačkoliv je Česko po staletí světovou sklářskou velmocí, lisované pivní sklo se tu posledních dvacet let prakticky nevyrábělo. Hospody přešly na unifikované sklenice z dovozu a někdejší české půllitry, známé svou pevností i hravými reliéfy, zmizely. Přitom od 19. století patřily právě české sklárny k těm, které určovaly trendy a hladinkové půllitry se staly symbolem hospodské kultury.

„Půllitr byl vždycky víc než jen nádoba na pivo. Je to předmět, který se předává z ruky do ruky a nese atmosféru stolu,“ připomínají tvůrci projektu. A právě tato myšlenka stála na počátku návratu českého skla. 

Křišťál, design a výčep: nečekaná aliance

Impuls vznikl na UMPRUM, kde vedoucí Ateliéru produktového designu, profesoři Michal Froněk a Jan Němeček, hledali cestu, jak obnovit tradici pivního skla. Oslovili sklárnu Bomma ve Světlé nad Sázavou, jednu z mála hutí, která umí vyrábět lisované sklo v kvalitě českého křišťálu. A přizvali také Ambiente, které má k českému pivu a hospodské kultuře blízko. Studenti UMPRUM vytvořili zhruba patnáct návrhů, z nichž dva prošly dlouhým sítem technologických i estetických úprav. Zrodily se dvě nové sklenice – jedna pro Lokál, druhá pro ostatní podniky Ambiente.

Tereza Bláhová vytvořila půllitr, který přímo navazuje na české tradice reliéfního skla. Moderní vlnění, které se na povrchu odráží, není jen estetický detail. Pracuje se světlem a nechává vyniknout barvu i říz piva. Jáchym Kubů (Kuza) zvolil subtilnější pojetí. Jeho půllitr má v sobě motiv stylizovaného obličeje jako symbolického parťáka k pivu, jemný humor skrytý v designu.

Oba návrhy se v Bommě proměnily ve skutečné křišťálové sklo. Proces, který začíná žhavou sklovinou a končí pětihodinovým žíháním v peci, je návratem k tradičnímu sklářskému know-how, které v Česku přežilo hlavně díky několika specializovaným hutím. „Tento projekt ukazuje, že český křišťál má budoucnost i v každodenních předmětech, nejen v luxusním skle,“ říká Jiří Trtík, prezident Bomma & Rückl Group.

Test v hospodách rozhodne český host

V srpnu a září Ambiente otestovalo první sadu tří set půllitrů přímo v provozu. Po úspěšném pilotu vznikla další série. Tentokrát už čtyři tisíce kusů. A právě ty teď zamířily do Lokálů Dlouhááá a Korunní, do Kantýny, Kuchyně a Brasileira Slovanský dům. Po dobu dvou měsíců budou barmani čepovat pivo výhradně do nich. Pokud hosté budou spokojeni, může se začít se sériovou výrobou.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Mladí architekti ukazují, jak by měla vypadat budoucnost měst

Udržitelnost už není doplňkem architektury, ale jejím novým jazykem a letošní přehlídka DIPLOM.KY to potvrzuje s nebývalou silou. Ze 114 diplomových prací vystupují projekty, které s odvahou přehodnocují materiály, města i krajinu.

Udržitelná architektura už dávno není okrajovým zájmem, ale stává se novou gramotností. A právě tuto proměnu letos s nebývalou intenzitou ukázala soutěžní přehlídka DIPLOM.KY, kterou každoročně pořádá Česká komora architektů. Do 26. ročníku se přihlásilo 114 absolventů z českých architektonických škol a jejich společným jmenovatelem byla snaha hledat řešení, která přesahují estetiku i funkci. V centru pozornosti stála udržitelnost, recyklace, dostupné bydlení, role komunity a vztah města a krajiny.

