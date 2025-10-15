Nový magazín právě vychází!

V představenstvu nesedíme jen se svou agendou. Všichni musíme být „malými CEOs", říkají Katarína Bobotová, Lenka Kejíková a Katarína Andrašovská z Generali České pojišťovny

V představenstvu nesedíme jen se svou agendou. Všichni musíme být „malými CEOs“, říkají Katarína Bobotová, Lenka Kejíková a Katarína Andrašovská z Generali České pojišťovny

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Ve studiu podcastu #FinŽeny se tentokrát sešly tři dámy z nejvyššího vedení Generali České pojišťovny Katarína Bobotová, Katarína Andrašovská a Lenka Kejíková. Hlavní téma bylo nasnadě, jelikož pojišťovací společnost před nedávnem přijala novou tříletou strategii. Jako obvykle se však dostalo nejen na tvrdý byznys, ale i na měkčí témata související s kariérním rozvojem.

U jména každé z účastnic tohoto dílu podcastu #FinŽeny najdeme dosti dlouhý popis pracovního zařazení. U Kataríny Bobotové je to Chief Transformation, Marketing and Customer Officer, u její jmenovkyně Kataríny Andrašovské Head of People & Organization a u Lenky Kejíkové Chief Life Insurance & Data Officer. Je tedy ihned zřejmé, že tyto dámy toho zvládají opravdu hodně.

Pro Katarínu Bobotovou ani Lenku Kejíkovou (jediné dvě ženy v devítičlenném představenstvu společnosti) toto není premiéra v podcastu projektu #FinŽeny. Co se od jejich předchozích účastí změnilo, je ale právě jejich pracovní role. Zatímco při své předchozí účasti před třemi a půl roku byla Bobotová zodpovědná za HR a transformační strategii, dnes má místo HR na starosti veškerá klientská témata, ale zodpovědnost za transformaci vyplývající z pozice v představenstvu zůstává.

Lenku Kejíkovou si posluchači podcastu pamatují jako generální ředitelku Generali penzijní společnosti. Nyní dohlíží na oblast životního pojištění a pod palcem má též data a implementaci AI.

Katarína Andrašovská je nováčkem jak v tomto podcastu, tak v Generali České pojišťovně, kam nastoupila před půldruhým rokem. Naopak velmi zkušenou je v oblasti HR, jak potvrzuje i její předchozí dlouholetá praxe, včetně působení v Komerční bance. 

Nové role, nové výzvy

Všechny dámy jsou tedy ve svých nových rolích relativně krátce. Pro Katarínu Andrašovskou byla změna obzvlášť významná, neboť se týkala nejen pracovní pozice, ale i zaměstnavatele. „Když jsem do toho šla, čekala jsem výzvy, dynamiku, potřebu velké aktivity. To se naplnilo. Podstatné ale je, že cítím obrovskou podporu jak od svého týmu, tak od představenstva. Mám prostor realizovat se, tvořit, měnit,“ říká ředitelka People & Organization.

Přechod Lenky Kejíkové z pozice CEO penzijní společnosti do velkého představenstva a přebírání nových agend bylo rozfázované do etap. „Penzijní společnost je sice menší než celá naše pojišťovna, ale CEO musí hlídat všechny funkce a celý chod společnosti. Přechodem do pojišťovny se můj záběr zúžil na oblast životního pojištění, a to mi bylo trochu málo. Proto jsem si na začátku letošního roku aktivně řekla o nová témata, a když náš CEO Roman Juráš viděl tento můj apetit pokrývat nové agendy, tak mi přihodil ještě nějaké další. Teď mám tedy hodně naloženo, ale právě to mi vyhovuje,“ říká aktivní sportovkyně Kejíková.

Naopak Katarína Bobotová zaznamenala opačnou zkušenost. Zatímco dříve svou pozici popsala jako „maraton ve sprintu“, teď to tak není. „Stále je toho dost, ale v současnosti již necítím takovou zátěž. Svou současnou agendou se zabývám již dva a půl roku, takže mám za sebou fázi chaosu a nejistoty, která obvykle s novou agendou přichází. Mám teď trochu víc času přemýšlet, zda to, co prosazuji, je skutečně to pravé. Jsem ve stádiu, kdy se více snažím naslouchat, číst mezi řádky, nechat si poradit. Protože když všechno zválcujete jako tank, nebudete mít s čím pracovat,“ přiznává Bobotová. 

