Dalibor Martínek: Na jihu Čech povstávají noví husité. Kubité

Dalibor Martínek: Na jihu Čech povstávají noví husité. Kubité

Jiří Běhounek, bývalý hejtman Kraje Vysočina a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Husité, naštvaní, že jim zkostnatělá katolická církev upálila proroka Husa, začali začátkem patnáctého století pálit a dobývat české území. Husitů se každý křesťan bál. Nyní, začátkem jednadvacátého století, máme na jihu Čech nového Husa. Je to Kuba.

Za Husem — pardon, za Martinem Kubou — odcházejí z řad pravé víry ODS desítky oveček, a to jak z vysokých, tak z nízkých pozic. Poslední zpráva uvádí, že do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází 30 z celkových 34 jihočeských zastupitelů za ODS. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou s hnutím v koalici spolupracovat.

Stojíme na prahu nového dění. Co je to vlastně za hnutí, které Kuba poskládal a kterému velí? Jakou novou pravdu bude kázat?

Kuba svou novou entitu ještě nepojmenoval. Zatím tedy nemáme Kubity. Ani neřekl, jaké hodnoty bude zastávat, za co se bude bít. Naznačil, že chce být smířlivější v mezipolitickém boji. Být více ku prospěchu občanů země, méně se hašteřit ve Sněmovně. Snad aby nemuselo dojít k další defenestraci.

Kubovo „učení“

Na jihu Čech, není známo, jakou karmou je toto místo určeno, se evidentně líhnou progresivní politické myšlenky. Kuba se může opřít o jedinečný volební výsledek. Vloni na podzim získal v krajských volbách fenomenálních 47,5 procenta hlasů a ovládl krajské zastupitelstvo. Jeho „učení“, tedy dohodnu se s každým ve prospěch všech, evidentně rezonuje.

Kuba se netrápí ideologií. Ostatně, původním povoláním je to felčar. Za ODS vedl průmysl. Proč ne, v politice může každý dělat cokoliv. Třeba Turek chránit životní prostředí. Ale zpět ke Kubovi. Po konci ve vedení ODS se vrhnul na obnovitelné energie, výrobu elektrických baterií. Jeho firma udělala dobrý obchod s ČEZ, dodává mu baterie do systému obnovitelných zdrojů.

Rozkládání ODS

Jaká je tedy DNA novodobého Jana Husa z jižních Čech, který teď bude rozkládat ODS po celé zemi? Bude nabírat přeběhlíky, kteří nejsou spokojeni s Fialou, ale nechtějí jít k Babišovi. Co jim nabídne? Kuba je evidentně zdatný obchodník, na medicínu ho byla škoda. V politice se našel.

„Všichni krajští zastupitelé, kteří v ODS zůstali, nám vyjádřili podporu, což nás potěšilo. Nechceme dělat nějaké rozbroje a už jsem avizoval, že naše hnutí chce dělat politiku, která spojuje, a ne rozděluje,“ uvedl v pondělí Kuba. Důležité podle něj je, že se nic ve vedení kraje nemění a bude pokračovat v rozjetých projektech.

Kuba byl členem ODS od svých třiceti let, vydržel v partaji víc než dvacet let. Vstoupil do ní v době šéfování Mirka Topolánka, přežil bez ztráty kytičky všechna zemětřesení. Pavla Béma v čele Prahy. Za Martina Nečase byl ministrem průmyslu. Kuba se stal základním stavebním kamenem největší „pravicové“ české politické strany.

Nyní tento kámen vypadl ze stěny. Nelíbilo se mu směřování. Petr Fiala přišel s reformou ODS po neustálém veřejném propírání vlivu kmotrů ve straně. Veřejné peníze prostě tekly nejasnými směry. Fiala nastavil svou tvář, chtěl stranu očistit. Vytvořil fenomén antibabiš. Ten se mu však ohrál. Nenašel jiné téma. Neuměl s veřejností mluvit, byl prkenný, moc profesor. Prohrál volby. Nyní na jeho popelu vstává nový prorok, Martin Kuba. Otázkou zůstává, co tato „nová tvář“ vlastně může veřejnosti nabídnout.

Stříbro pokračuje ve svém rekordním tažení. Včera uzavřelo na historicky nominálně nejvyšší ceně, takřka 58 dolarů za troyskou unci, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Přitom teprve letos 10. října pokořilo svůj dosavadní historický rekord, už pořádně „vousatý“, z 18. ledna 1980, kdy uzavřelo na ceně 49,45 dolaru za unci. Tato přes 45 let stará uzavírací cena je nyní nadále rekordní v reálném vyjádření, v očištění o inflaci, neboť v současnosti právě kvůli inflaci, jež od roku 1980 nastala, odpovídá ceně zhruba 206,5 dolaru.

Včerejší rekordní nominální cena stříbra je tak reálně stále zhruba 3,6krát nižší než jeho uzavírací cena z 18. ledna 1980, která tedy zůstává rekordní v reálném vyjádření, v očištění o inflaci. V lednu 1980 však cenu stříbra vyšponovala na rekord několikaměsíční mimořádná spekulace bratří Huntových z USA, kteří na masivní dluh skoupili třetinu globálních zásob stříbra drženého investory s výjimkou vlád.  

V přepočtu do korun stříbro včera vůbec poprvé v historii uzavřelo nad cenovou úrovní 1200 korun za troyskou unci. To znamená, že se cena kovu blíží úrovni 40 tisíc korun za kilogram. Přitom přesně před rokem stál kilogram stříbra jen něco přes 20 tisíc korun.   

Je cena udržitelná?

