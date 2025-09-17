Do každé bitvy jdeme se stejným nadšením, i když některé nevyhrajeme, říkají Marika Čupa, Milena Králíčková a Dita Babincová Doleželová
Je lepší plánovat, nebo nechat věci plynout? Jak se zbavit stresu z prostředí advokacie? A proč se ženy málokdy cítí jako přirozené lídryně? Nejen to se řešilo v další epizodě podcastu #FinŽeny. Tentokrát do studia usedly rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva UniCredit Factoring Dita Babincová Doleželová a dlouholetá investorka a zakladatelka platformy pro ženské investování fin4elle Marika Čupa.
Dámy, které se sešly v této epizodě podcastu #FinŽeny, charakterizuje vedle nutného kvalifikačního kritéria, jímž je jistá erudice ve světě financí, především nehynoucí elán. Dita Babincová Doleželová pracuje pro banku UniCredit déle než dvě dekády. Za vyloženou finančnici se však nepovažuje. Prohlašuje se ze rozenou obchodnici. To, že prodává finanční instrumenty, nazývá shodou okolností. Na své pozici oceňuje především dynamičnost prostředí. „Jsem energická a pro práci potřebuji zahořet. Mám ráda, když u práce ztratím pojem o čase,“ přiznává Babincová Doleželová.
Marika Čupa je vystudovaná právnička a praxi advokátky se věnovala na různých adresách, než v březnu 2019 založila kancelář Čupa & Partners. To, co může vypadat jako ideální kariérní cíl, ale po pár letech opustila a poslední tři roky se z „volné nohy“ věnuje investování a osvětě v rámci fin4elle. „Od té doby nezažívám stres, nemám syndrom pondělního rána, protože se vždy těším, co budu dělat. Manžel a děti se mi smějí. Nicméně pro mě byl ten firemní právnický svět hodně divoký, zatímco teď to mám takové, jaké si to udělám,“ přibližuje změnu Marika Čupa.
Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.
Sebevědomí přichází se zvládnutými úkoly, říkají Alica Koblovská, Eva Moniová a Dagmar Palková
Money
Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.
První žena na pozici rektorky Univerzity Karlovy Milena Králíčková má za sebou bohatou kariéru lékařky, vědkyně a vysokoškolské pedagožky. Coby aktuální šéfka obří instituce je ale vlastně také „standardní finženou“, která musí vědět o každé koruně. „Uvnitř univerzity to funguje tak, že se snažíte motivovat akademiky a fakulty k účelnému nakládání s vnitřním rozpočtem, s dělením prostředků mezi pracovišti. Finanční řízení bytostně ovlivňuje všechny hlavní role, jimiž je univerzita známa. To znamená vzdělávací činnost a vědecké bádání,“ říká Králíčková.
Pohled na chod univerzity skrze finance si Králíčková osvojila již v pozici proděkanky pro rozvoj lékařské fakulty v Plzni. „Tehdy jsme stáli před rozhodnutím, zda se zapojit do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který fakultě mohl umožnit vybudování mezinárodního výzkumného centra, ale přitom ji také finančně zatížit, nebo ji nechat dál žít poklidným životem. Dnes jsem ráda, že jsme do toho šli a že mezinárodní centrum stojí,“ konstatuje s hrdostí rektorka UK.
Deset mečbolů
Téměř žádná pozice není dostatečně vysoká, aby její držitel nemusel své kroky a rozhodnutí konzultovat se svým okolím. Zejména v korporátním světě musí i manažeři občas skousnout hořkou pilulku v podobě argumentační prohry či povinnosti vést projekt, s nímž nejsou ztotožněni. Podle Mariky Čupa ale člověk málokdy ví dopředu, zda je bitva prohraná. „Já jsem strávila 12 let obchodováním na Forexu (devizový trh - pozn. red.), paralelně s prací, do toho se mi narodila dcera a dělala jsem advokátní zkoušky. Hořela jsem pro to a žila myšlenkou, že budu obchodovat, a trvalo mi sedm let, než jsem si připustila, že to asi nemá cenu. Takže nemá smysl házet flintu do žita, protože nikdy nevíte. Zda to byla prohra, či výhra, se často vidí až zpětně,“ myslí si Marika Čupa.
