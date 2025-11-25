Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Návštěvníci Londýna si nejspíš připlatí. Město zvažuje daň pro turisty

Návštěvníci Londýna si nejspíš připlatí. Město zvažuje daň pro turisty

Londýn
iStock
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Londýn je cílem desítek milionů turistů ročně. Zatímco podobné metropole běžně vybírají od turistů poplatky za pobyt, britské hlavní město nikoliv. To by se ale mohlo brzy změnit. Jakými přístupy by se Londýn mohl inspirovat?

Britská vláda tento týden představí plán na ozdravení státního rozpočtu. Ministryně financí Rachel Reevesová ale ve středu nejspíš představí i změny, které do rozpočtu přímo nespadají. Jednou takovou by mělo být i nové právo regionálních zastupitelstev a starostů zavádět vlastní poplatky. Londýn se patrně chystá této možnosti využít, připojit se však mohou i další města.

Labouristický starosta hlavního města Sadiq Khan potenciální změnu vítá, čímž opatrně naznačuje, že by vedení skutečně mohlo přijít se speciální daní pro návštěvníky, kteří se v Londýně ubytují alespoň a jednu noc, uvádí BBC. Za minulý rok statistiky evidují 89 milionů přespání, takže případná daň by vynesla městskému rozpočtu pořádný balík. Podle Khana by si Londýn ročně přišel až na 240 milionů liber.

Skotsko i Wales mají poplatky pro návštěvníky již připravené, v případě Skotska tak mohou činit i přímo zastupitelstva. Například v Edinburghu bude daň činit pět procent z ceny ubytování. Ve Walesu od příštího roku budou turisté platit 1,30 libry za noc. Anglie je však podle BBC jedinou zemí v G7, kde zastupitelstva ani starostové s vlastní iniciativou přijít nesmějí.

Výrobce harrisy Imed Attig

Pálivé srdce Tuniska: Gastronomie, která voní po koření a tradici

Enjoy

Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.  

Michal Nosek

Přečíst článek

Jak se dělá městská daň

Jen těžko však lze plány považovat za „zrudnutí“ Londýna nebo opatřením proti přílišnému turismu, které se v poslední době množí napříč Evropou. Poplatky za pobyt v turistické destinaci je totiž mimo Británii běžným dovolenkovým výdajem. Pobytové taxy jsou obvyklé v Evropských zemích i v Českých městech.

Think tank Centre for Cities vypracoval na žádost zastupitelů studii, ve které mapuje přístupy z turisticky oblíbených měst ze skupiny zemí G7. New York, Toronto, Milán, Paříž, Tokio a Mnichov už podobná opatření zavedly. Dosud není jasné, jak by daň v Londýně vypadala. Každopádně ale může čerpat inspiraci ze zmíněných měst. Ty jsou v zásadě tři.

Jednoduše vypadá rovný poplatek pro všechny pobyty, který vybírá Tokio. Má to ale jeden háček. Přestože japonské hlavní město hostí nejvíce pobytů, vybere ročně jen kolem 35 milionů liber, což by patrně bylo pro starostu Khana zklamáním.

Další možnosti jsou výrazně výnosnější. New York a Toronto vyžadují platbu v procentuální výši ceny ubytování. New York tak vydělá skoro 500 milionů liber. Podobné pravidlo mají třeba i německá města Berlín či Kolín nad Rýnem. Ve Francii a v Itálii (Milán se navíc chystá daň přechodně zvýšit kvůli olympiádě) se poplatek určuje podle destinace, typu ubytování a počtu hvězdiček – Británie však žádný zavedený systém hvězd nemá.

Bill Gates

Karel Pučelík: Nezajímá mě, co říká Bill Gates. Klimatické divadlo vlivných nás dovede akorát ke hladomoru

Názory

Odborníci bijí na poplach, studie názorně ilustrují, jakým peklem může skončit ignorování klimatických cílů. A společnost? Diskutuje o tom, co si o klimatu myslí Bill Gates. Vlivní na konferenci o emisích létají soukromými tryskáči. Chtělo by to drastickou změnu perspektivy.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Podpora lokální ekonomiky

Zástupci sektoru služeb sice na nápad reagují s nelibostí a obávají se, že bude mít dopad na počty turistů ze zahraničí i domácích návštěvníků. Pro ilustraci, do Londýna vloni přicestovalo přes 20 milionů zahraničních cestovatelů a skoro 14 milionů domácích. Centre for Cities však tento scénář nepředpokládá. „Je nepravděpodobné, že by Londýn zaznamenal výrazný pokles počtu návštěvníků, pokud zavede daň ve výši srovnatelné s ostatními významnými městy,“ uvádí.

