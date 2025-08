Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office

Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.

Zmíněná One Family Office je kancelář zabývající se správou, ochranou a rozvojem soukromého majetku a u jejího zrodu stál advokát Jaroslav Havel. Zkušená slovenská finančnice Jana Holíková v tomto vehiklu zastává roli Business Relationship Directorky. Ostřílená investorka Kateřina Zychová je s One Family Office spojena od prvotní ideje a zabývá se v rámci rodinné kanceláře mimo jiné i tématy ženského investování. Anna Píchová se k týmu připojila před půldruhým rokem. Její funkce se nazývá Senior Wealth Manager a v její gesci jsou především akciové trhy.

Investovat může kdokoli

Jana Holíková tvrdí, že celý její pracovní život je spojen s péčí o klienty a vztahy s obchodními partnery. „Začalo to v bankách v rámci relationship marketingu a přešlo přes vztah s klienty k současnosti, kdy jde spíše o byznysové partnery. Vždy jsem ráda pracovala s lidmi, ať už v bankách, financích či investicích.. Z mého pohledu je to především hledání řešení pro naše partnery, které jim umožní lepší a hezčí život,“ popisuje svůj vztah k investicím Holíková.

Podle Anny Píchové ženy patří do nejvyšších pater investičního světa z vícero důvodů. „Jednak žen je v populaci o trochu více než mužů, jednak důsledek investičních rozhodnutí dopadá na každého, bez ohledu na pohlaví. Pak je tu jiná zkušenost, jiný pohled na věc. Z různých průzkumů víme, že ženy se zajímají o jiné obory, mohou najít jiné investiční příležitosti než muži, což může dobře doplnit celý ten obrázek,“ myslí si Píchová.

Ženy málo investují. Sázka na spořící účty se jim brzy vymstí, varuje Markéta Jelínková z Amundi Trhy Ženy investorky na rozdíl od svých mužských protějšků investují mnohem konzervativněji a s dlouhodobější strategií. Jejich hlavním cílem je zajištění na stáří. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro investiční společnost Amundi, největšího evropského správce majetku. „V posledních měsících se snažíme investorkám vysvětlovat, že se začátkem nové fáze cyklu, kdy začnou klesat úrokové sazby centrálních bank a s nimi úroky na spořících účtech, bude nutné volit jiné nástroje, zejména dluhopisy,“ uvedla pro newstream.cz portfolio manažerka Amundi Markéta Jelínková. Stanislav Šulc Přečíst článek

Málokdo v Česku se může pochlubit tolika úspěchy ve světě investic jako Kateřina Zychová. Opájením se vlastní minulostí se však nezdržuje. „Všechno, co bylo, už jsem vlastně zapomněla. Byl v tom kus štěstí, což patří k úspěchu, ale spíš se dívám dopředu. Myslím, že člověk si má dávat nějaké mety a snažit se něco budovat. Takže ta úspěšná minulost je trochu zavazující, ale hledím vpřed,“ předkládá svou perspektivu Zychová.

Jak moc náročné je ale pro začínající investorky poprvé v „mužském klubu“ zvednout ruku a přihlásit se o slovo? Jana Holíková dává trochu překvapivou odpověď. „Skoro bych řekla, že na začátku jsem byla drzejší než dnes. Dnes jsem spíš diplomat, ale ta mladická drzost je lepším receptem jak se dostat ke slovu,“ říká Holíková.

Podle Zychové je svět investic otevřen každému. „Ať dělají investice všichni, žlutí, zelení, bílí, trans, kdokoli. Když je šikovný, nesmí být diskriminován. Když jsem začínala tak mi nedělalo problém zvednout ruku proto, že jsem žena, ale proto, že tam byli násobně zkušenější a chytřejší lidi, než jsem byla já. Bylo to kolem roku 2000, kdy to ještě nebylo tak progresivní jako dnes, ale už tehdy byly ženy na partnerských postech i třeba v Goldman Sachs, takže gender nehrál roli. Naopak v Česku ještě dnes občas vidíme takové to shlížení na ženy svrchu z Old Boys Clubu,“ popisuje rozdíl Zychová.

