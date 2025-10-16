Zelenskyj jede pro pomoc k Trumpovi. Chce využít jeho frustrace z Putina

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se chystá na další návštěvu Bílého domu, v době, kdy jeho země potřebuje nejen dodávky zbraní a prostředků protivzdušné obrany, ale také energetickou pomoc před nadcházející zimou. Agentura Bloomberg uvádí, že Zelenskyj má plán, jak přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa o poskytnutí pomoci Ukrajině.
Podle Bloombergu chce Zelenskyj využít Trumpovy rostoucí frustrace z ruského prezidenta Vladimira Putina. Zatímco doposud jejich vzájemná jednání v Bílém domě nepřinesla zásadní pokrok v ukončení roky trvajícího konfliktu, nyní přichází Kyjev s novou nabídkou vzájemné spolupráce.
Ukrajina nabízí sdílení svých pokročilých dronových technologií výměnou za americké zbraně a energetické suroviny. Diskutuje se o výrobě ukrajinských dronů přímo v USA nebo v Evropě pro potřeby americké armády. „Zahájili jsme jednání o unikátní dohodě o sdílení technologií, která by Spojeným státům umožnila přístup k našim nejmodernějším dronům,“ uvedla ukrajinská velvyslankyně v USA Olga Stefanyšynová. „Je to strategická výhoda nejen pro Ukrajinu, ale i pro globální bezpečnost Spojených států a jejich spojenců,“ doplnila.
Zima se blíží
Kromě zbraní se část jednání zaměří na energetiku. Spojené státy zvažují dodávky zkapalněného zemního plynu, které by pomohly pokrýt ukrajinské potřeby po ruských útocích na zásobovací sítě. Na oplátku by Kyjev mohl nabídnout americkým ropným společnostem využití ukrajinských plynovodů pro export do Slovenska a Maďarska – tedy zemí, které jsou v rámci EU stále závislé na dovozu ruské energie.
Trumpova administrativa ale zároveň zdůrazňuje, že evropské země musí nést větší díl nákladů na obranu. Ministr obrany USA Pete Hegseth v Bruselu prohlásil, že Spojené státy podporují koncept „Evropou vedeného NATO“, který má posílit finanční odpovědnost spojenců.
Zelenskyj se však snaží amerického prezidenta přesvědčit, že další podpora je investicí do stability celého Západu. Ukrajina podle něj připravila jak vojenské, tak ekonomické návrhy a je ochotna otevřít se i většímu exportu vlastních vojenských technologií. Několik neevropských států už projevilo zájem o nákup ukrajinských námořních dronů, uvádí Bloomberg.
Kyjev zároveň doufá, že Trumpův nedávný úspěch při zprostředkování dohody v Gaze by mohl posílit jeho ochotu hledat podobné řešení i ve východní Evropě. „Jsme v historickém momentu,“ uvedl ministr Hegseth. „Prezident, který dosáhl míru na Blízkém východě, může pomoci přinést stabilitu i Ukrajině,“ doplnil.
Mohla pracovat v tureckém bankovním sektoru, stejně jako v diplomacii. Díky svému odvážnému životnímu postoji však Nemika Menevse v současnosti vede tuzemskou fin-tech společnost. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká generální ředitelka společnosti Twisto v podcastu Global Minds, který představuje expaty s výrazným vlivem na českou ekonomiku.
„Ať dělám cokoli, dělám to s láskou a snažím se to dělat dobře.“ Tato úvodní odpověď Nemiky Menevse na otázku, v které ze svých rolí se cítí nejlépe, je velmi dobrým životním krédem a vzhledem k tomu, jak vypadá její kariérní dráha, se jí daří ho naplňovat. Po letech v bankovnictví strávených v tureckých divizích nadnárodních hráčů se přesunula do Londýna, kde začala pracovat pro fin-techovou společnost Param. A poté, co Param převzal tuzemské Twisto, se pro Menevse stala částečným domovem i Praha.
V rámci vedení Twista má Menevse odpovědnost za Česko, Polsko a Rumunsko. Vedle toho se nadále podílí na směřování mateřské společnosti Param UK, která je součástí Param Holding International se sídlem v Nizozemsku.
Menevse je absolventkou mezinárodních vztahů, nicméně zprvu o tak kosmopolitní kariéru neusilovala. Již za studií ji zlákalo bankovnictví. „Na univerzitě jsem měla možnost absolvovat tří- nebo čtyřměsíční stáž v bance a velmi se mi líbila ta dynamika. Zvlášť v korporátním bankovnictví, protože se tam pracovalo s velkými společnostmi, diskutovalo se o ekonomice, o podnikání jako takovém. Vypadalo to náročně, ale inspirativně, a tak jsem se rozhodla, že budu bankéřkou,“ rekapituluje Menevse a dodává, že tento krok doprovázel její přesun z Ankary do Istanbulu.
Ačkoli ve většině muslimských zemí mohou ženy na budování kariéry do manažerských pozic zapomenout, Turecko k nim nepatří. Podle Menevse je to zásluha velikosti a rozmanitosti země. „Hlavně ve velkých městech spousta žen studuje na univerzitách a pak dělají dobrou kariéru. Zejména bankovnictví je jedním z odvětví, kde je mezi zaměstnanci více než 50 procent žen. Na úrovni vrcholového managementu tento poměr klesá na 25-30 procent,“ přidává překvapivou informaci.
