Největší akvizice pro Alphabet? Za start-up Wiz nabízí 23 miliard dolarů

Americká společnost Alphabet, která je mateřským podnikem Googlu, je v pokročilé fázi jednání o převzetí start-upu Wiz, uvedl server The Wall Street Journal. Wiz se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, Alphabet je za něj ochoten nabídnout zhruba 23 miliard dolarů (asi 535 miliard korun). Pokud záměr dokončí, bude to pro Alphabet jeho největší akvizice.

Kontrakt, který by Alphabet financoval převážně hotovostí, tedy bez nutnosti velkých úvěrů, by mohl být oznámen už brzy, dodal jeden ze zdrojů pod podmínkou zachování anonymity. Společnost Wiz, založená v Izraeli a nyní se sídlem v New Yorku, je jedním z nejrychleji rostoucích softwarových start-upů na světě. Poskytuje cloudová řešení kybernetické bezpečnosti s detekcí hrozeb v reálném čase za využití umělé inteligence (AI).

Jestliže se Alphabetu podaří záměr prosadit, bude to jeden z mála příkladů, kdy se velká technologická společnost pokusí o tak velký obchod v době zvýšeného tlaku ze strany regulačních orgánů za administrativy prezidenta Joea Bidena. V posledních letech američtí regulátoři naznačili rostoucí averzi vůči velkým technologickým firmám, které se díky akvizicím dál zvětšují.

Společnost Wiz měla za loňský rok tržby kolem 350 milionů dolarů a podle svých internetových stránek spolupracuje se 40 procenty firem ze seznamu Fortune 100. Nedávno si v soukromém financování zajistila miliardu dolarů, čímž se její hodnota dostala zhruba na 12 miliard dolarů.

Wiz spolupracuje s mnoha poskytovateli cloudových služeb, jako je Microsoft nebo Amazon. Mezi své zákazníky počítá firmy jako Morgan Stanley či DocuSign. Wiz má ve Spojených státech, Evropě, Asii a v Izraeli dohromady asi 900 zaměstnanců. Firma už dříve uvedla, že letos plánuje celosvětově nabrat asi 400 zaměstnanců.

Alphabet se nedávno rozhodl, že nebude pokračovat v převzetí společnosti HubSpot, která se specializuje na software pro on-line marketing, uvedla agentura Reuters.

Dohodnuté kontrakty v širším technologickém sektoru v letošním roce zaznamenaly oživení. V lednu se softwarová společnost Synopsys dohodla na převzetí menšího rivala Ansys přibližně za 35 miliard dolarů. Společnost Hewlett Packard Enterprise pak v lednu uzavřela dohodu o převzetí výrobce síťových zařízení Juniper Networks za 14 miliard dolarů.

Technologický sektor měl v prvním pololetí na fúzích a akvizicích největší podíl. Podle údajů společnosti Dealogic se objem těchto transakcí meziročně zvýšil o více než 42 procent na 327,2 miliardy dolarů.