1.místo: Budilův projekt představuje konkrétní model udržitelné, cirkulární architektury v českém prostředí. 1.místo: Navržený objekt multiprogramového využití (výrobní zóna, dílny, ateliéry, co-working, kulturní prostory, sdílené bydlení, kantýna či maloobchod) je sestaven z opakovaně použitých železobetonových prvků, železničních kolejnic a dalších recyklovaných materiálů z okolí Plzně. 1.místo: Porotu zaujala komplexnost, přesvědčivost a hloubka projektu.

Když předsedkyně poroty, architektka Jana Janďourková Medlíková, mluvila o letošních diplomkách, zmiňovala „odbornou jistotu“ i schopnost mladých autorů reagovat na výzvy dneška. Slova, která mohou znít jako fráze, ale právě v letošní sadě oceněných prací dostávají velmi konkrétní podobu.

Cirkulace jako manifest

První místo získal projekt, který v sobě spojuje odvahu, architektonickou disciplínu i pozorné čtení městského prostředí. David Budil z Akademie výtvarných umění v Praze navrhl Cirkulární centrum Plzeň jako dům poskládaný z opakovaně použitých železobetonových prvků, kolejových nosníků a dalších materiálů nalezených v okolí města.

Je to stavba, která nevyužívá recyklované prvky jen jako technický detail, ale jako tématický rámec celé architektury. Budilův dům je výrazný, mnohovrstevnatý, a přitom pevně zakotvený v městské struktuře. Dotváří rozpadlý blok u křižovatky U Jána a zároveň představuje novou interpretaci nárožní stavby v dnešním městě.

Porota ocenila „vyzrálou architekturu, která dokáže být někdy měkká a jindy technicistně strohá“, ale vždy drží jednotný jazyk. Cirkulární centrum není utopií ani provokací. Působí jako velmi uvěřitelný model, jak by mohly české městské brownfieldy získat nový život a zároveň jak může architektura reagovat na dostupnost materiálů a na klimatickou situaci.

Škola jako městský organismus

Druhé místo patří Haně Sauko z pražské UMPRUM. Její projekt Škola – komunita – město zasazuje vzdělávání do širšího společenského rámce. V areálu bývalé Pragy navrhla takovou školu, která není uzavřeným objektem, ale prostupnou součástí města. Nabízí flexibilní klastrové učebny, prostory pro komunitní aktivity i městský charakter, který se nesnaží izolovat děti od reality, ale naopak je s ní kultivovaně propojovat. Návrh je přesvědčivý právě tím, že spojuje teorii s urbanistickou i architektonickou praxí. Škola zde funguje jako živý, měnící se organismus.

Třetí místo získala Valentýna Zítková z Fakulty architektury ČVUT. Její práce Obec k obci sedá vychází z detailní analýzy sedmi obcí a hledá jemné, dlouhodobé zásahy, které mohou vést k jejich přirozenému rozvoji. Zítková svým přístupem dokazuje, že architektura není jen otázkou velkých gest. Často tkví v drobných, precizně promyšlených zásazích, které dokážou měnit krajinu i životní rytmus komunity. Kvalita jejího grafického zpracování navíc pozvedla projekt na velmi profesionální úroveň.

Jedním z nejzajímavějších momentů letošní přehlídky bylo čestné uznání pro práci Marie Školové z Mendelovy univerzity v Brně. Její projekt Haldy a město se věnuje postindustriálním ostravským uhelným haldám, které dosud stojí někde na hraně mezi industriální pamětí a nevyužitým potenciálem.

Školová vytvořila katalog hald, který kombinuje systematickou typologii, míru potřebných zásahů a návrhy možného rozvoje. Od nové smíšené čtvrti Zárubek po rekreační nebo výzkumné krajiny nabízí práci, která má jak emocionální sílu, tak jasnou urbanistickou logiku. Její přístup je důkazem, že krajina se může stát rovnocenným aktérem městské budoucnosti. Zejména tam, kde jeden průmyslový příběh končí a jiný může začít.