Svou profesní pověst tedy Menevse budovala dlouho převážně v Turecku. Možnosti působit v zahraničí však vždy nechávala v mysli pootevřená vrátka. „Když mi bylo 43 let, naskytla se mi příležitost přestěhovat se do Velké Británie, což se stalo skutečným splněním mého snu,“ přiznává.
Londýn je z jejího pohledu ideální destinací pro rozvoj kariéry ve financích. „Je tam hodně živo kolem finančních záležitostí, spousta společností, finančních inovací a know-how, které se hromadily léta,“ vyjmenovává a dodává, že také chtěla, aby její rostoucí syn získal zahraniční vzdělání a mezinárodní rozhled.
Není bez zajímavosti, že tato „příležitost“ odejít do Velké Británie nebyla spojena s žádnou pracovní nabídkou. „Byl to odvážný krok, protože jsem začala úplně od nuly. Ale řekla jsem si ´Ok, zkusím to, a když to nepůjde, vrátím se´,“ říká s tím, že i okolí její rozhodnutí zpochybňovalo. „Říkali mi ´Máš tady řidiče, jsi připravena jezdit v Londýně metrem?´ Pro mě to byl další důvod, proč to zkusit,“ říká.
Na ostrovech tedy přistála bez konkrétního cíle, ale se svým krédem na paměti. „Když máte zápal a ambice, nemůže to skončit špatně.“ Jakou konkrétní podobu to vyústění nabere, ji ani nenapadlo. „Upřímně řečeno, nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká manažerka.
A zajímavý je nejen fakt, že se Menevse stala šéfkou Twista, ale také jak k tomu došlo. Pracovala již pro Param, když firma provedla akvizici české firmy. „Zpočátku jsem se podílela na procesu due diligence a pak jsem byla v roli jakéhosi mostu mezi místním managementem a akcionáři a investory. Začala jsem jezdit do Prahy a říkala jsem si, že splním své úkoly a pak se vrátím do Londýna. Ale pak jsme se v určitém okamžiku rozhodli, že se s předchozím vedením rozloučíme. A souběžně s tím jsem jednala s headhuntery, abychom pro Twisto našli generálního ředitele. Ale naše plány byly velké. Zahájili jsme proces transformace Twista a zakladatel i investoři říkali ´No, Nemiko, ty už jsi v Twistu pár měsíců, tým tě zná, znáš produkty, znáš firmu. Najít generálního ředitele zvenku může být obtížné. Tak proč bys to neměla být ty, dokud nesplníme naše cíle?´ Je pravda, že kdybychom najali někoho místního, jeho zapracování by bylo na mých bedrech, takže bych se i tak hodně angažovala. Tak jsem souhlasila s vidinou, že to celý proces urychlí,“ přibližuje Nemika Menevse.
Jak moc se lišil profesní začátek v Praze oproti tomu v Londýně?
Co je nejdůležitější pro získání vzájemné důvěry s novým týmem v zahraničí a je potřeba měnit manažerský styl na základě lokality?
A jaké největší úkoly v čele Twisto před Nemikou Menevse aktuálně stojí?
Turecká rodačka je kosmopolitní manažerkou. Dříve korporátní bankéřka, která má za sebou působení v bankách QNB, ABN či ING, žije částečně v Londýně, v Praze a vzhledem k tomu, že odpovídá i za polské aktivity Twista, zavítá i k severním sousedům. Do čela Twista se postavila před dvěma lety poté, co byla společnost koupena firmou Param.
Předseda ANO Andrej Babiš si podle premiéra Petra Fialy (ODS) snaží vytvořit alibi, aby mohl zvýšit rozpočtový deficit a zadlužit zemi. Vláda, kterou Babiš skládá s SPD a Motoristy, může hned na prvním zasedání po svém vzniku schválit rozpočet. Fiala tak na síti X reagoval na Babišovy výzvy, aby končící kabinet opětovně schválil svůj návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun tak, aby ho mohla projednávat nová Sněmovna. Babiš ve středu uvedl, že by schodek neměnil.
Babiš řekl, že by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby rozpočet poslala Sněmovně znovu. Vláda to odmítá. Podle Fialy může Babiš se svým kabinetem schválit rozpočet hned ve chvíli, kdy se poprvé sejde. „Babiš o něm (rozpočtu) pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do Sněmovny znovu poslali,“ uvedl. Ukazuje to podle něj, že ANO není na vládnutí připravené.
Andrej Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat naši zemi. V tom mu pomáhat nebudeme.
Jeho vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici…
Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Zástupci končícího kabinetu nevidí důvod návrh do Sněmovny opětovně předkládat, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí. Podle Babiše ale vláda svým postupem poruší zákon a může způsobit škody. Hrozí podle něj, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice.
Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, vykázala loni zisk po zdanění téměř 1,033 miliardy korun. Meziročně byl asi o 120 milionů korun vyšší. Podnik z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku loni zaznamenal výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží přesahující šest miliard korun. O rok dříve byly přibližně 5,85 miliardy korun.
Fiala dnes uvedl, že kabinet nebude Babišovi pomáhat v tom, aby si hledal alibi pro zadlužování. „Jeho (Babišova) vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do Sněmovny,“ dodal. Rozpočet je podle něj proinvestiční, prorůstový a odpovědný.
Pavel ve středu řekl, že by považoval za solidní nenechávat debatu o rozpočtu na příští rok na pozdější dobu. Upozornil na riziko rozpočtového provizoria. Babiš dnes zmínil, že nová vláda může být až v prosinci. Rozpočtové provizorium by nastalo, pokud se rozpočet nestihne schválit do konce roku. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.
