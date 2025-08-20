Dělostřelecký komplex budoucnosti. Strnad postaví v USA továrnu za 13 miliard
Společnost MSM North America, která patří do zbrojařského a strojírenského holdingu Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, získala od americké armády zakázku na výstavbu továrny na plnění velkorážné munice. Hodnota zakázky činí až 632 milionů dolarů (více než 13 miliard korun).
Takzvaný Dělostřelecký komplex budoucnosti (Future Artillery Complex, FAC) bude stát v areálu Armádní muniční továrny v Iowě. Smlouvu firma MSM North America a ministerstvo obrany USA podepsaly v pátek, řekl mluvčí CSG Andrej Čírtek. Továrna, která umožní plnit 36 tisíc dělostřeleckých nábojů ráže 155 milimetrů měsíčně, bude plně v provozu od září 2029.
Součástí zakázky je také návrh továrny a její uvedení do provozu. Továrna by měla být hlavním dodavatelem munice ráže 155 milimetrů pro americkou armádu, nevylučují se ale dodávky pro americké spojence a přímý komerční prodej.
Továrna by měla zaměstnávat bude asi 70 lidí. Podle CSG ji bude vlastnit americká vláda, provoz ale bude na soukromém sektoru. „Je to obrovský úspěch, který je jedinečný i tím, že důvěru dostala firma, jež je součástí evropské skupiny obranného průmyslu. Tento projekt je důkazem globálního působení CSG a její schopnosti přispět k posílení obranné připravenosti našich spojenců,“ řekl Strnad. äJsme také vděční našim průmyslovým partnerům v USA, bez kterých bychom nebyli schopni nabídnout tak kompletní řešení,“ doplnil.
Na projektu bude CSG spolupracovat například se stavební firmou Wieland, vývojářem robotických a automatizovaných řešení IPS Custom Automation nebo společností DetTX, která dodá mimo jiné energetické materiály. Dalšími dodavateli jsou společnosti Cromwell, SMS, Weldon, VJ Technologies a Lee Industries.
Společnost CSG loni podle výroční zprávy meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (asi 13,2 miliardy korun). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (100,5 miliardy korun). Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor. Do tržeb čtyř miliard eur CSG počítá výsledek Kinetic Group za prosinec. S výsledky Kinetic Group za celý rok 2024 tržby CSG dosáhly 5,2 miliardy eur (130,6 miliardy korun).
