EU urychluje investice do obrany

Evropská komise navrhla opatření, která mají urychlit investice a výrobu v oblasti obrany tak, aby mohla Evropská unie lépe reagovat na bezpečnostní výzvy současnosti. Návrh hovoří například o zavedení zrychleného režimu povolování obranných projektů či zajištění, aby předpisy o chemických látkách odpovídaly potřebám obrany.

Opatření mají podle unijní exekutivy snížit byrokracii, usnadnit investice do obranných schopností, poskytnout průmyslu větší předvídatelnost a usnadnit přístup k financování ze strany Evropské unie. To vše s cílem dosáhnout připravenosti na konflikt vysoké intenzity.

„Jediný způsob, jak dosáhnout evropského míru, je zajistit, abychom byli připraveni se důvěryhodně a rychle bránit,“ uvedl eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius. „Tímto balíčkem předkládáme ambiciózní návrhy na snížení byrokracie a usnadnění investic do obrany ve výši 800 miliard eur, které členské státy naléhavě potřebují k dosažení evropské obranné připravenosti do roku 2030,“ dodal.

Zástupci evropského obranného průmyslu vyjádřili opakovaně obavy ohledně unijní byrokracie a možného zpoždění v přístupu k finančním prostředkům, pokud jde o obranné projekty. Dnes předložený návrh by měl být odpovědí na tyto stížnosti.

Jedenáct ministrů obrany států EU, včetně šéfky českého resortu obrany Jany Černochové, napsalo nedávno v této souvislosti dopis právě eurokomisaři Kubiliusovi. V dopise uvedli, že armády kvůli stávající unijní byrokracii nejsou v případě potřeby plně připraveny zasáhnout.

„V současné době některé právní předpisy EU představují pro ozbrojené síly přímou překážku,“ uvádí se v dopise. „Věrohodné odstrašení v praxi znamená růst ozbrojených sil, což vyžaduje prostor pro výcvik, včetně létání, navigace a řízení a budování odpovídajícího vybavení,“ stojí v dokumentu.

