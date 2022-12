Padají a padají. Ceny pohonných hmot se dostávají na předválčenou úroveň

Ceny benzinu jsou nejnižší za 11 měsíců. Nafta se na předválečnou úroveň zatím nedostala.

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál zlevnily. Benzin Natural 95 je tak nejlevnější za 11 měsíců, v uplynulém týdnu průměrná cena klesla o 26 haléřů na 36,14 koruny za litr. Průměrná cena nafty je nejnižší od konce února. Ve středu byla 37,69 Kč/l, o 17 haléřů nižší než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Benzin i nafta postupně zlevňují od druhé poloviny října, kdy byla průměrná cena Naturalu 95 téměř 43 Kč/l a u dieselu nad 47,30 Kč/l. Natural 95 je tak nyní už jen o osm haléřů na litru dražší než před rokem, za naftu ovšem tehdy motoristé platili o 2,63 koruny méně.

Karlovarákům je hej

Nejlevnější benzin v současnosti natankují řidiči v Karlovarském kraji, kde je litr Naturalu 95 v průměru za 35,51 Kč. Nafta stojí nejméně v Ústeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 37,27 korun. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze, kde litr Naturalu 95 stojí průměrně 37,37 korun. Nafta se v hlavním městě tankuje v průměru za 38,78 Kč/l.

V končícím roce ceny pohonných hmot v Česku vystoupaly na historická maxima, vliv na to měl i ruský vojenský vpád na Ukrajinu. Natural 95 byl nejdražší na přelomu července a srpna, kdy se jeho průměrná cena blížila 48 Kč/l. Cena nafty se dostala na maximum v polovině března, kdy litr stál v průměru téměř 49,60 korun.

