Vládní koalice nebude mít vlastního prezidentského kandidáta

Vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) nenominuje do lednové volby hlavy státu vlastního kandidáta, aby nerozmělňovala hlasy. V prvním kole ani nedá konkrétní doporučení pro jednoho kandidáta. Uvedl to premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala. Koalice nicméně plánuje před prezidentskou volbou spustit informační kampaň. Nechce, aby se na Hrad dostal extremista či populista.

Jako osobnosti vhodné pro funkci prezidenta jmenoval premiér Fiala senátora Pavla Fischera, bývalou rektorku Danuši Nerudovou a generála Petra Pavla. Se všemi třemi jmenovanými zástupci koalice o svém rozhodnutí jednali.

Stop populistům a extremistům

"Věřím, že každý z nich může vykonávat funkci v souladu se základními hodnotami, které zastávají naše strany," uvedl Fiala. "Naším cílem a odpovědností jako nejsilnějšího uskupení zůstává zabránit vstupu populistických a extremistických sil do funkce prezidenta republiky," doplnil s tím, že prezident zastupuje Česko na řadě mezinárodních jednání včetně Severoatlantické aliance.

Podle Fialy tři jména vzešla od členů stran, voličů, z debat a průzkumů. "Jsou to lidé, do kterých naši voliči vkládají naději, že budou reprezentovat naši zemi," řekl Fiala. Dodal, že pro druhé kolo volby už strany jasně vyjádří podporu některému z kandidátů, i kdyby se ve druhém kole ocitli dva kandidáti z trojice Fischer, Nerudová, Pavel.

První místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin poukázal na malou komunikaci dosavadního prezidenta Miloše Zemana se Senátem. Země má podle něj naději, že na začátku příštího roku bude zvolen prezident, který bude komunikovat s vládou i oběma parlamentními komorami, všemi občany.

Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že Fischer, Nerudová a Pavel mají své sympatizanty a vybočují z řady dalších kandidátů, o kterých se ve veřejném prostoru mluví. Někteří členové strany se podle něj podílí na sběru podpisů a členská základna KDU-ČSL se aktivně zapojí do kampaně.

Členství Pavla v KSČ nevadí

V souvislosti s kritizovaným členstvím Pavla v předlistopadové komunistické straně Fiala uvedl, že nejdůležitější je pro koalici, aby prezident měl jasnou prozápadní orientaci a ctil Ústavu, a že vnímá hlasy voličů.

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později. Přihlášku musí kandidáti podat nejpozději počátkem listopadu.

Za favority lednové volby jsou podle průzkumů veřejného mínění považováni Pavel a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který ale dosud účast ve volbách nepotvrdil. Mezi hlavními kandidáty je také Nerudová, senátor Marek Hilšer a odborář Josef Středula.