Daň by naopak přivítaly městské části, kam turisté často míří. Centrální čtvrť Westminster s řadou nejslavnějších památek po takovém opatření volá dlouhodobě. Velký počet návštěvníků prý finančně dopadá na místní obyvatele. „Ve dne máme přes milion obyvatel, zatímco v noci jich je asi 200 tisíc, což znamená, že místní daňoví poplatníci pomáhají dotovat zbytek Londýna,“ uvedl pro BBC labouristický lídr místního zastupitelstva Adam Hug.

Londýnská radnice předpokládá, že by daň byla vzpruhou pro místní ekonomiku. „Starosta jasně uvedl, že mírná turistická daň, podobná jako v jiných mezinárodních městech, by podpořila naši ekonomiku, přinesla růst a pomohla upevnit reputaci Londýna jako globální turistické a obchodní destinace,“ uvedl mluvčí starosty Khana.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Winter Wonderland

Londýnský Winter Wonderland. To jsou vánoční trhy s Matějskou v jednom

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Labská bouda

Horský kolos, který vydržel. Labská bouda se mění a přitahuje stále víc návštěvníků

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Balík do ruky v konkrétní čas. Slotové doručení míří za hranice velkých měst

Balík do ruky v konkrétní čas. Slotové doručení míří za hranice velkých měst
DODO, užito se svolením
nst
nst

Technologicko-logistické firmy DODO a GLS zahájily pilotní spolupráci, díky níž si zákazníci mohou vybrat konkrétní den a časové okno doručení. Prvním zapojeným partnerem je Pilulka.cz, projekt je ale od začátku otevřený všem e-shopům, které chtějí nabídnout přesné časové doručení.

Dnes je tato služba běžná hlavně ve velkých městech. Cílem partnerství je dostat ji i do okresních a krajských měst, což by zpřístupnilo slotové doručení většině domácností.

„Věříme, že doručení na adresu má i v dnešní době své pevné místo a slotové doručení je chybějící vylepšení, které zákazníkům přináší větší komfort a kontrolu,“ říká ředitel GLS pro Česko Petr Pěcha.

Michal Menšík (CEO DODO Group), Petr Pěcha (CEO GLS CZ) 3 fotografií v galerii

Propojení technologií i logistiky

GLS v projektu zajišťuje svoz zásilek a celostátní logistickou infrastrukturu. DODO přidává technologii a operativu poslední míle včetně plánování časových oken přes svou platformu GAIA.

ilustrační foto

Biohacking: Pozdní snídaně? Vědci ji spojují s vyšším rizikem nemocí i smrti

Enjoy

Nová studie publikovaná v září 2025 přináší dosud nejkomplexnější pohled na to, jak se časování jídel u starších dospělých mění v průběhu let a jak souvisí s morbiditou, genetickými predispozicemi a dlouhodobou mortalitou. Výzkum, který probíhal více než třicet let na rozsáhlém vzorku starších dospělých, ukazuje, že denní rozvržení příjmu potravy úzce odráží fyzické i psychické zdraví a jeho změny mohou sloužit jako hodnotný ukazatel biologického stavu organismu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

„Slotové doručení je novým standardem, který zákazníci žádají napříč kategoriemi. Naší rolí je umožnit, aby ho mohli nabídnout i menší e-shopy, nejen ti největší hráči,“ doplňuje zakladatel DODO Michal Menšík.

Pražský standard i v regionech

Pilotní provoz bude nejprve fungovat v Praze a Brně. V dalších fázích by mělo být doručení na čas dostupné i v ostatních regionech.

Slotové doručení už využívají například Dr. Max, Decathlon, Samsung nebo Pet Center. Potenciál nachází zejména v kategoriích jako léky, elektronika, kosmetika nebo chovatelské potřeby.

„Možnost zvolit si přesný čas doručení si naši zákazníci rychle oblíbili. Díky propojení DODO a GLS můžeme službu nabídnout i v Brně, i když sklad máme v Praze,“ říká marketingový ředitel Pilulky Jiří Caudr.

