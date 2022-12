Dobré zprávy Jozefa Síkely: Zásobníky plynu se opět plní

Teplé počasí i snaha šetřit se vyplácejí. Zásoby plynu v českých zásobnících rostou i v průběhu topné sezony, uvedl ministr průmyslu a obchodu.

Reklama

Zásoby plynu v Česku stouply i díky teplému počasí od pátku o 42 milionů metrů krychlových. Na Twitteru to ve středu uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). V zásobnících je tak 2,917 miliardy metrů krychlových plynu, což je 84 procent jejich kapacity. Stát se snaží snížit spotřebu plynu kvůli problémům v dodávkách, které souvisejí s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.

„Spotřeba plynu je tak nadále o více než 20 procent nižší, než byla v loňské topné sezoně, a na náš cíl ušetřit 800 milionů kubíků plynu stále máme více než slušný náskok,“ napsal ministr. V předposledním týdnu roku byla spotřeba plynu ve srovnání s tříletým průměrem nižší téměř o čtvrtinu. Denní teplota pak byla vyšší o 0,6 stupně Celsia.

„Výrazně nižší spotřeba, velké zásoby a dodávky LNG tlačí dolů cenu plynu, která dnes spadla pod 80 €/MWh. Každý ušetřený kubík plynu nám pomůže tlak na pokles ceny udržet. Stejně tak jako nám usnadní přípravu na další zimu,“ dodal ministr.

Češi vs. Němci. Kdo má lépe vyřešené zastropování energií? Přou se experti Money Česko i Německo přistoupilo od příštího roku k zastropování cen energií, jejich koncepce jsou však zásadně odlišné. Zatímco český systém cenových stropů omezí náklady na energie hlavně domácnostem, v Německu by měl z opatření těžit více průmysl. Česko navíc na rozdíl od Německa a dalších okolních zemí zastropování nelimituje spotřebou. Který přístup je lepší? Analytici se neshodnou. ČTK Přečíst článek

Cena plynu dramaticky klesá

Cena plynu pro evropský trh pokračuje v poklesu a ve středu dopoledne se kontrakt k lednovému dodání suroviny propadl až na 76,18 eura (zhruba 1847 korun) za megawatthodinu (MWh). Cena klesá už osmý obchodní den v řadě a dostala se nejníže od února, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu. Na rekordních asi 345 eur se vyšplhala v létě, prudký nárůst tehdy vyvolalo zastavení dodávek plynu z Ruska.

Reklama

Hlavním důvodem poklesu cen jsou mírné venkovní teploty, které přispívají k nižší spotřebě plynu. Více energie nyní také dodávají větrné elektrárny. Na výrobu elektrického proudu se tak spotřebovává méně plynu.

Kovanda: ExxonMobil žaluje Evropskou unii. Fialova vláda tak může čelit lavině žalob ze strany amerických bank a fondů Názory Americký ropný obr ExxonMobil žaluje Evropskou unii, chce zarazit daň z mimořádných zisků. Tu chystá i Česko – Fialova vláda tak může čelit lavině žalob ze strany amerických bank a fondů. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Na Silvestra bude 15 stupňů

Teplé počasí má přetrvat i na přelomu roku. O víkendu by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mělo být přes den až 15 stupňů Celsia. Mrznout nemá ani v noci.

Celková kapacita tuzemských zásobníků je 3,5 miliardy metrů krychlových plynu. Skladují ho v nich soukromé společnosti, které surovinu dodávají svým zákazníkům. Mezi hlavní hráče na trhu patří RWE Gas Storage a MND.

David Marek: Čeká nás složitý rok. Není jisté, že budeme mít dost plynu Názory S ekonomickými prognózami je to v současné nejisté době složité, píše v komentáři pro Newstream David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte. A dodává: „Jisté je jen to, že půjde o složitý rok“. David Marek Přečíst článek