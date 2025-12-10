Nový magazín právě vychází!

Změny jsou fajn, ale musí dávat byznysový smysl, říkají Lenka Glavinić Pivoňková, Monika Škodová a Jitka Cylková

Změny jsou fajn, ale musí dávat byznysový smysl, říkají Lenka Glavinić Pivoňková, Monika Škodová a Jitka Cylková

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Je oblast risk managementu zázemím byznysu, nebo jeho jádrem? Jak coby riskař a auditor nebýt v agilním prostředí financí přílišným sýčkem? A co se účastnicím posledního dílu podcastu #FinŽeny roku 2025 letos nejvíce podařilo a co se jim podaří v roce příštím? Do studia zavítaly manažerka a poradkyně Lenka Glavinić Pivoňková, interní auditorka ve finančním domě Uniqa Jitka Cylková a risk manažerka a členka investiční komise v Moneco Investiční společnosti Monika Škodová.

Rok plný nejistot uzavíráme příznačně dílem, v němž se sešly výsostné expertky na riziko. Monika Škodová zodpovídá za řízení rizik nejen v Moneco Investiční společnosti, ale též v několika podílových fondech a fondech kvalifikovaných investorů. „V posledních letech jsme svědky boomu investičních aplikací, takže jsem se podílela i na testování investiční aplikace,“ přibližuje ryzí finžena náplň své práce.

Přestože interní audit nepatří k nejoblíbenějším oddělením uvnitř korporací, Jitka Cylková chce svou profesi v očích kolegů destigmatizovat. „Léta se snažím naše oddělení budovat tak, aby nás kolegové vnímali spíš jako pomocnou ruku a jako součást týmu, s nímž jsou na jedné lodi,“ říká. 

Top manažerka Lenka Glavinić Pivoňková zastávala vedoucí pozice ve společnostech Citi Bank, EY, Deutsche Leasing či Aures Holding. Zároveň je členkou sdružení European Women on Boards či její tuzemské obdoby Inspire & Impact Network. Se svými spoluřečnicemi nicméně sdílí riskařskou expertízu.

„Dopad a důležitost auditorů a riskařů jsem vždy uznávala. Už proto, že sama jsem původně riskař a v EY jsem v minulosti pracovala jako junior audit asistentka. Skoro bych řekla, že riziko a compliance, tedy víceméně back office byznysu, je ve skutečnosti jeho jádrem, protože když někdo přinese byznysovou příležitost, musí to dávat smysl. Když to smysl nedává, jsou to právě tato oddělení, která musí vztyčit varovný prst,“ myslí si Glavinić Pivoňková. 

Krotit, ne zadusit

Všechny tři dámy si již své ostruhy ve světě financí a investic vysloužily. Je to přitom svět velmi dynamický, kam neustále proudí ambiciózní mladá krev s vidinou tučných zisků. Náplní riskařů je tyto ambice krotit, ale ne zadusit. Monika Škodová používá relativně jednoduchý recept.

„Stačí sáhnout pro příklady do nedávné minulosti. Měli jsme finanční krizi, která měla nějaké příčiny a následky, které byly pro fondy velmi negativní. Používáme též různé nástroje, které sledují výkonnost aktiv. Tam si můžete vyzkoušet investice ‚nanečisto‘ a pak sledovat, jak se váš tip vyvíjí. Každý se pak může zeptat sám sebe, zda by třeba pád o 30 procent ustál sám osobně, nemluvě o tom, jak by zvládl, kdyby kvůli svému rozhodnutí takto uškodil klientům,“ vysvětluje.

Pro Jitku Cylkovou je příchod čerstvých sil obvykle naopak vítanou vzpruhou. „Když máte v organizaci něco odžito, potřebujete právě ty mladé ‚střelce‘, kteří vás posunou dál, protože nabídnou novou perspektivu. Teď mám v týmu většinu lidí, kteří jsou věkově na úrovni mých dětí, a je to skvělé, protože svým způsobem nastavují zrcadlo, kam bychom se měli pohybovat. Já jim dávám za pravdu, ale občas musím jejich nadšení přibrzdit, abychom společného cíle dosáhli,“ popisuje svou zkušenost manažerka Uniqy. 

