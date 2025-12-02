Miliardář Šoustal se pustil do nového byznysu. Jde o krmiva pro domácí zvířata
Zemědělská skupina MJM agro, která patří do skupiny Reticulum miliardáře Zdeňka Šoustala, se pouští do nového oboru. Koupila prémiového českého výrobce krmiva pro domácí zvířata, firmu Krmiva Salač.
Šoustal, který je řazen mezi sto nejbohatších Čechů s odhadovanou hodnotou majetku přes dvacet miliard korun, se věnuje zejména byznysu v oblasti nemovitostí, potravinářství a zemědělství a novým technologiím. Je známý především jako investor a spolutvůrce společnosti Accolade, kde s Milanem Kratinou buduje největší českou síť logistických center.
Nyní jde Šoustal do nového oboru. Získává zavedený maloobchodní a velkoobchodní prodej krmiv pro domácí zvířata. Převezme velkoobchodní distribuci, stejně jako e-shop Propacky.cz i dodavatelskou síť na Slovensku. „Příslibem transakce je třicetiletá historie firmy a exkluzivita na prodej prémiových značek krmiva pro psy a kočky,“ uvádí Reticulum. Celá branže žrádla pro domácí zvířata se v Česku pohybuje v řádu nižších desítek miliard korun ročně.
V oblasti pet foodu chce MJM agro nadále posilovat. „Díky akvizici pet foodu nabízíme celý sortiment krmiva pro chovatelská i domácí zvířata a chceme ho dál rozvíjet. Budeme rozšiřovat naši síť prodejen, které rozumí chovatelům i pěstitelům, a online prodej v Česku i na Slovensku,“ uvádí Radomír Šmoldas, generální ředitel MJM agro.
Společnost MJM agro akvizicí doplňuje svou stávající nabídku krmiv pro chovatele hospodářských zvířat, kteří dlouhodobě poptávají i krmivo a další doplňky pro svá domácí zvířata. Maloobchodní prodej MJM agro má nyní roční obrat 110 milionů korun. Po akvizici se obrat zdvojnásobí. MJM agro je připraveno v segmentu pet foodu růst, ať už organicky, nebo dalšími nákupy.
„Vzali jsme vážně poptávku našich zákazníků a nově jim nabídneme také krmivo pro domácí mazlíčky. Díky získanému e-shopu Propacky.cz a fungující distribuci do celého Česka a Slovenska navíc rozšíříme naše hospodářská krmiva i za hranice regionu,” vysvětluje Zdeňka Václavíková, zodpovědná za segment retailu MJM agro.
Lokální produkty
MJM agro zatím otevřela své podnikové prodejny v patnácti městech na Moravě. Včetně například nové prodejny v Jeseníku, kde podle firmy lidé „velice ocenili pomoc s obnovou svých zahrádek a malých chovů“.
V regionálních prodejnách nabízí MJM agro vše potřebné, aby si lidé mohli vypěstovat zeleninu, nakrmit slepice a králíky. Typické pro prodejny jsou i takzvané regionální koutky, kde lokální výrobci nabízejí své ovoce, zeleninu, vajíčka, sýry nebo zavařeniny.
