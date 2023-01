Lukáš Kovanda: Vítězi roku 2023 budou opět důchodci. Průměrný starobní důchod bude takřka 20 tisíc korun

Starobní důchodci na tom budou v letošním roce, 2023, lépe než drtivá většina pracujících. Alespoň tedy z toho hlediska, jak se nárůstem svých příjmů popasují s rapidní inflací.

Reálné výdělky se v roce 2023 pracujícím v průměru propadnou o zhruba tři procenta. Důchodci by ale měli zůstat „na svém“, případně si reálně pohoršit jen v rozsahu kolem jednoho procenta. Ovšem ti z důchodců, kteří obdrží výchovné, jež se od příštího roku zavádí, navýšením svých celkových příjmů inflaci porazí.

Další, mimořádné zvýšení

Průměrný měsíční důchod se v rámci řádné valorizace zvyšuje ode dneška o 825 korun, takže bude činit zhruba 19 tisíc korun. Kvůli i nadále rapidní inflaci, v letošním roce ve výši pravděpodobně 10,5 procenta, se příjemci všech typů důchodů dočkají zřejmě v červnu 2023 ještě druhého, mimořádného navýšení. Starobní důchody by v rámci této druhé valorizace měly stoupnout o zhruba 700 korun.

Ve druhé polovině roku 2023 se tak úroveň průměrné penze přiblíží psychologické hranici 20 tisíc korun.

Zejména ženy se navíc dočkají také právě ode dneška, od ledna 2023, takzvaného výchovného. Stát tuto novou dávku přidělí důchodcům ve výši 500 korun za každé vychované dítě. Výchovné automaticky získají ty ženy, které odešly do penze dříve díky počtu vychovaných dětí. Ostatní zájemci o výchovné si o něj musí zažádat. Stávající důchodci na to mají čas do konce roku 2024.