Druhé čestné uznání porota udělila Matěji Šépkovi z FA ČVUT. Jeho projekt Kostel a komín pracuje s nevyužívanou kotelnou na sídlišti Řepy a mění ji v komunitní a duchovní centrum. Jde o návrh, který s úctou k původní industriální stavbě otevírá nový typ sakrálního prostoru. Velkorysá dřevěná střešní konstrukce se světlíky přináší světlo dovnitř, zatímco starý komín se proměňuje ve výraznou dominantu - novodobou věž.

Brno roste. A Praha hledá směr

Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

OBRAZEM: Vánoční brunch v Marriottu láká pestrou nabídku, živou hudbu i rodinnou atmosféru

Silná vánoční výzdoba, živá hudba a bufet s tématem krocaní pečeně. Tak vypadal první adventní brunch v pražském Marriottu, který vsadil na klidnou atmosféru a rodinné předvánoční setkání.

Pražský Marriott letos zahájil advent víkendovými brunchi, které v prosinci běží netradičně nejen v neděli, ale i v sobotu. Na první adventní brunch jsem dorazil první adventní neděli a už před hotelem bylo jasné, že si na výzdobě dávají záležet. Dominantou lobby je několikametrový strom s desítkami světel, kolem něj pečlivě naaranžované girlandy a sváteční dekorace. Výsledek působí příjemně a vytváří základ pro celkovou atmosféru – spíše klidnou než okázalou.

Dominantní vánoční strom v atriu hotelu Marriott udává sváteční atmosféru nedělního brunche Vchod do hotelu Marriott je během adventu bohatě zdobený a láká hosty už z ulice Lobby bar s vánočním kávovým koutkem vítá hosty hned po vstupu do hotelu

Brunch postavený na sezónním tématu

Restaurace The Artisan, kde se brunch odehrává, byla zaplněná, ale provoz plynul bez větších prostojů. Tématem prvního víkendu byla krůta – nebo přesněji krocan – který tvořil hlavní položku na carving station. Nabídka bufetu byla široká a pestrá: od studených salátů a předkrmů přes tatarák, ústřice a různé úpravy krevet až po teplé pokrmy včetně steaku, lososa či kohouta na víně.

Dezertní část s vánočkou, štolou, makronkami a drobnými dezerty ve skleničkách dobře zapadala do sezóny. Výběr nebyl přehnaný, ale dostatečný. Celkem se nabídka pohybovala kolem čtyřiceti položek, takže si každý našel něco, aniž by brunch působil nabubřele.

Co se pije: nealko i alkohol v ceně

V ceně brunche je zahrnutý i poměrně široký nápojový balíček. Z nealkoholických nápojů jsou k dispozici domácí limonády, nápoje Pepsi, voda a teplé nápoje včetně kávy a čaje. Alkoholická nabídka zahrnuje prosecco, točenou Plzeň a bílé i červené víno z exkluzivní produkce pro restauraci The Artisan.

Hudba, rodiny a vyvážená atmosféra

Sváteční náladu podtrhovala živá hudba, která prostor příjemně doplňovala vánočními melodiemi, aniž by přehlušovala rozhovory. Nechyběla ani tombola a děti lákalo kolo štěstí. Celkově je brunch zaměřený na rodiny a skupiny, které chtějí spojit dobré jídlo s předvánočním setkáním v prostředí, kde se o nic nemusí starat.

Verdikt

Adventní brunch v Marriottu nepůsobí jako velká gastronomická událost, ale spíš jako solidní, dobře zvládnutý víkendový program s jednoznačným vánočním rámováním. Výzdoba, stabilní kvalita jídla a živá hudba dávají dohromady příjemný celek, který v prosinci dobře funguje. 

Během sváteční sezóny od 30. listopadu do 28. prosince jsou ceny za brunch 1985 korun na osobu za alkoholický balíček a 1785 korun na osobu za nealkoholický balíček. Pro děti od 7 do 12 let vstup vyjde na 975 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Cena za dospělého patří spíše k tomu levnějšímu, co pražské hotelové brunche dnes nabízejí, a představuje tak velmi dobrý poměr cena/výkon.