Na trhu se však množí úvahy, že současná cena stříbra je neudržitelná. Situace z roku 1980, kdy doslova několik jednotlivců zmanipulovalo celý trh se stříbrem, dnes už není možná, například z důvodu pokročilejší regulace. A pomineme-li právě situaci z přelomu 70. a 80. let, je nynější cena stříbra extrémní. Tendence návratu k běžnějším cenovým úrovním se tedy už brzy může projevit jako natolik silná, že vyvolá i citelnou korekci ceny stříbra.

O extrémní ceně stříbra svědčí i to, že je nyní nejdražší ve vyjádření ve zlatě za celé období od začátku srpna 2021, a to přitom letos zlato rovněž překonává historický rekord za rekordem. Při včerejším uzavření burz bylo možné za unci zlata pořídit jen necelých 73 uncí stříbra. To je nejméně od 6. srpna 2021, vyplývá z dat agentury Bloomberg (viz graf níže).

Cenu stříbra bezprostředně žene vzhůru nikoli masivní spekulace, ba manipulace s trhem jako roku 1980, nýbrž nízké zásoby kovu v klíčových skladovacích místech světa. Letošní vysoká poptávka po zlatě – motivovaná geopolitickým napětím, nákupy centrálních bank v čele s tou čínskou snažících se o snížení držení dolaru či vyhlídkou snižování úrokových sazeb v podání zejména americké centrální banky – pohání také poptávku po stříbru coby jeho alternativě.

Obava ze zavedení nových cel na dovoz stříbra ze strany USA vedla letos v první polovině roku k navýšení jeho vývozu právě do Ameriky. Londýnský trh se stříbrem se tak ocitl v tísnivé situaci stran zásob kovu, které má k dispozici, takže zvýšil svůj dovoz stříbra pro změnu například z Šanghajské burzy termínových kontraktů, resp. k ní přidružených skladišť. V těchto úložných prostorech je nyní nejméně stříbra od roku 2015 poté, co Čína letos v říjnu vyvezla 660 tun kovu, nejvíce v dějinách, a to právě i do Londýna. Klesající zásoby probouzejí mezi obchodníky málem až panické stavy, čehož výsledkem je růst ceny stříbra na nový rekord.

Silná je však také průmyslová poptávka po stříbru, zejména opět v Číně. Stříbro se totiž používá při výrobě fotovoltaických komponent, přičemž poslední čtvrtletí roku je tradičně sezónním vrcholem v oblasti instalace solárních panelů.

Začátkem listopadu americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa navíc stříbro zařadila na svůj seznam kriticky důležitých nerostů, společně třeba s mědí a uranem. Zařazení na seznam znamená, že narůstá pravděpodobnost zavedení cel či omezení v obchodu se stříbrem. Trumpova administrativa uvádí, že je třeba se zbavit přílišné závislosti na dovozu kritických surovin, který prý ohrožuje bezpečnost USA, rozvoj tamní infrastruktury a technologické inovace. Trump by rád navýšil domácí produkci kritických surovin.  

Prada dokončila převzetí rivala Versace

Prada
ČTK
ČTK
ČTK

Italská módní skupina Prada za 1,375 miliardy dolarů (28,6 miliardy korun) dokončila převzetí svého menšího rivala Versace, uvedla americká společnost Capri Holdings, která byla dosud vlastníkem Versace. Dohoda spojuje dva významné prodejce luxusního zboží z Itálie.

„Po úspěšném dokončení prodeje Versace plánujeme použít výtěžek na splacení většiny dluhu, což výrazně posílí naši rozvahu. Díky této transakci se nám výrazně sníží poměr zadlužení a získáme větší finanční flexibilitu,“ uvedl generální ředitel Capri Holdings John D. Idol.

Prada si teď vede lépe a daří se jí odolávat poklesu prodeje luxusního zboží, s nímž se potýká více firem v odvětví. Versace už nějaký čas hospodaří se ztrátou, uvedla agentura Reuters. Spojení firem posílí vliv Itálie v odvětví luxusního zboží, na kterém se prosazují francouzské konglomeráty v čele s LVMH.

„Naším cílem je pokračovat v odkazu Versaceho, oslavovat a znovu interpretovat jeho odvážnou a nadčasovou estetiku,“ řekl už dříve předseda správní rady společnosti Prada Patrizio Bertelli.

Pohorky dnes obouvám možná radši než podpatky, říká topmodelka Hana Soukupová

Enjoy

Spolupracovala s předními módními domy, jako jsou Dior, Chanel nebo Versace, zářila na nejslavnějších přehlídkách své doby a stala se jednou z nejžádanějších modelek světa. V Česku pak proslula třeba reklamou, kde pro značku Mattoni „oblékla“ vodní šaty. Ve volných chvílích však rodačka z Karlových Varů nejraději vyráží do hor nebo sedá k hrnčířskému kruhu.

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Cena transakce představuje velkou slevu proti částce zhruba 2,15 miliardy dolarů včetně dluhu, kterou holding Capri zaplatil v roce 2018, když firmu Versace kupoval. Holding firmu koupil od rodiny Versace a od americké společnosti Blackstone.

Módní dům Prada založil roku 1913 v Miláně návrhář Mario Prada. Společnost po celém světě provozuje síť 609 butiků a její roční obrat v loňském roce činil 5,4 miliardy eur. Společnost Versace založil v roce 1978 Gianni Versace. Obě společnosti pronajímají svoji značku například výrobci brýlí Luxottica.

Společnost Capri Holdings působí celosvětově, vznikla z firmy Michael Kors Holdings, kterou v roce 1981 založil Američan Michael Kors. Prodává oblečení, boty, hodinky, kabelky a další módní doplňky.