Jedna vybudovala společně s manželem z Austrálie technologickou firmu s globálním dosahem a téměř miliardovými tržbami. Druhá řídí už patnáct let úspěšnou poradenskou firmu, která si pod jejím vedením na onu magickou miliardu také pomýšlí. Co se stane, když se potkají u jednoho stolu? To napoví nový díl podcastu #FinŽeny, kam dorazily řídící partnerka RSM v Česku a na Slovensku Monika Marečková a spolumajitelka společnosti Billigence Jana Kapr.
Být zvídavý prospívá po všech stránkách, říkají o miliardových ambicích manažerky Jana Kapr a Monika Marečková
Leaders
Jedna vybudovala společně s manželem z Austrálie technologickou firmu s globálním dosahem a téměř miliardovými tržbami. Druhá řídí už patnáct let úspěšnou poradenskou firmu, která si pod jejím vedením na onu magickou miliardu také pomýšlí. Co se stane, když se potkají u jednoho stolu? To napoví nový díl podcastu #FinŽeny, kam dorazily řídící partnerka RSM v Česku a na Slovensku Monika Marečková a spolumajitelka společnosti Billigence Jana Kapr.
Dita Babincová Doleželová to vidí podobně, i když zná situace, v nichž se jako manažerka nemusí cítit komfortně. „Tak to někdy bývá, ale z mého pohledu žádná bitva není předem prohraná. Život už mi hodněkrát ukázal, jak se můžeme mýlit. Myslíme si, jak to bude, že to dokážeme odhadnout, ale pak se najednou objeví výhybka, která věci posune do úplně jiné perspektivy nebo důležitosti. Do každé bitvy se tak pouštím se stejným nadšením a některé holt nevyhrajeme,“ uvádí CEO UniCredit Factoring. Rektorka Univerzity Karlovy navazuje s příměrem ze sportu. „Jsem vášnivá tenistka, a v tenisu je to přesně o tom. I když čelíte deseti mečbolům, můžete zápas vyhrát.
Proč já?
Přestože kombinace agility a schopností dělá ze všech tří dam rozené lídryně, samy to tak jednoznačně nevidí. Marika Čupa tvrdí, že se věnuje především tomu, co ji baví. „Vždy to nějak vyplynulo. Neměla jsem cíl, že budu advokátka. Advokátní zkoušky jsem si udělala, protože to dávalo v té době smysl. Pak jsme najednou měli víc práce, tak jsem musela přijmout nějakého kolegu. S investováním to bylo podobně. Zkrátka vždy, když jsem měla rozvojový plán, stalo se něco jiného,“ přibližuje Čupa.
Ani Milena Králíčková nemůže uvést, že by šla cílevědomě za vidinou pozice rektorky. „Když jsem byla prorektorkou pro studium, byla zrovna covidová pandemie. Tehdy jsem vůbec neuvažovala, že bych šla do boje o rektorskou pozici. Ale během pandemie bylo důležité propojit fakulty. Máme sedmnáct fakult, to znamená sedmnáct hráčů, kteří si chtějí hrát svou hru. V době pandemie ale potřebovali od rektorátu pomoc, podporu, odpovědi, jak vlastně vyučovat. Takže mě lidé z fakult zažili v této roli, měli dojem, že mi to šlo, a tak mi začali navrhovat, zda bych neuvažovala o pozici rektorky. Začala jsem tedy uvažovat a v rozhodování mi pomohla podpora rodiny,“ vzpomíná Králíčková a dodává, že by ráda pokračovala i v dalším funkčním období, do čehož ji popohání především chuť dokončit rozdělané úkoly.
Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.
Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office
Leaders
Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.
Dita Babincová Doleželová tvrdí, že na jakékoli lukrativní nabídky nejprve reaguje hlasitým smíchem. „Vždy mě nejprve napadne, proč já? Děláte si legraci? Po této první fázi o tom začnu přemýšlet ve větším detailu, co to je za pozici, co to obnáší za práci a proč tam chtějí mě. U první nabídky bylo zřejmé, že chtějí využít mou energii. Tam jsem si byla jistá, že jí mám dost, takže když se potkala nabídka s poptávkou, šla jsem do toho. Byl to ale posun v rámci korporátu, takže jsem měla podporu kolegů,“ říká Babincová Doleželová.
Umějí dámy říct ne a umí to říct i samy sobě?
Na jaké bariéry v současnosti naráží ženský leadership?
A jak se účastnice podcastu sžívají s nejistotou spojenou s jejich pracovními rolemi?
I to se probíralo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.