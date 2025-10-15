Česko dalo Ukrajině vojenskou pomoc za 17,4 miliardy korun. Získalo 25 miliard
Od začátku války věnovalo Česko Ukrajině vojenskou pomoc za 17,4 miliardy korun. V částce je zahrnutý nepotřebný materiál ze skladů, nákup či výcvik vojáků. Naopak 25 miliard korun získalo Česko nazpět, například z financování Evropské unie či na technice ze Spojených států a Německa. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Petr Fiala.
Česká republika dle předsedy vlády od roku 2022 do konce letošního září dodala Ukrajině prostřednictvím všech finančních mechanismů včetně muniční iniciativy, bilaterální spolupráce či za peníze Ukrajiny přes 3,7 milionu kusů velkorážové munice. "Letos jsme už dodali 1,3 milionu kusů velkorážových nábojů. Očekáváme, že se nám do konce roku podaří naplnit ten příslib 1,8 milionu kusů munice," řekl Fiala.
Českou muniční iniciativu kritizují zástupci stran a hnutí rodící se nové vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Ministryně obrany Jana Černochová vznikající koalici vyzvala, aby neopouštěla cestu, která Česku přináší profit a dává zemi vstupenku do toho, co označila za společenství slušných demokratických zemí.
Případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Podle médií naznačil, že na vypálení tomahawků na ruské cíle by Moskva mohla odpovědět jaderným útokem.
Dmitrij Medveděv hrozí Trumpovi, zmiňuje i jaderný útok
Politika
Případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Podle médií naznačil, že na vypálení tomahawků na ruské cíle by Moskva mohla odpovědět jaderným útokem.
Černochová také po jednání vlády uvedla, že na muniční iniciativu dosud zahraniční dárci věnovali 93,3 miliard korun. "Česká republika v rámci muniční iniciativy financovala nákup munice od českého výrobce STV Group," řekla. Celková hodnota českého příspěvku do iniciativy byla podle ní 1,7 miliardy korun.
Prostřednictvím firem českého obranného průmyslu západní spojenci a Ukrajina pořídili podle ministerstva obrany vojenský materiál za 261,6 miliardy korun. Z toho 93,3 miliardy tvoří zahraniční příspěvky na muniční iniciativu a 168,3 miliardy korun další projekty zahrnující vojenskou techniku a materiál či dělostřeleckou munici financovanou z jiných zdrojů než muniční iniciativy.
ČR podle Černochové poskytla na Ukrajinu 390 kusů techniky a desítky tisíc kusů velkorážové munice různých druhů v celkové účetní hodnotě 5,77 miliardy korun. Mezi darovanou technikou jsou tanky, vrtulníky, houfnice či bojová vozidla pěchoty. Česku se podle ní také podařilo vycvičit téměř 10 tisíc ukrajinských vojáků. Výcvik je podle ní užitečný pro obě strany, od Ukrajinců česká armáda čerpá zkušenosti a informace z bojiště. Na výcvik ukrajinských vojáků v ČR i zahraničí Česko vynaložilo 334 milionů korun.
Hnutí ANO bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo, uvedl to předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš. Uvedl také, že doufá, že vládu hnutí v pohodě poskládá. Chce, aby kabinet každý půlrok veřejně skládal účty.
Babiš: ANO bude jednat s SPD a Motoristy
Politika
Hnutí ANO bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo, uvedl to předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš. Uvedl také, že doufá, že vládu hnutí v pohodě poskládá. Chce, aby kabinet každý půlrok veřejně skládal účty.
Za materiální i finanční vojenskou pomoc Ukrajině získalo Česko nazpět 25 miliard korun, z toho 1,3 miliardy korun z Evropského mírového nástroje. "Vedle toho je pak významným přínosem i darovaná technika od Německa a od Spojených států, která zahrnuje 28 bojových tanků Leopard 2A4, dva vyprošťovací tanky Buffalo a osm vrtulníků systému H-1 v celkové hodnotě 23,7 miliardy korun," uvedlo ministerstvo.
Česko je podle dokumentu, který dnes projednali ministři, aktivním účastníkem v dělostřelecké a muniční koalici, v koalici pozemní techniky, letecké, odminovací, dronové a koalici elektronického boje. Díky své muniční iniciativě patří Česko mezi vůdčí státy u dělostřelecké a muniční koalice, stejnou pozici pak zastává i v koalici letecké.
Z materiálu také vyplývá, že v souvislosti s pomocí Ukrajině české firmy obranného průmyslu vytvořily podle vlastních odhadů asi 2600 pracovních míst a investovaly nebo plánují do roku 2030 investovat do navýšení domácí kapacity obranného průmyslu přes 15 miliard korun.
Rusko chce eskalovat válku a rozdělit Evropu, uvedl na úvod summitu Evropského politického společenství v Kodani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval mimo jiné na nedávná narušení evropského vzdušného prostoru, která jsou připisována Rusku.
Mír? Nic takového. Rusko chce rozdělit Evropu, uvedl Zelenskyj
Politika
Rusko chce eskalovat válku a rozdělit Evropu, uvedl na úvod summitu Evropského politického společenství v Kodani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval mimo jiné na nedávná narušení evropského vzdušného prostoru, která jsou připisována Rusku.