Podle Eurostatu nakoupilo v posledním roce on-line 86 procent Čechů, což řadí českou e-commerce na evropskou špičku. S rostoucím objemem on-line nákupů roste i poptávka po přesnějším doručování.

„I když se teď často mluví hlavně o boxech, my chceme dál rozvíjet i doručení na adresu. Nová spolupráce je způsob, jak zlepšit zákaznickou zkušenost,“ dodává Pěcha z GLS.

Milan Kubek

V IKEM vám transplantují cokoliv kamkoliv, ale padesát kilometrů od Prahy neseženete pediatra, říká Milan Kubek

Leaders

Milan Kubek se 8. listopadu stal už popáté prezidentem České lékařské komory. Šéfem organizace, v níž musí být registrován každý český lékař, je od roku 2006. S nastupující vládou bude opět bojovat o více peněz pro zdravotnictví. Chce zvýšit zdravotní pojištění. „Pokud vám chybějí velké peníze, je třeba hledat opatření, která se asi nebude nikomu líbit,“ říká Kubek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ambice přesahují Česko

DODO i GLS plánují službu časového doručení dále rozšiřovat — v Česku i v zahraničí. Střednědobým cílem je dostupnost slotového doručení ve všech okresních městech, dlouhodobým pak jeho implementace na dalších evropských trzích.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Daniel Křetínský

Lukáš Kovanda: Křetínský míří k ovládnutí evropských zásilkových služeb

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Upravený mírový plán pro Ukrajinu má zatím 19 bodů

Mírová jednání v Ženevě
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy na ženevských jednáních vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby přijala jejich návrhy mírového plánu na ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Agentuře AFP to sdělil nejmenovaný vysoce postavený činitel obeznámený s jednáními o míru. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja, který se ženevských jednání také zúčastnil, podle agentury Reuters řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán, zatím o 19 bodech.

Původní americký plán, který podle médií vypracovaly Spojené státy v součinnosti s Moskvou, měl 28 bodů, z nichž některé vyvolaly na Ukrajině a mezi jejími evropskými spojenci znepokojení. Obsahovaly totiž například ustanovení o územních ústupcích Ukrajiny, zahrnující také oblasti, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit. Ukrajina se má dále mimo jiné zavázat, že země nevstoupí do NATO, a plán hovoří také o omezení velikosti ukrajinské armády. Na ženevských jednáních plán doznal změn, zjevně i na základě evropských návrhů.

Spojené státy i při samotných ženevských jednáních podle AFP vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby jejich návrhy přijala. Ačkoli tlak Washingtonu na schůzce polevil, „celkový tlak“ přetrvává, uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Kyslycja dnes ženevská jednání označil za „intenzivní, ale produktivní“ úsilí, které vedlo k podstatně revidovanému návrhu. Ten prý obě strany vnímaly nakonec pozitivně.

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching

Si řešil s Trumpem připojení Tchaj-wanu k Číně

Politika

Čínský prezident Si Ťin-pching v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu k Číně a názorové rozdíly v řešení války na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čínský státní tisk. Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.

ČTK

Přečíst článek

Nejspornější záležitosti, včetně otázek území a širších vztahů mezi NATO, Ruskem a Spojenými státy, však byly podle Reuters vloženy do závorek, aby o nich mohli přímo rozhodnout americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinští představitelé v Ženevě zdůraznili, že nejsou oprávněni rozhodovat o územních ústupcích. Podle ukrajinské ústavy navíc taková rozhodnutí vyžadují celostátní referendum.

Kyslycja uvedl, že nový návrh mírového plánu se jen málo podobá dřívějšímu uniklému návrhu, který minulý týden v Kyjevě vyvolal pobouření. „Z původní verze zbylo jen velmi málo,“ uvedl. „Vytvořili jsme pevný základ pro dohodu a identifikovali jsme několik oblastí, kde by kompromis mohl být možný. V ostatních případech musí rozhodnutí vzejít od lídrů,“ uzavřel Kyslycja.

Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov dnes řekl, že evropské protinávrhy k americkému 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu na první pohled nejsou konstruktivní. Naznačil, že pro Moskvu nebudou přijatelné.

Související

Americký prezident Donald Trump

Kreml reaguje na Trumpovy výroky o Putinovi: Jen důsledek emocionálního přetížení, řekl Peskov

Politika

fry, ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme