Dalibor Martínek: Jurečka přišel s další dotací. Komu ještě rozdá peníze našich dětí?

Máme tu nový státní dotační program. Na zateplení fasády, podlah či půdy, výměnu dveří či oken mohou domácnosti nově čerpat až sto padesát tisíc korun. Vláda prosadila další bohulibý záměr.

Ale pozor. Jde jenom o domácnosti, které nějakou nemovitost vlastní. Takže vlastně dotace pro movité lidi.

Dotační programy máme evidentně všichni rádi, takže je nějak kritizovat není v duchu doby. Přesto si dovolím.

Ministr životního prostředí Marian Jurečka se rozdávání peněz, které nejsou jeho, nikterak nebrání. Zřejmě má takový budget, že může chrlit jednu dotaci za druhou. Na druhou stranu je třeba uznat, že co by to bylo za budget, který by se celý během roku nevyčerpal.

Takže tu aktuálně máme nový program zateplení. K tomu již dřívější výměnu kotlů, solární elektřinu, tepelná čerpadla, zadržování dešťové vody, boj proti erozi půdy, boj s kůrovcem a další bohulibé boje za lepší život na této planetě.

Jurečka a spol. jsou noví Robin Hoodové naruby

Vznáší se nad tím zajímavá otázka, a sice, kde se na všechny tyto bohulibé cíle berou peníze. Jurečka je lidovec, takže má asi k Bohu blízko. Že by mu peníze na jeho rozličné populistické dotační programy seslal sám Bůh?

Realita bude asi jiná. Tato vláda se letos chystá zaseknout sekeru ve výši tří set miliard korun. Tím se nijak neliší od předchozí Babišovy populistické vlády, která také ráda rozhazovala peníze, které neměla. Premiér Fiala není ekonom. A evidentně mu nevadí, že peníze dál rozhazuje z helikoptéry. On teď totiž řídí Evropskou unii. A hlavně, snaží se zachránit Ukrajinu. Jurečkův nový dotační program je pro něj marginálie. A Jurečka má budget.

Teď malá odbočka. Pro novináře je těžké kritizovat takovéto rozhazovačné vládní plány. Protože lidem tyto programy přinášejí slušné peníze. Ať už těm, kteří dotace získají, nebo firmám, které je poberou za práci na instalaci všelijakých těch opatření. Novinář, který na nadměrné utrácení státu upozorní, se pak stává nepřítelem lidstva, asociálem, který nedopřeje svým spolubližním nějaký ten rozvoj.

Na druhé straně tady máme už třetí rok zásadní debatu, jak zlepšit hospodaření státu. Aby naše děti nemusely platit obří dluhy, které právě zasekává naše generace. Ale zdá se, že je to jenom akademická debata. Protože vláda, ať současná „pravicová“ nebo ta minulá „populistická“, prostě dluhy zasekávat chce. Je tu nějaký rozpočet, teď už dva biliony korun, které někdo musel vytvořit svým úsilím, prací. Navíc nám posílá jakési záhadné peníze, které se vylíhly čert ví kde, Evropská unie. No tak proč je neprojíst, že.

Kde je péče řádného hospodáře? Kde je slavné zmenšování státu? Stát by se podle jakýchsi idealistických představ měl především starat o potřebné. Ne utrácet miliardy na dotace pro lidi, kteří se dokázali zabezpečit. Minimálně mají vlastní dům. Těm by dotace neměla příslušet.

Dotováni by měli být slabí, děti bez rodičů, chudí senioři v nájmu. To je princip, na kterém by stát měl stát. Pomoc slabým! Aby na to měl, jsou tu nějaké daně. Ne rozhazování nevydělaných peněz.

Stát by se měl starat o základní činnosti. Bezpečnost, armádu, mezinárodní vztahy, diplomacii. Všechno ostatní jsou komunistické výmysly. Platy doktorů, učitelů, důchody? To by vůbec nemělo být v gesci státu. Ale my si tady tak nějak udržujeme minulé teplíčko. Stát se zvětšuje, svobodně pracující více daní, svým zaměstnancům a důchodcům přidává. A světe div se, má i na dotace pro majitele domů. Římská říše skončila roku 476, měli bychom studovat historii.