Stát se malým CEO

Tato uvážlivější pozice je u Bobotové potřebná i proto, že jakožto hlavní motor strategického přesměrování Generali České musí koordinovat, aby všechny útvary byly v souladu s vytyčenou cestou. S tím se podle ní pojí i nové nároky na samotné členy představenstva. „Jak v představenstvu, tak o úroveň níže se snažíme prosazovat myšlenku, že se nemůžeme na věci dívat jen optikou své specializace. Všichni se musíme stát takovými malými CEOs, protože máme velkou zodpovědnost a za tím stolem nesedíme jen se svou agendou. To by vedlo jen ke sváru silných individualit. Třeba právě Lenka Kejíková přinesla do některých témat jiný pohled, než bych prosazovala já, což je dobré, protože mě to nutí se zastavit, zamyslet a bavit se o tom,“ konstatuje Bobotová.

A co tedy nová strategie pojišťovací skupiny obnáší? Podle Bobotové jde o tříletý strategický cyklus, jehož smyslem je především akcelerovat růst firmy. „Zájmem společnosti zůstává být celoživotním partnerem jak klientů, tak i partnerů a zaměstnanců. Na tom se nic nemění. Při tvorbě strategického plánu jsme se zaměřili na to, kde jsou rezervy růstu na trzích, kde působíme, ve srovnání s konkurencí. Ultimátním cílem je tedy akcelerovat růst, druhým cílem je zvýšení efektivity a produktivity, což se týká i nákladů. Je to komplexní téma. Chceme ho zvládnout tak, abychom akcionářům donesli profit, který očekávají, a přitom si zachovali tvář vůči zaměstnancům, dokázali inovovat a udrželi přátelskou atmosféru, bude celkem obtížné,“ přiznává Bobotová.

Zjednodušování jako součást firemní kultury

Sžít se s rolí „malé CEO“ v rámci představenstva nebyl zas tak velký problém pro Lenku Kejíkovou, a to nejen kvůli předchozí zkušenosti šéfky penzijní společnosti. „Už moje předchozí role v risk managementu měla celofiremní záběr a již roky jsem zvyklá přemýšlet o firmě jako o celku. Společnost mám zmapovanou, ráda přemýšlím, zda do sebe věci zapadají, zda někde nejsou slabá místa. To mi právě loni v mé užší agendě chybělo. Letos s novou strategií se ukázalo, že máme hodně práce a je potřeba to koordinovat. Hodně jsme tlačili byznysová témata. Jak růst, jak se zlepšovat směrem ke klientům. Ale zároveň je naším úkolem pojišťovnu zefektivnit. K tomu se jednotlivé týmy postavily různě a přišlo mi, že pokud to nezačneme koordinovat, může nám to v budoucnu uškodit,“ přibližuje Kejíková s tím, že z tohoto důvodu si ještě řekla o zastřešení tématu simplifikace.

Každá taková firemní změna přináší zátěž pro tým People & Organization. Katarína Andrašovská tvrdí, že v takové situaci se snaží vytvořit především podpůrné prostředí. „Pokud chcete zjednodušovat společnost či organizaci, vytváříte dynamické prostředí plné změn. Mým úkolem je pohlídat, jaký dopad to má na lidi a na prostředí, které vytváříme. Musí to být tak, aby lidé mohli v tom prostředí nadále růst, experimentovat a třeba i dělat chyby a cítit se při tom bezpečně,“ dodává Andrašovská.  

Co nová strategie Generali České pojišťovny znamená pro jednotlivé útvary?

Proč senioři vyhledávají juniorní pozice?

A co je důležité pro přechod ze specializované pozice do obecnější manažerské role?

I to se diskutovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na podcastových platformách Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty. 

Hostky podcastu #Finženy byly Katarína Bobotová, Lenka Kejíková a Katarína Andrašovská z Generali České pojišťovny Cover Story, užito se svolením

