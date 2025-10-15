Nový magazín právě vychází!

Česko dalo Ukrajině vojenskou pomoc za 17,4 miliardy korun. Získalo 25 miliard

Česko dalo Ukrajině vojenskou pomoc za 17,4 miliardy korun. Získalo 25 miliard





Od začátku války věnovalo Česko Ukrajině vojenskou pomoc za 17,4 miliardy korun. V částce je zahrnutý nepotřebný materiál ze skladů, nákup či výcvik vojáků. Naopak 25 miliard korun získalo Česko nazpět, například z financování Evropské unie či na technice ze Spojených států a Německa. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Petr Fiala.

Česká republika dle předsedy vlády od roku 2022 do konce letošního září dodala Ukrajině prostřednictvím všech finančních mechanismů včetně muniční iniciativy, bilaterální spolupráce či za peníze Ukrajiny přes 3,7 milionu kusů velkorážové munice. "Letos jsme už dodali 1,3 milionu kusů velkorážových nábojů. Očekáváme, že se nám do konce roku podaří naplnit ten příslib 1,8 milionu kusů munice," řekl Fiala.

Českou muniční iniciativu kritizují zástupci stran a hnutí rodící se nové vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Ministryně obrany Jana Černochová vznikající koalici vyzvala, aby neopouštěla cestu, která Česku přináší profit a dává zemi vstupenku do toho, co označila za společenství slušných demokratických zemí.

Černochová také po jednání vlády uvedla, že na muniční iniciativu dosud zahraniční dárci věnovali 93,3 miliard korun. "Česká republika v rámci muniční iniciativy financovala nákup munice od českého výrobce STV Group," řekla. Celková hodnota českého příspěvku do iniciativy byla podle ní 1,7 miliardy korun.

Prostřednictvím firem českého obranného průmyslu západní spojenci a Ukrajina pořídili podle ministerstva obrany vojenský materiál za 261,6 miliardy korun. Z toho 93,3 miliardy tvoří zahraniční příspěvky na muniční iniciativu a 168,3 miliardy korun další projekty zahrnující vojenskou techniku a materiál či dělostřeleckou munici financovanou z jiných zdrojů než muniční iniciativy.

ČR podle Černochové poskytla na Ukrajinu 390 kusů techniky a desítky tisíc kusů velkorážové munice různých druhů v celkové účetní hodnotě 5,77 miliardy korun. Mezi darovanou technikou jsou tanky, vrtulníky, houfnice či bojová vozidla pěchoty. Česku se podle ní také podařilo vycvičit téměř 10 tisíc ukrajinských vojáků. Výcvik je podle ní užitečný pro obě strany, od Ukrajinců česká armáda čerpá zkušenosti a informace z bojiště. Na výcvik ukrajinských vojáků v ČR i zahraničí Česko vynaložilo 334 milionů korun.

Za materiální i finanční vojenskou pomoc Ukrajině získalo Česko nazpět 25 miliard korun, z toho 1,3 miliardy korun z Evropského mírového nástroje. "Vedle toho je pak významným přínosem i darovaná technika od Německa a od Spojených států, která zahrnuje 28 bojových tanků Leopard 2A4, dva vyprošťovací tanky Buffalo a osm vrtulníků systému H-1 v celkové hodnotě 23,7 miliardy korun," uvedlo ministerstvo.

Česko je podle dokumentu, který dnes projednali ministři, aktivním účastníkem v dělostřelecké a muniční koalici, v koalici pozemní techniky, letecké, odminovací, dronové a koalici elektronického boje. Díky své muniční iniciativě patří Česko mezi vůdčí státy u dělostřelecké a muniční koalice, stejnou pozici pak zastává i v koalici letecké.

Z materiálu také vyplývá, že v souvislosti s pomocí Ukrajině české firmy obranného průmyslu vytvořily podle vlastních odhadů asi 2600 pracovních míst a investovaly nebo plánují do roku 2030 investovat do navýšení domácí kapacity obranného průmyslu přes 15 miliard korun.

