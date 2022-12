Petr Fiala jednou z osobností roku 2022 aneb Jak se z nudného profesůrka stal lídr Evropy

Doma není nikdo prorokem. To si český premiér nejspíš mnohokrát řekl během uplynulého roku. Jeho vedení státu je totiž celý rok ostřelováno za přehnanou orientaci na evropské (i světové) publikum, a naopak za nedostatečnou orientaci na domácí problémy. Přesto Petr Fiala jednoznačně je nejdůležitější postavou tuzemské politiky a povedlo se mu stát i vlivnou evropskou figurou. Mezi desítku osobností roku 2022 rozhodně patří.

Petr Fiala se stal šéfem ODS před osmi lety poté, co se jeho předchůdce Petr Nečas znemožnil v kauze Nagygate. Poprvé se však pořádně předvedl až loni v květnu, když v Brně zahajoval předvolební kampaň. Poprvé byl jeho veřejný projev sebevědomý, pronesený z patra a mířil k věci. Vymezil se vůči Babišovi, ale mluvil korektně.

V tomto novém, dobrém duchu poté už pravidelně pokračoval. Loni dovedl svou stranu k volebnímu vítězství, a od července jako zástupce Česka vedl Radu Evropské unie. Jako by se pro tuto funkci narodil. Na rozdíl od Mirka Topolánka dotáhl misi do úspěšného konce.

Na závěr jeho působení se mu dostalo pochvaly od mnoha světových státníků. „Vedl“ Evropu v době války na Ukrajině, v době energetické krize a obří inflace. Uspěl.

Profesůrek premiérem a vůdcem

Nyní osmapadesátiletý Fiala nastupoval do čela strany za podezíravých pohledů tehdejších matadorů ODS z Nečasovy a Topolánkovy éry. V zákulisí se mu hanlivě říkalo „profesůrek.“ Působil tak trochu jako člověk bez emocí. Byl sice považován za morálně čistého, nicméně poněkud nudného.

To vše se, pro mnohé překvapivě, změnilo právě onoho květnového brněnského dne, kdy koalice Spolu startovala předvolební kampaň. Před lidi přišel jiný Fiala. Jeho projev byl najednou dynamický. A autentický. Dá se říct, že podzimní volby nevyhrál jenom program koalice Spolu, v jejímž čele stál Fiala coby lídr nejsilnější ze tří partají. Ale právě také proměněný, nyní již sebevědomý a důvěryhodný vůdce. „Klidný, věcný, slušný. Přesně to potřebujeme,“ glosoval to po volbách Alexandr Vondra, nyní místopředseda ODS.

Zrozen pro vyšší cíle

Fiala jako by se zrodil pro Brusel a pro mezinárodní politiku. Předsednictví mu přišlo k duhu. A vlastně, trošku cynicky řečeno, i válka na Ukrajině. Za poslední půlrok jsme ho mohli spoustakrát vidět bok po boku vedle šéfky Evropské komise Uršuly von der Leyenové nebo předsedy Rady Evropské unie Charlese Michela. A dalších státníků.

Bývalý rektor Masarykovy univerzity má dobrou angličtinu a bezvadné vystupování. Vždy správně oblečen a sestřižen, brýle dodávají na důležitosti. Ale má také něco navíc. Hodnoty. Za Ukrajinu se postavil bez odkladů.

Nikdy nebyl v komunistické straně. Ba naopak, vystudovaný češtinář a historik se už jako dvacátník na konci osmdesátých let zapojil v Brně do podzemních bytových seminářů a spolupodílel se na tvorbě samizdatu Revue 88. Na začátku devadesátých let se účastnil vzniku oboru politologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Před dvaceti lety se stal prvním profesorem politologie.

Celý život sice tíhnul ke křesťanství, v roce 2013 však kandidoval do Poslanecké sněmovny za ODS. Dostal se, a v listopadu téhož roku do strany i vstoupil. Dva měsíce na to se po pádu Nečase a celé party lobbistů, kteří si u tehdejšího premiéra pod dozorem jeho sekretářky podávali kliku, stal předsedou ODS.

Zpočátku se zdálo, že strana nebude mít pod neprůbojným profesorem potřebnou dynamiku. Měl tam spoustu rebelů a tajných křídel. Ustál to. A opak se nakonec stal pravdou. Vloni Fiala změnil styl, vyhrál volby a stal se premiérem.

Legendární cesta vlakem

Silný v kramflecích je hlavně v zahraniční politice. Tam jako by se našel. Fialovi sice někteří komentátoři a analytici z počátku roku 2022 vytýkali, že se nedostatečně věnuje boji s inflací nebo rapidnímu zdražováním energií. Finance nechal na pospas stranickému kolegovi Zbyňku Stanjurovi, drahé energie Jozefu Síkelovi. Sám se věnoval „vzletnějším“ věcem.

Když se zcela nečekaně objevily už v půlce března obrázky a záběry, jak premiér Fiala jede se svým polským kolegou Morawieckým a slovinským premiérem Janšou vlakem do Kyjeva za prezidentem Zelenským, pomyslně tím vypálil rybník všem západoevropským vrcholným představitelům. Byl tam prostě první. A ukázal tím nejen podporu Ukrajině, ale také schopnost rychle reagovat a svou neohroženost. Bylo to nejsilnější gesto, jaké mohl ukázat.

Řada dalších evropských politiků následně do Kyjeva jela také, včetně šéfky Evropské komise von der Leyenové. Ale dá se říct, že už jen následovali Fialu. Byli druzí. Punc hrdiny si pro sebe vzal český premiér.

Dosavadní vrchol kariéry

Vrchol jeho života však přišel s českým předsednictvím Radě Evropské unie v druhém pololetí 2022. Byl aktivní, pořád v letadle, skoro by se dalo říct víc v Bruselu než v Praze. Což není míněno pejorativně. Jednoznačně se stavěl za Evropskou unii, za západní hodnoty. Samozřejmě musel převzít spoustu agendy, kterou v Česku tolik neřešíme. Příprava na klimatický summit, vztahy Evropy s oblastí ASEAN. Byly například podepsány dohody o budoucí spoluprací Evropy s Malajsií a Thajskem. Řešení energetické krize na evropské úrovni, socioekonomické dopady války na Evropu. Probíral řadu dalších témat. Ukrajina byla logicky to ústřední. Ostrý přístup k Rusku ho šlechtil.

Turecký prezident Erdogan v Praze, německý kancléř Olaf Scholz v Praze, americký ministr obrany Lloyd Austin v Praze. A tak dále. Fiala bude moci vydat knihu rukou třesení. Hodně samozřejmě pomohla i faktická zbrojní pomoc Ukrajině, s kterou Česko začalo mezi prvními a opět udávalo směr.

S deseti miliony obyvatel budeme v Evropské unii hrát vždy jen patřičnou roli. Osobní odvahou při cestě na Ukrajinu, pevnými postoji a skvělým vystupováním udělal Fiala pro Česko za půl roku mnohem víc práce než třeba prezident Zeman, který se soustředil na východní cestu, za deset let. Dá se říct, že profesor a premiér Fiala tak trochu vrátil Česko do Evropy.

„České předsednictví bylo aktivní a angažované. Náš obdiv patří premiérovi Petru Fialovi a jeho týmu,“ hodnotil na sklonku roku předseda Rady Evropské unie Charles Michel. „Evropa má vůči Česku dluh vzhledem k jeho práci za posledního půl roku,“ konstatovala šéfka Evropské komise Uršula von der Leyenová.

