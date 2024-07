Obyčejný byznys: Provoz kempu je sázkou do loterie, říká správce rekreačního zařízení

Jako kluk jezdil Petr Čada každé prázdniny s rodiči do kempu u Lužnice a láska k této řece mu vydržela po celý život. Po dokončení hotelové školy nabíral pár let zkušeností v cizině a po návratu do Česka měl o své budoucnosti jasno. Pronajal si kemp v jižních Čechách.

„Představoval jsem si to jako romantický návrat do dětství, ale provozovat kemp není žádná rekreace,” říká o své živnosti. Kemp provozuje s manželkou a v hlavní sezoně jim vypomáhají i dcery a jejich kamarádky jako brigádnice.

„Je pomalu půlka prázdnin a na návštěvnost si nestěžuju, i když bychom zvládli ještě více klientů. Stanů ubývá, lidé si i v kempech zvykli na větší pohodlí, a tak máme chatky prakticky vyprodané do konce prázdnin,” popisuje současné trendy kempování Petr, který za posunem vidí covidovou pandemii.

„Před covidem lidé objednávali týdenní pobyty dlouho dopředu, to se změnilo a dnes více objednávají kratší pobyty na poslední chvíli. Covid také přinesl velký rozmach karavanového kempování,“ popisuje. Lidé, kteří mají svůj karavan již nejezdí na jedno předem dané místo. Dovolenou si detailně plánují a každý den jedou do jiného kempu. Když vydrží více dní, tak to Petr považuje téměř za zázrak. Podle statistik Asociace kempů ČR bylo loni téměř devadesát procent návštěvníků domácích. Výrazný odliv turistů ze zahraničí představuje další ze zásadních změn v kempování.

Tradice kempů žije

„Máme naštěstí své 'štamgasty' a jejich party, kteří se každoročně vrací, což nám přináší jisté tržby, jinak je to s provozem kempu jako s loterií. Připravíme třeba koncert, nakoupíme zboží, ale místo zábavy večer přiletí lijavec a je po legraci. Na druhou stranu se stává, že muzikanti na terase u hospody začnou spontánně hrát a my máme solidní tržby do rána, ale na to se byznysově připravit nedá,” popisuje strasti a slasti své práce s tím, že je důležité vnímat zájem a přání návštěvníků. Proto v kempu rozšířil počet zásuvek určených k nabíjení elektrokol i přípojek pro karavany, a o elektrokola posílil i nabídku své sportovní půjčovny. „Musím jít klientům naproti, jinak už bych taky nemusel příští sezonu otevřít,” uzavíré své vyprávění.