Mezinárodní měnový fond výrazně zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt České republiky se podle něj zvýší letos o 2,3 procenta a v roce příštím o dvě procenta. V jarním výhledu měnový fond uváděl, že na letošní rok čeká růst o 1,6 procenta a na rok příští o 1,8 procenta. Loni česká ekonomika vykázala růst o 1,2 procenta.

České ministerstvo financí v srpnu mírně zlepšilo výhled hospodářského růstu na letošní rok a očekává v něm, že se HDP zvýší o 2,1 procenta. V dubnu čekalo dvouprocentní růst. Příští rok hospodářský růst podle ministerstva zpomalí na dvě procenta.

Ve srovnání s dalšími zeměmi Visegrádské skupiny letos Česká republika podle nejnovějšího výhledu MMF poroste rychleji než ekonomiky Maďarska a Slovenska. V případě Slovenska počítá měnový fond s růstem o 0,9 procenta, u Maďarska pak o 0,6 procenta. To je méně, než fond čekal v dubnu. Polská ekonomika ale podle prognózy fondu vykáže růst o 3,2 procenta. V příštím roce bude Česko zaostávat i za Maďarskem, kde tempo růstu podle fondu zrychlí na 2,1 procenta. V Polsku naopak růst v příštím roce zpomalí na 3,1 procenta, zatímco slovenská ekonomika vzroste o 1,7 procenta, očekává MMF.

Měnový fond rovněž předpověděl, že meziroční růst spotřebitelských cen v České republice v letošním roce zrychlí na 2,5 procenta z loňského tempa 2,4 procenta. Na příští rok fond počítá se zvolněním inflace na 2,3 procenta. V jarní prognóze přitom fond počítal se zpomalením inflace v příštím roce až na dvě procenta.

Míra nezaměstnanosti se v České republice podle fondu v letošním roce sníží na 2,5 procenta, zatímco loni činila 2,6 procenta. Příští rok bude podle MMF pokles pokračovat, míra nezaměstnanosti se tak podle nynějšího výhledu zmírní na 2,4 procenta.

Už nejen „zeď“. Ochrana proti dronům má být nad celou Evropou

Evropská komise navrhla rozšířit iniciativu na vybudování protidronové zdi na východní hranici Evropy. Nově by měl projekt ochránit celý kontinent. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Komise podle všeho reagovala na stížnosti některých států, že se cítí být z celého projektu vynechány.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová si vyslechla kritiku hned od několika států již na neformálním summitu EU na začátku října. Následně v projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu minulý týden už hovořila o tom, že „protidronový systém bude štítem pro celou unii včetně její jižní části“. „Systém bude koncipován k řešení celého spektra výzev,“ dodala tehdy. Zmínila, že půjde například o reakci na přírodní katastrofy či monitorování zneužívání migrace nebo monitorování ruské stínové flotily.

Návrh širší „Evropské iniciativy pro obranu proti dronům“ bude zahrnut do takzvaného plánu obranné připravenosti, který má Evropská komise zveřejnit tento týden ve čtvrtek.

Šéfka unijní exekutivy ve svém projevu o stavu EU na začátku září poprvé zmínila požadavky na vytvoření takzvané zdi proti dronům podporované EU a prohlásila, že Evropská unie musí „vyslyšet výzvy pobaltských přátel“ ohledně ochrany východních hranic bloku. Reagovala tak na narušení vzdušného prostoru Polska asi 20 ruskými drony. Komise následně uvedla, že cílem protidronové obrany je čelit budoucím invazím dronů sítí senzorů a elektronických rušicích systémů a zbraní v oblasti od pobaltských států až po Černé moře.

Východoevropské státy návrh uvítaly, země v jižní a západní Evropě ale podle Reuters uvedly, že projekt opomíjí hrozby dronů i v jejich části kontinentu.

