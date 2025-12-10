Změny jsou fajn, ale musí dávat byznysový smysl, říkají Lenka Glavinić Pivoňková, Monika Škodová a Jitka Cylková
Je oblast risk managementu zázemím byznysu, nebo jeho jádrem? Jak coby riskař a auditor nebýt v agilním prostředí financí přílišným sýčkem? A co se účastnicím posledního dílu podcastu #FinŽeny roku 2025 letos nejvíce podařilo a co se jim podaří v roce příštím? Do studia zavítaly manažerka a poradkyně Lenka Glavinić Pivoňková, interní auditorka ve finančním domě Uniqa Jitka Cylková a risk manažerka a členka investiční komise v Moneco Investiční společnosti Monika Škodová.
Rok plný nejistot uzavíráme příznačně dílem, v němž se sešly výsostné expertky na riziko. Monika Škodová zodpovídá za řízení rizik nejen v Moneco Investiční společnosti, ale též v několika podílových fondech a fondech kvalifikovaných investorů. „V posledních letech jsme svědky boomu investičních aplikací, takže jsem se podílela i na testování investiční aplikace,“ přibližuje ryzí finžena náplň své práce.
Přestože interní audit nepatří k nejoblíbenějším oddělením uvnitř korporací, Jitka Cylková chce svou profesi v očích kolegů destigmatizovat. „Léta se snažím naše oddělení budovat tak, aby nás kolegové vnímali spíš jako pomocnou ruku a jako součást týmu, s nímž jsou na jedné lodi,“ říká.
Top manažerka Lenka Glavinić Pivoňková zastávala vedoucí pozice ve společnostech Citi Bank, EY, Deutsche Leasing či Aures Holding. Zároveň je členkou sdružení European Women on Boards či její tuzemské obdoby Inspire & Impact Network. Se svými spoluřečnicemi nicméně sdílí riskařskou expertízu.
„Dopad a důležitost auditorů a riskařů jsem vždy uznávala. Už proto, že sama jsem původně riskař a v EY jsem v minulosti pracovala jako junior audit asistentka. Skoro bych řekla, že riziko a compliance, tedy víceméně back office byznysu, je ve skutečnosti jeho jádrem, protože když někdo přinese byznysovou příležitost, musí to dávat smysl. Když to smysl nedává, jsou to právě tato oddělení, která musí vztyčit varovný prst,“ myslí si Glavinić Pivoňková.
Krotit, ne zadusit
Všechny tři dámy si již své ostruhy ve světě financí a investic vysloužily. Je to přitom svět velmi dynamický, kam neustále proudí ambiciózní mladá krev s vidinou tučných zisků. Náplní riskařů je tyto ambice krotit, ale ne zadusit. Monika Škodová používá relativně jednoduchý recept.
„Stačí sáhnout pro příklady do nedávné minulosti. Měli jsme finanční krizi, která měla nějaké příčiny a následky, které byly pro fondy velmi negativní. Používáme též různé nástroje, které sledují výkonnost aktiv. Tam si můžete vyzkoušet investice ‚nanečisto‘ a pak sledovat, jak se váš tip vyvíjí. Každý se pak může zeptat sám sebe, zda by třeba pád o 30 procent ustál sám osobně, nemluvě o tom, jak by zvládl, kdyby kvůli svému rozhodnutí takto uškodil klientům,“ vysvětluje.
Pro Jitku Cylkovou je příchod čerstvých sil obvykle naopak vítanou vzpruhou. „Když máte v organizaci něco odžito, potřebujete právě ty mladé ‚střelce‘, kteří vás posunou dál, protože nabídnou novou perspektivu. Teď mám v týmu většinu lidí, kteří jsou věkově na úrovni mých dětí, a je to skvělé, protože svým způsobem nastavují zrcadlo, kam bychom se měli pohybovat. Já jim dávám za pravdu, ale občas musím jejich nadšení přibrzdit, abychom společného cíle dosáhli,“ popisuje svou zkušenost manažerka Uniqy.
Lenka Glavinić Pivoňková má naopak v povaze i v „popisu práce“ být zdrojem elánu. „Svým nastavením jsem roztleskávač. Mám ráda změny, ale platí, že změny musí dávat smysl. Nicméně ráda jdu do věcí po hlavě, ale abych to nepřepálila, obklopuji se lidmi, kteří vědí, co dělají a mohou mě zabrzdit. Protože, když jste v pozici, kde se očekává strategické myšlení a posouvání firmy dopředu, nemůžete si dovolit nechat se paralyzovat jen úvahami o rizicích,“ uvádí manažerka.
Osobní úspěch
Jelikož konec roku je vhodnou příležitostí k dílčímu bilancování, dostaly k tomu prostor i dámy v podcastu. Z pohledu Jitky Cylkové byl letošek ve znamení budování kolektivu. „Letos se mi povedlo vybudovat výborný tým. Jsem na to velmi hrdá, protože pozitivní myšlení a dobře naladěné prostředí považuji za nejdůležitější. Naopak se mi nepovedlo vyhnout se tomu, aby období před Vánoci bylo pracovně hektické, přestože jsem si loni říkala, že už to nedopustím,“ popisuje auditorka.
Lenka Glavinić Pivoňková si považuje toho, že se jí letos dařilo podle vlastních představ vyvažovat práci a osobní život. „Jsem spokojená s tím, že jsem byla schopná se hodně věnovat svým dětem. Matkou jsem se stala relativně pozdě a uvědomila jsem si, jak je pro mě rodina důležitá. Pokud jde o výzvy, již delší dobu se snažím naučit se španělsky. To pro mě bude velká priorita do roku 2026,“ slibuje Glavinić Pivoňková.
Monika Škodová navazuje s tím, že teprve nedávno přestala být „kovářovou kobylou“. „Na konci minulého roku jsem sama začala investovat své peníze. Jsem ráda, že si to mohu dovolit, investuji pravidelně na měsíční bázi a udržuji své portfolio. Člověku to pomáhá vnímat svou zodpovědnost. A výzvou pro příští rok pro mě bude dokončení magisterského studia,“ uzavírá.
Potřebují dámy ve své práci vidět konkrétní cíl svého úsilí?
Co je v jejich profesích faktor X nutný k úspěchu?
A co by si dámy přály najít pod stromečkem?
I to se dozvíte v podcastu #FinŽeny. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na oblíbebých podcastových platformách. Jsme Spotify i Apple Podcasts.
