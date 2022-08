Síkela: Domácnosti za energie letos dostanou dva až šest tisíc, za celou zimu maximálně 18 tisíc

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje vyplatit letos domácnostem přes úsporný tarif 2000 korun. Při započítání odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje dosáhne pomoc u domácností s nejvyšší spotřebou až zhruba 6000 korun. Zbytek podpory vyplatí stát začátkem příštího roku, řekl před jednáním vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Uvedl také, že zvažuje svolání mimořádné evropské rady pro energetiku a tématem budou vysoké ceny energií.

Celková výše podpory s energiemi na nadcházející topnou sezonu dosáhne u domácností s nízkou spotřebou zhruba 11 tisíc korun, u domácností se střední spotřebou zhruba 14 tisíc až 15 tisíc korun, domácnosti s nejvyšší spotřebou dosáhnou až na zhruba 18 tisíc korun.

MPO chystá kalkulačku pro výpočet podpory

Do celkové podpory se počítá jak příspěvek prostřednictvím úsporného tarifu, ale i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, který činí 599 korun za jednu megawatthodinu elektřiny. Úspora poplatku za obnovitelné zdroje se tak odvíjí podle spotřeby. MPO dnes nebo ve čtvrtek spustí kalkulačku, která domácnostem spočítá, jak vysokou podporu mohou dostat. Celkově má stát na úsporný tarif vyhradit 40 miliard korun, na pomoc s cenami energií lidem a firmám určila vláda celkem 66 miliard korun.

Příspěvek by se měl vyplácet přes operátora trhu přímo jednotlivým obchodníkům, kteří by ho měli zohlednit jak do výše měsíčních záloh, tak v celkovém vyúčtování. Zálohy za energie by se tak lidem měly snížit. O příspěvek na elektřinu a plyn nebude nutné žádat. Podle předloženého návrhu bude naopak nutné podávat pro příští rok žádosti o příspěvek na teplo, typicky by je musely podávat například společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ).

„Seznam těch domácností, kterých se to týká, je dán včerejším datem (23. srpna), protože to bylo poslední datum, které se mohlo pro dnešní vládu použít," řekl Síkela. Dnes ráno jednal s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) o finančních nárocích.

Letos se příspěvek vyplatí přes smlouvu na elektřinu, a to kvůli nižší administrativní náročnosti. V příštím roce bude příspěvek vyplácen již přes jednotlivé komodity, tedy elektřinu, plyn a teplo. U zákazníka, který platí zálohy přes SIPO nebo bankovním inkasem, bude podle výše této státní pomoci automaticky upravena výše zálohy. Zákazník, který platí zálohu trvalým příkazem, si bude moci zálohu sám upravit změnou trvalého příkazu. Slevu uvidí zákazník v nejbližším vyúčtování. Finanční pomoc pro rok 2023 bude vyplacena na začátku daného roku.

Některé první reakce na výši státní podpory nejsou pozitivní. „Každým dnem se dost zvyšuje pravděpodobnost, že vláda aktuálně nastalou situaci v energetice zcela nezvládne, resp. zvolí nejhorší a nyní už nedostatečné řešení, protože dva měsíc nic neudělala a v rámci tolik vyzdvihovaného předsednictví EU téma energií ani nezvedla,“ uvedl na Twitteru menšinový akcionář ČEZ Michal Šnobr.

Síkela dnes před zasedáním vlády řekl, že „zvažuje svolání mimořádné evropské rady pro energetiku“. Tématem budou vysoké ceny energií. „Jde o celoevropský problém, mělo by se tak najít celoevropské řešení. Uvedl, že jedním z možných řešení by bylo i stanovení maximální výše ceny energií,“ uvedl ministr průmyslu.