Lenka Glavinić Pivoňková má naopak v povaze i v „popisu práce“ být zdrojem elánu. „Svým nastavením jsem roztleskávač. Mám ráda změny, ale platí, že změny musí dávat smysl. Nicméně ráda jdu do věcí po hlavě, ale abych to nepřepálila, obklopuji se lidmi, kteří vědí, co dělají a mohou mě zabrzdit. Protože, když jste v pozici, kde se očekává strategické myšlení a posouvání firmy dopředu, nemůžete si dovolit nechat se paralyzovat jen úvahami o rizicích,“ uvádí manažerka. 

Jaroslav Kramer, užito se svolením

Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office

Leaders

Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Osobní úspěch

Jelikož konec roku je vhodnou příležitostí k dílčímu bilancování, dostaly k tomu prostor i dámy v podcastu. Z pohledu Jitky Cylkové byl letošek ve znamení budování kolektivu. „Letos se mi povedlo vybudovat výborný tým. Jsem na to velmi hrdá, protože pozitivní myšlení a dobře naladěné prostředí považuji za nejdůležitější. Naopak se mi nepovedlo vyhnout se tomu, aby období před Vánoci bylo pracovně hektické, přestože jsem si loni říkala, že už to nedopustím,“ popisuje auditorka.

Lenka Glavinić Pivoňková si považuje toho, že se jí letos dařilo podle vlastních představ vyvažovat práci a osobní život. „Jsem spokojená s tím, že jsem byla schopná se hodně věnovat svým dětem. Matkou jsem se stala relativně pozdě a uvědomila jsem si, jak je pro mě rodina důležitá. Pokud jde o výzvy, již delší dobu se snažím naučit se španělsky. To pro mě bude velká priorita do roku 2026,“ slibuje Glavinić Pivoňková.

Monika Škodová navazuje s tím, že teprve nedávno přestala být „kovářovou kobylou“. „Na konci minulého roku jsem sama začala investovat své peníze. Jsem ráda, že si to mohu dovolit, investuji pravidelně na měsíční bázi a udržuji své portfolio. Člověku to pomáhá vnímat svou zodpovědnost. A výzvou pro příští rok pro mě bude dokončení magisterského studia,“ uzavírá.   

Potřebují dámy ve své práci vidět konkrétní cíl svého úsilí?

Co je v jejich profesích faktor X nutný k úspěchu?

A co by si dámy přály najít pod stromečkem?

I to se dozvíte v podcastu #FinŽeny. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na oblíbebých podcastových platformách. Jsme Spotify i Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

Pegasus akvizicí Smartwings posiluje pozici mezi nízkonákladovými aerolinkami

Smartwings
Smartwings
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Turecké nízkonákladové aerolinie Pegasus se akvizicí tuzemských Smartwings snaží zejména posílit svoji pozici na evropském trhu nízkonákladových leteckých dopravců. Investoři jejich snaze tleskají, neboť dnes dopoledne akcie letecké společnosti přidávají na burze v Istanbulu až zhruba čtyři procenta. 

Investoři pozitivně vnímají, že Pegasus akvizicí Smartwings posílí své postavení na evropském konsolidujícím se trhu, jemuž v segmentu nízkonákladových dopravců dominuje trio Ryanair, EasyJet a WizzAir. Irský, resp. britský, resp. maďarský dopravce mají do roku 2030 navýšit svůj souhrnný podíl na evropském trhu z letošních zhruba 33 na přibližně 39 procent, vyplývá ze srpnové analýzy agentury Bloomberg. Z hlediska počtu přepravených pasažérů se Pegasus drží za nimi (viz graf Bloombergu níže).

Ryanairu by měla v příštím roce též prospět realizace opožděné dodávky strojů Boeing 737 Max 8 a v letech 2027 či 2028 také začlenění letadel Max 10 do jeho flotily. WizzAir sice omezuje svoji expanzi, avšak v Evropě může růst i nadále, kvůli přesunutí dopravních kapacit zpět z Blízkého východu. Rovněž EasyJet se zotavil z pandemického propadu, předloni srovnal dopravní kapacitu s úrovní roku 2019 a nyní vykazuje meziroční míru růstu v rozsahu jednotek procent.

Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet

Zprávy z firem

EasyJet kupuje firmu z Babišovy investičky. Hartenberg Holding zároveň jedná o odprodeji i další letecké opravárny. A je tak pravděpodobně, že směřuje k uzavření jedné ze svých divizí.

ČTK

Přečíst článek

Lídři trhu přitom těží z konsolidace trhu a z pandemických těžkostí, jež skolily „slabší kusy“. Už roku 2019 trh opustila velká britská cestovní kancelář kombinovaná s aerolinkou Thomas Cook, následovaná o rok později rovněž britskou nízkonákladovkou Flybe. Problémová italská Alitalia se roku 2021 „smrskla“ v menší, státem podporovanou ITA Airways. Z těchto změn těžily zejména ostrovní Ryanair a EasyJet. Zánik rumunské nízkonákladovky Blue Air roku 2023 zase prospěl zejména Wizz Airu.

Akvizice Smartwings ze strany Pegasusu tak tureckému dopravci umožní čelit pokračující konsolidaci nízkonákladového segmentu a zintenzivňující konkurenci na celkově již zotaveném, rostoucím trhu, do nějž ale promlouvají stále výrazněji i nízkonákladovky národních šampionů typu Air France a KLM (Transavia) nebo Lufthansy (Eurowings). Aerolinka Pagasus akvizicí posílí zejména ve středoevropském prostoru, kde bude z uvedených dopravců přidělávat vrásky na čele zejména WizzAiru. 

Ústí nad Labem je město odsouzené k úspěchu, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Při výběru regionu pro své působení si Salutem Real dělá analýzy, kdy porovnává, kolik ročních příjmů potřebuje investor na pořízení průměrné nemovitosti. V Praze je to okolo dvanácti let, v Ústí nad Labem čtyři roky. Které další regiony skýtají potenciál nižší investice a jejího rychlejšího zhodnocení? „Největší disproporce mezi cenou a návratností investice je mezi Prahou a severními Čechami či severní Moravou,“ odhaluje Ton výsledky analýz.

Regiony „odsouzené k úspěchu“

V obou regionech dohromady žije více lidí než v Praze. V tom vnímá zakladatel společnosti silný potenciál. „Dáváme si pozor, aby region měl perspektivu. O Ústí nad Labem si myslíme, že je to město odsouzené k úspěchu,“ domnívá se Jaroslav Ton. Region byl v druhé polovině minulého století zatížen těžkým průmyslem a poškozeným životním prostředím. Nyní se však rychle zvedá.

„S vysokorychlostní tratí, která se chystá, budete v Praze stejně rychle jako když jedete z jednoho konce hlavního města na druhý.“ Cokoliv je prý do hodiny od metropole, je vlastně jejím předměstím.

Nový byty pro Ústí nad Labem

Věžáky v Ústí se promění na stovky bytů. Do rekonstrukce se Salutem Group se pustil investor Petr Šmída

Reality

Realitní a investiční skupina Salutem Group a společnost Growth Finance Petra Šmídy se poprvé sešly na realitním projektu. V Ústí nad Labem zrekonstruují dva panelové věžáky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

9 fotografií v galerii

Jakým rizikem pro investici do obou zmíněných regionů je fakt, že se tam potýkají s nejvyšší nezaměstnaností a dalšími sociálními problémy? „I my přispíváme k tomu, že se tyto regiony zvedají. Náš typický produkt je ubytovna ve špatném stavu. Koupíme ji, zrekonstruujeme. Vytvoříme standardní prostředí pro střední třídu. Takových bytů je tam nedostatek,“ vysvětluje Ton. Jde podle něj o bezpečný a dlouhodobě předvídatelný byznys.

Jaroslav Ton byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify a Apple Podcasts. 

Brno roste. A Praha hledá směr

