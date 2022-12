Lukáš Kovanda: Orbánův experiment s levným benzinem zkrachoval. Maďarsku došly pohonné hmoty

Maďarsko od úterních 23:00 nouzově ukončuje zastropování cen pohonných hmot. Orbánovu vládu k tomu dohnal kritický nedostatek paliv v zemi.

Reklama

Maďarsko ukončuje zastropování cen pohonných hmot. S okamžitou platností v úterý od 23:00 hodin. Na mimořádné, narychlo svolané tiskové konferenci, konané pár minut před tímto termínem, to oznámili vládní ministr Gergely Gulyás a generální ředitel ropného a plynárenského podniku MOL Zsolt Hernádi.

Vládu premiéra Viktora k ukončení zastropování dohnaly ekonomické zákonitosti a bezprostředně hlavně kritický nedostatek paliv zemi, který v úterý fatálně vystupňoval paniku mezi motoristy. Situace byla neudržitelná.

Lukáš Kovanda: Maďarští motoristé panikaří. U pump stojí dlouhé fronty Money Maďarský trh s pohonnými hmotami se v těchto hodinách hroutí nevídaným způsobem. Vláda premiéra Viktora Orbána se tak ocitá pod dosud nejsilnějším tlakem, aby zrušila své více než rok trvající zastropování cen paliv. Kabinet údajně v těchto chvílích věc řeší. U čerpacích stanic přitom panikařící motoristé tvoří podle informací agentury Bloomberg dlouhé fronty – čítající až stovky metrů. Zpravidla však nenakoupí žádaný objem pohonné hmoty, neboť odběr na jeden automobil je omezený, třeba na deset litrů. Benzín i nafta jsou tak v zemi již nyní vlastně „na příděl“. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zhruba sedmdesát čerpacích stanic podniku – tedy čtvrtina jejich celkového počtu – se v úterý ocitla zcela bez pohonných hmot. V minulém týdnu se totiž poptávka po benzínu meziročně zdvojnásobila, zatímco poptávka po naftě stoupla o 50 procent, neboť motoristé v zemi podléhají panice a předzásobují se. Paniku stupňovaly i spekulace o tom, že kabinet zastropování brzy ukončí.

Roční experiment

Jak se to celé seběhlo a proč to došlo až sem?

Reklama

Maďarská vláda od loňského listopadu zastropovávala ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v zemi. V Maďarsku se tak tankoval v průměru nejlevnější benzín ze všech zemí EU. Nafta tam byla druhá nejlevnější v EU, po Maltě, vyplývá z nejnovějších dat Evropské komise.

V důsledku toho ovšem řidiči neomezovaly své nákupy pohonných hmot. Naopak, jezdili ještě více. Takže spotřeba pohonných hmot v Maďarsku za poslední rok znatelně narostla. Byly prostě lákavě levné.

Orbánova prohra. Maďarsko už připouští, že cenový strop u paliv může padnout Politika Palivová krize v Maďarsku přechází do kritické fáze. Vládní ministr Gergely Gulyas ve středu uvedl, že zprávy o nedostatku pohonných hmot v zemi jsou „vskutku znepokojivé“. To, zda vláda dále zachová stávající zastropování cen pohonných hmot, podle něj závisí na tom, zda se petrochemickému podniku MOL podaří zajistit dostatek dodávek paliv. O čemž ovšem lze pochybovat. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Jenže právě nízká cena odrazovala zahraniční dodavatele pohonných hmot, jako je Shell nebo OMV, aby do Maďarska svá paliva dováželi. Proč by je měli dovážet do Maďarska, když je tam musí prodávat "pod cenou", tedy levněji, než když je dodají do jiné země?

Takže pohonných hmot z dovozu ubývalo.

Technické problémy rafinerie Danube

To by ještě nemusel být fatální problém, pokud by si Maďaři vyráběli dost pohonných hmot sami. Jenže tak tomu není. Prakticky jediná rafinerie v zemi, Danube, teď dlouho, zhruba dva měsíce, neběžela naplno, kvůli technickým problémům a nutným údržbářským odstávkám. Tím se zásobování palivy zkomplikovalo.

Situaci navíc dále komplikuje to, že poslední dobou občas dochází k výpadkům dodávek ruské ropy ropovodem Družba. Rusové totiž na Ukrajině útočí na energetickou infrastrukturu, aby Ukrajincům připravili krutou zimu bez tepla a elektřiny. V rámci těchto útoků došlo už k poškození zařízení nutných pro provoz Družby. Takže se Maďaři museli přechodně obejít bez dodávek ruské ropy tímto potrubím.

Orbán věští exit Maďarska z EU i rozpad bloku. Peníze z unijních fondů by ale chtěl Politika Maďarský parlament přijal první z balíku protikorupčních zákonů. Vláda premiéra Viktora Orbána se krokem pokouší zabránit ztrátě peněz z fondů Evropské unie, připomněla agentura Reuters. Orbán přitom mezi spolustraníky prohlásil, že „země možná opustí EU okolo roku 2030, pokud se blok dřív nerozpadne“. ČTK Přečíst článek

Benzinová turistika na Slovensko

Sečteno, podtrženo, Maďaři nemají tolik ropy, kolik by chtěli. Nemají tolik kapacity pro její zpracování a výrobu pohonných hmot, kolik by chtěli. A nemají ani tolik pohonných hmot z dovozu, kolik by chtěli, aby si jejich prostřednictvím vynahradili výpadky v dodávkách ruské ropy a sníženou rafinační kapacitu jejich jediné rafinérie. Takovou situaci ekonomové souhrnně označují jako nedostatečnou nabídku.

Reakcí na nedostatečnou nabídku je za normální situace zvýšení ceny. Vyšší cena by přilákala více pohonných hmot z dovozu. Jenže při zastropování ceny k tomuto efektu nedochází. Zároveň by vyšší cena omezila sháňku a poptávku po pohonných hmotách ze strany Maďarů. Ani k tomu ale nedochází. Výsledkem je tak nutně nedostatek pohonných hmot.

Stovky čerpacích stanic v Maďarsku jsou bez dostatečného zásobení palivy. Maďarští motoristé tak musí v rostoucí míře vyrážet pro paliva třeba na Slovensko, i přesto že tam jsou dražší. Lepší totiž dražší benzín než žádný.

Jediné smysluplné řešení tak bylo zrušení zastropování. Situace je totiž v zemi kritická a samotný MOL upozorňuje, že i když zmíněná jediná rafinérie v zemi pojede naplno, stejně bude třeba citelně navýšit dovoz paliv ze zahraničí – to však je možné jen při zrušení nebo výrazném omezení zastropování.

video Lukáš Kovanda: K pokračující drahotě se příští rok přidá i vlna propouštění Názory Životní úroveň Čechů klesá kvůli pádící inflaci nejvíce od vzniku České republiky. Ke všeobecné drahotě se podle ekonoma Lukáše Kovandy z Trinity Bank v příštím roce přidá také vlna propuštění, jakou Češi dlouho nepamatují. Lukáš Kovanda Přečíst článek