Dalibor Martínek: Na jihu Čech povstávají noví husité. Kubité
Husité, naštvaní, že jim zkostnatělá katolická církev upálila proroka Husa, začali začátkem patnáctého století pálit a dobývat české území. Husitů se každý křesťan bál. Nyní, začátkem jednadvacátého století, máme na jihu Čech nového Husa. Je to Kuba.
Za Husem — pardon, za Martinem Kubou — odcházejí z řad pravé víry ODS desítky oveček, a to jak z vysokých, tak z nízkých pozic. Poslední zpráva uvádí, že do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází 30 z celkových 34 jihočeských zastupitelů za ODS. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou s hnutím v koalici spolupracovat.
Stojíme na prahu nového dění. Co je to vlastně za hnutí, které Kuba poskládal a kterému velí? Jakou novou pravdu bude kázat?
Kuba svou novou entitu ještě nepojmenoval. Zatím tedy nemáme Kubity. Ani neřekl, jaké hodnoty bude zastávat, za co se bude bít. Naznačil, že chce být smířlivější v mezipolitickém boji. Být více ku prospěchu občanů země, méně se hašteřit ve Sněmovně. Snad aby nemuselo dojít k další defenestraci.
Souboj o jmenování Filipa Turka ministrem se dostává na šikmou plochu. Prezident Petr Pavel nyní v zásadě přiznal, že nemá žádné ústavou dané právo Turka nejmenovat. Přesto ho jmenovat nechce. Něco, co původně vypadalo jako souboj o výklad ústavy, se posouvá do osobní roviny.
Dalibor Martínek: Pavel přešlápl hranice, vydal se Zemanovou cestou
Dalibor Martínek: Pavel přešlápl hranice, vydal se Zemanovou cestou
Kubovo „učení“
Na jihu Čech, není známo, jakou karmou je toto místo určeno, se evidentně líhnou progresivní politické myšlenky. Kuba se může opřít o jedinečný volební výsledek. Vloni na podzim získal v krajských volbách fenomenálních 47,5 procenta hlasů a ovládl krajské zastupitelstvo. Jeho „učení“, tedy dohodnu se s každým ve prospěch všech, evidentně rezonuje.
Kuba se netrápí ideologií. Ostatně, původním povoláním je to felčar. Za ODS vedl průmysl. Proč ne, v politice může každý dělat cokoliv. Třeba Turek chránit životní prostředí. Ale zpět ke Kubovi. Po konci ve vedení ODS se vrhnul na obnovitelné energie, výrobu elektrických baterií. Jeho firma udělala dobrý obchod s ČEZ, dodává mu baterie do systému obnovitelných zdrojů.
Rozkládání ODS
Jaká je tedy DNA novodobého Jana Husa z jižních Čech, který teď bude rozkládat ODS po celé zemi? Bude nabírat přeběhlíky, kteří nejsou spokojeni s Fialou, ale nechtějí jít k Babišovi. Co jim nabídne? Kuba je evidentně zdatný obchodník, na medicínu ho byla škoda. V politice se našel.
„Všichni krajští zastupitelé, kteří v ODS zůstali, nám vyjádřili podporu, což nás potěšilo. Nechceme dělat nějaké rozbroje a už jsem avizoval, že naše hnutí chce dělat politiku, která spojuje, a ne rozděluje,“ uvedl v pondělí Kuba. Důležité podle něj je, že se nic ve vedení kraje nemění a bude pokračovat v rozjetých projektech.
Žijeme dnes v jakési emokracii, vládě emocí. Politická komunikace jede tak zběsile rychle, že se všechno převalí, okamžitě je překryto novou informací, emocí, zapomnění je téměř okamžité, zůstane jen krátký vjem. Místo věcné debaty jen výbušný status. Politici se tomu přizpůsobují, protože musejí, a mnozí z nich se v tom našli. Stávají se z nich jen influenceři s asistenty pro tvorbu stories a reels.
David Ondráčka: Česká emokracie, když politika ztratila řemeslo
David Ondráčka: Česká emokracie, když politika ztratila řemeslo
Kuba byl členem ODS od svých třiceti let, vydržel v partaji víc než dvacet let. Vstoupil do ní v době šéfování Mirka Topolánka, přežil bez ztráty kytičky všechna zemětřesení. Pavla Béma v čele Prahy. Za Martina Nečase byl ministrem průmyslu. Kuba se stal základním stavebním kamenem největší „pravicové“ české politické strany.
Nyní tento kámen vypadl ze stěny. Nelíbilo se mu směřování. Petr Fiala přišel s reformou ODS po neustálém veřejném propírání vlivu kmotrů ve straně. Veřejné peníze prostě tekly nejasnými směry. Fiala nastavil svou tvář, chtěl stranu očistit. Vytvořil fenomén antibabiš. Ten se mu však ohrál. Nenašel jiné téma. Neuměl s veřejností mluvit, byl prkenný, moc profesor. Prohrál volby. Nyní na jeho popelu vstává nový prorok, Martin Kuba. Otázkou zůstává, co tato „nová tvář“ vlastně může veřejnosti nabídnout.