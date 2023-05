Strmý pád pokračuje. Akcie ČEZ se propadly o dalších pět procent

Akcie energetické společnosti ČEZ na pražské burze dnes dopoledne pokračují v prudkém poklesu. Krátce po 11:00 ztrácely víc než pět procent a jejich cena se po dvou měsících dostala pod 1000 korun. Dolů tak táhnou celou burzu.

Index PX pražské burzy byl necelou hodinu před polednem proti čtvrtečnímu závěru níže o 0,73 procenta na 1306,65 bodu. Vyplývá to z informací na webu pražské burzy. Pokles akcií ČEZ je podle analytiků reakcí na vládní návrh zákona, který otevírá cestu k rozdělení této polostátní firmy na plně státní a soukromou část.

Nejlevnější za dva měsíce

Ve čtvrtek akcie ČEZ klesly o osm procent na 1041 korun, za poslední týden o více než 15 procent. Na hodnotě tak přišel o více než sto miliard. V dnešním obchodování zatím zlevnily o 5,14 procenta na 987,50 koruny. Na ceně pod 1000 korunami se pohybovaly naposledy v březnu.

Akcie ČEZ se propadly po zprávách o návrhu zákona o přeměnách obchodních společností, který ve středu schválila vláda. Podle něj by místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

Pro usnášeníschopnost valné hromady by navíc nově stačilo jen zastoupení dvou třetin základního kapitálu. Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ. O rozdělení firmy v minulosti mluvil premiér Petr Fiala (ODS) jako o jedné z možností restrukturalizace podniku cílené k tomu, aby stát získal kontrolu nad energetickou infrastrukturou.

V pátek se premiér Fiala snažil situaci uklidnit, když o návrhu zákona mluvil jako o obecné úpravě. „Vládní návrh zákona vlastně nemá konkrétní směřování. Je to obecná úprava, která se týká všech společností daného typu. A je to obecná úprava, která srovnává situaci u nás se situací ve zbytku Evropy,” uvedl Fiala. Nicméně dramatický propad akcií ČEZ je podle analytiků reakcí právě na tento vládní návrh zákona.