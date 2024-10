Strnad si plácl s Ukrajinci. Společně s tamní zbrojovkou bude vyrábět munici

Ukrajinská zbrojovka Ukrajinska bronetechnika podepsala balík dokumentů o spolupráci s českým holdingem Czechoslovak Group (CSG), a to včetně dohody o výrobě dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů, uvedl ukrajinský server Militarnyj, jehož informaci převzala i další ukrajinská média.

Zahájení licenční výroby se podle serveru plánuje na začátek příštího roku. Zvýšení dodávek dělostřelecké munice by pomohlo ukrajinským ozbrojeným silám vyřešit jeden z klíčových problémů, připomněl Militarnyj.

Mluvčí holdingu Andrej Čírtek již v březnu sdělil, že CSG s podporou ministerstva obrany jedná s ukrajinskými státními firmami a organizacemi o přenesení části výroby ve formě společných podniků. Na Ukrajině má být produkce munice a těžké pozemní techniky. Začít by měla do tří let. Investice bude v řádu stovek milionů eur.

Dohody o dodávkách komponentů a o licenční výrobě, počítající s předáním technologií a dokumentace k výrobě dělostřelecké munice, byly podle zpravodaje portálu podepsány na okraj druhého mezinárodního fóra obranného průmyslu (DFNC2) v Kyjevě.

„V příštím roce plánujeme vyrobit a dodat asi 100 tisíc kusů nábojů a v roce 2026 více než 300 tisíc. Přípravy již začaly," řekl serveru šéf ukrajinské společnosti Vladyslav Belbas. Dodal, že část munice bude vyrobena na Ukrajině a část v Česku. Taková spolupráce má umožnit zvýšit výrobu munice a snížit cenu hotového náboje.

Vyrábět se mají standardní dělostřelecké náboje ráže 155 milimetrů, jakož i náboje o dostřelu 37 a 43 kilometrů. Kromě toho se plánuje výroba další dělostřelecké munice a rovněž tankové munice v ráži Severoatlantické aliance, dodal server. Připomněl, že letos v dubnu generální ředitel CSG Michal Strnad agentuře Reuters řekl, že firma zvažuje společnou výrobu s ukrajinskou společností. Podpis dokumentů se tak podle serveru jeví realizací rozvojové strategie holdingu. CSG, která je jedním z největších výrobců munice v Evropě, plánuje na Ukrajině i další zbrojní výrobu, jako jsou náhradní díly či opancéřování pro obrněná vozidla, dodal Militarnyj.

„Ukrajina usiluje o významné posílení svého domácího obranného průmyslu. Skupina CSG je připravena být v tomto úsilí důležitým partnerem, což vyplývá ze skutečnosti, že Ukrajině dodáváme ve významných objemech dělostřeleckou munici i těžkou techniku,“ uvedl již v březnu mluvčí CSG. Ukrajina podle něj potřebuje doplnit zásoby zejména dělostřelecké munice a získat kapacity pro výrobu munice standardní ráže NATO. „Ambicí je, aby příslušné smlouvy byly uzavřeny ještě letos s tím, že výroba by mohla naběhnout během tří let,“ dodal mluvčí.

Majitel CSG Strnad řekl agentuře Reuters, že by mělo jít o podobný model jako v případě německého zbrojního koncernu Rheinmetall a ukrajinské státní společnosti Ukroboronprom, které si loni zaregistrovaly společný podnik. Působí zatím výhradně na území Ukrajiny a věnuje se údržbě, montážím, výrobě a vývoji vojenských vozidel. Cílem projektu je posílení výrobních kapacit ukrajinského zbrojního průmyslu. „Máme rozjednané dva nebo tři projekty společných podniků,“ řekl Strnad.

Od začátku ruské invaze v únoru 2022 poslala CSG na Ukrajinu asi 150 až 160 kusů techniky. „Nyní to bude více, protože se nám podařilo najít další zdroj, takže v současné době nakupujeme další kusy, které pro ně zrenovujeme,“ řekl Strnad agentuře bez dalších podrobností.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal v červenci v Praze po mezivládních konzultacích oznámil, že na Ukrajině vznikne nový závod na výrobu munice ve spolupráci s českou společností Sellier & Bellot. Ta dodá technologii pro výrobu střeliva na Ukrajině, sdělila v tiskové zprávě společnost Colt CZ, pod kterou výrobce malorážové munice spadá.