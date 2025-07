Kempy už nejsou za babku. A lákají i náročné dovolenkáře

Češi jsou národem táborníků. Kempování má u nás dlouhou tradici, která se však za poslední roky významně proměnila. Doba, kdy stačil stan u rybníka a suchý záchod za keřem, je dávno pryč. Dnešní kempař očekává čisté sociální zázemí, elektrické přípojky, kvalitní restauraci nebo alespoň Wi-Fi. A je připraven si za to připlatit.

Přestože ceny kempů v celé Evropě postupně rostou, Česká republika si udržuje jednu z nejdostupnějších pozic. Průměrná noc pro dvě dospělé osoby s obytným vozem, elektřinou a místními poplatky letos vychází na 19,08 eura, tedy zhruba 470 korun. To je pod evropským průměrem 22,36 eura (asi 550 korun), a výrazně pod úrovní kempů v zahraničních destinacích, kam Češi tradičně vyrážejí nejčastěji, tedy na Jadran a do Itálie.

Netradiční luxusní ubytování je stále v kurzu. Jak vypadají evropské glampingové bestsellery? Enjoy Stále více Evropanů i Čechů touží utéci z každodenního shonu a zažít kapku romantiky a nádhery. Nejezdí ale do hotelů či penzionů. Vyhledávají netradiční ubytování v kategorii zvané glamping, tedy luxusního kempování. Na to, jak vypadají nejzajímavější glampingová místa v Evropě se podívejte v naší galerii. Třeba vás to přiměje to zkusit na vlastní kůži. Věra Tůmová Přečíst článek

V Chorvatsku i v Itálii se průměrná cena za noc přehoupla přes 40 eur, tedy okolo 1 000 korun. Slovinsko, další populární destinace, se letos drží na úrovni 34 eur (cca 830 korun). Rozdíl oproti Česku tak může za týdenní dovolenou činit několik tisíc korun, a to ještě před započtením výdajů za dopravu nebo dálniční poplatky. Přesto kempy u moře zůstávají pro řadu Čechů atraktivní, mořské pobřeží a vysoký standard služeb jsou silným lákadlem. Pokud je ale hlavním kritériem rozpočet, domácí kempy mají nad zahraničím jasnou výhodu.

Zajímavý je i pohled na vývoj cen u našich sousedů. V Polsku stouply letos ceny kempování meziročně o 11,6 procenta, na Slovensku dokonce o 13,2 procenta. V Česku ceny vzrostly jen mírně, zhruba o 4,5 procenta, což odráží jak střídmější inflaci ve službách, tak snahu provozovatelů udržet cenovou konkurenceschopnost. Tuzemské kempy tak v evropském srovnání nadále vycházejí jako jedna z cenově nejrozumnějších voleb.

Stará sýpka nebo koupání v sudu? Podívejte se na cestovatelské tipy Enjoy Jednodenní výlety na české a moravské hrady a zámky, za geniem loci Českého Krumlova či Prahy nebo i týdenní pobyty na horách, pálavských vinicích či u jihočeských rybníků. To jsou nejoblíbenější turistické cíle podle Amazing Places. Cestovatelská porota i v loňském roce poznamenaném covidovou pandemií sestavila žebříček těch „nejúžasnějších“ míst, která rozhodně stojí za to navštívit. pej Přečíst článek

Ani v rámci republiky ale nejsou ceny plošné. Zatímco v Praze se nocleh pro rodinu s karavanem může vyšplhat až k 850 korunám, v krajích jako Plzeňsko nebo Vysočina lze stejnou službu pořídit o dvě až tři stovky levněji. Rozdíl v nákladech za týdenní pobyt tak může činit i tři tisíce korun, jen v závislosti na lokalitě.

Kempy se mezitím mění. Reagují na náročnější klientelu, investují do modernizace a rozšiřují nabídku. Kromě tradičních stanových ploch přibývají jurty, glampingové stany, stylové chatky na stromech nebo maringotky s výhledem. Kempování se tak stává plnohodnotným turistickým produktem, který dnes musí obstát nejen cenou, ale i kvalitou.

Ačkoliv už kempování dávno není synonymem nejlevnější možné dovolené, stále nabízí velmi dobrý poměr ceny a zážitku. A Češi to oceňují, nejen svými peněženkami, ale i loajalitou k tomuto typu dovolené.