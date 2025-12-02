Nový magazín právě vychází!

Miliardář Šoustal se pustil do nového byznysu. Jde o krmiva pro domácí zvířata

Miliardář Šoustal se pustil do nového byznysu. Jde o krmiva pro domácí zvířata

Zdeněk Šoustal
Rediculum, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zemědělská skupina MJM agro, která patří do skupiny Reticulum miliardáře Zdeňka Šoustala, se pouští do nového oboru. Koupila prémiového českého výrobce krmiva pro domácí zvířata, firmu Krmiva Salač.

Šoustal, který je řazen mezi sto nejbohatších Čechů s odhadovanou hodnotou majetku přes dvacet miliard korun, se věnuje zejména byznysu v oblasti nemovitostí, potravinářství a zemědělství a novým technologiím. Je známý především jako investor a spolutvůrce společnosti Accolade, kde s Milanem Kratinou buduje největší českou síť logistických center.

Nyní jde Šoustal do nového oboru. Získává zavedený maloobchodní a velkoobchodní prodej krmiv pro domácí zvířata. Převezme velkoobchodní distribuci, stejně jako e-shop Propacky.cz i dodavatelskou síť na Slovensku. „Příslibem transakce je třicetiletá historie firmy a exkluzivita na prodej prémiových značek krmiva pro psy a kočky,“ uvádí Reticulum. Celá branže žrádla pro domácí zvířata se v Česku pohybuje v řádu nižších desítek miliard korun ročně.

MY Park

Obchod mezi miliardáři. Šoustal koupil od Krska deset nákupních center v Polsku

Reality

Česká developerská společnost MY Park spadající do skupiny Reticulum podnikatele Zdeňka Šoustala koupila v Polsku deset nákupních center. Síť s maloobchodními plochami nazvané A-Centrum koupil MY Park od BHM Group vlastněné dalším českým podnikatelem Tomášem Krskem. Podle informací serveru CzechCrunch se výše transakce pohybuje kolem 1,5 miliardy korun.

ČTK

Přečíst článek

V oblasti pet foodu chce MJM agro nadále posilovat. „Díky akvizici pet foodu nabízíme celý sortiment krmiva pro chovatelská i domácí zvířata a chceme ho dál rozvíjet. Budeme rozšiřovat naši síť prodejen, které rozumí chovatelům i pěstitelům, a online prodej v Česku i na Slovensku,“ uvádí Radomír Šmoldas, generální ředitel MJM agro.

Společnost MJM agro akvizicí doplňuje svou stávající nabídku krmiv pro chovatele hospodářských zvířat, kteří dlouhodobě poptávají i krmivo a další doplňky pro svá domácí zvířata. Maloobchodní prodej MJM agro má nyní roční obrat 110 milionů korun. Po akvizici se obrat zdvojnásobí. MJM agro je připraveno v segmentu pet foodu růst, ať už organicky, nebo dalšími nákupy.

„Vzali jsme vážně poptávku našich zákazníků a nově jim nabídneme také krmivo pro domácí mazlíčky. Díky získanému e-shopu Propacky.cz a fungující distribuci do celého Česka a Slovenska navíc rozšíříme naše hospodářská krmiva i za hranice regionu,” vysvětluje Zdeňka Václavíková, zodpovědná za segment retailu MJM agro.

Milan Kratina Zdeněk Šoustal z Accolade

Nejdůležitější je vzdělání, říká miliardář a podnikatel roku Milan Kratina

Reality

V Polsku vyjde každý rok ze škol osmdesát tisíc inženýrů, což je stejně jako v Německu. Tady nám ujíždí vlak, uvedl Milan Kratina, miliardář a zakladatel společnosti Accolade, v podcastu Realitní Club. Kratina spolu se Zdeňkem Šoustalem získali Jubilejní pětadvacátý titul v prestižní soutěži EY Podnikatel roku 2024 České republiky.

nst

Přečíst článek

Lokální produkty

MJM agro zatím otevřela své podnikové prodejny v patnácti městech na Moravě. Včetně například nové prodejny v Jeseníku, kde podle firmy lidé „velice ocenili pomoc s obnovou svých zahrádek a malých chovů“.

V regionálních prodejnách nabízí MJM agro vše potřebné, aby si lidé mohli vypěstovat zeleninu, nakrmit slepice a králíky. Typické pro prodejny jsou i takzvané regionální koutky, kde lokální výrobci nabízejí své ovoce, zeleninu, vajíčka, sýry nebo zavařeniny.