Trhy nikdy nespí

V investičním světě je živo v zásadě nonstop. To je fakt, jehož platnost si dámy pravidelně ověřují i v letních měsících. Letos je prázdninové dění okořeněno rovněž geopolitikou s překotným vývojem kolem celních tarifů. Ani léto tedy nenechává investičním insiderům vydechnout, protože je stále třeba hlídat investiční příležitosti. Kateřina Zychová to potvrzuje. „Mimo jiné vedu Verdi fond farem (fond umožňující kvalifikovaným investorům investice do farem a zemědělské prvovýroby v Česku - pozn. red.), a tak pořád sledujeme nové možnosti. Zároveň neustále restrukturalizujeme, jak na bankovním trhu, tak v rámci celkové restrukturalizace zemědělství. A také máme žně, takže ačkoli léto vypadá poklidně, ve skutečnosti není,“ říká na úvod Zychová.

Roblox hrají stamiliony dětí. Je dobré seznámit se s jeho akciemi Trhy Týden, během nějž představila výsledky řada velkých technologických firem včetně Mety či Amazonu, přinesl pokračování neméně zajímavého investičního příběhu. Společnost Roblox přesvědčila investory, že dokáže vylepšovat finanční výsledky. Akcie na to nejprve reagovaly prudkým růstem až o 19 procent, první obchodní den po oznámená výsledků Roblox rostl o deset procent. Den poté velkou část zisků zase smazal, protože investoři vybírali zisky. Co nyní stojí před Robloxem? Stanislav Šulc Přečíst článek

V posledních letech bývají prázdninové měsíce navíc na důležité novinky stále úrodnější, říká Anna Píchová. „Srpen bývá poslední dobou divočejší. Už proto, že firmy často reportují výsledky hospodaření, s čímž je vždy spojena dávka nových informací, takže léto klidnějším obdobím určitě není,“ vysvětluje Píchová.

Jana Holíková k tomu dodává, že vedle zmíněných témat je One Family Office také pod setrvalým tlakem poptávky obchodních partnerů a klientů. „Musíme řešit spoustu jejich požadavků a dodávat řešení. Na klidné léto to vůbec nevypadá,“ komentuje Holíková.

Aby to dávalo smysl

Oproti svým předchozím pracovním štacím si Jana Holíková na té současné pochvaluje právě onu rodinnou povahu byznysové aktivity. „Důležité jsou vztahy, je třeba dobře poznat potřeby partnerů. Zní to jako marketingové klišé, ale tady jde o hlubší analýzu toho, jak a čím dané rodiny žijí. Takže ten vztah může být velmi důvěrný a velmi detailní. Právě v tom umíme velmi efektivně fungovat. Podstatné je, abychom s poskytnutými informacemi řádně nakládali a svým způsobem zabezpečovali rodinný chod včetně třeba i přesahu do další generace. Pak je fajn, když můžete vidět, že té rodině pomůžete, že jste udělali kus práce, který dává smysl vám i jim,“ přibližuje Holíková fungování kanceláře.

Labubu dosáhlo ceny jako bitcoin. Je to jak tulipánová horečka, říká analytička Trhy Fenomén Labubu zasáhl svět, cena asijských hraček se šplhá do absurdních úrovní. Jsou hračky skutečně novým druhem alternativních investic, nebo se nacházíme na hranici tržní bubliny, podobné té, kterou způsobila tulipánová horečka v 17. století, zamýšlí se Olívia Lacenová, analytička Wonderinterest Trading. nst Přečíst článek

Pro Annu Píchovou je poučné působit vedle ostřílených finančních profesionálek, jako jsou její spoludiskutérky. „Je velmi inspirativní a nabíjející moci pracovat s lidmi, kteří mají takové zkušenosti,“ přiznává. Zároveň dodává, že kvap, v němž kancelář funguje, ji trochu zaskočil. „Je to mnohem více dynamické a mnohem rychlejší jízda, než jsem čekala. Ale dá se to zvládat. Člověk musí pružně reagovat na změny, vnímat je, pozorovat, co se děje a přizpůsobit své tempo,“ říká Píchová.

Mimo signál

Existují publikace o osobním rozvoji, které doporučují zařadit do denního plánu i kus nudy. Je to něco, co si mohou dámy dovolit? A dokázaly by to vůbec? Kateřina Zychová se považuje za hyperaktivní a myslí si, že ani dnešní doba možnosti nudit se příliš nepřeje. „Vůbec nejsem schopná se nudit. Ne snad za nudu, ale za relax bych považovala, kdybych si mohla sednout a nějakou z těch knížek si přečíst. Nejen u sebe, ale hlavně u generace Z vidíme tu změnu, kdy žijeme v těkavé době, pořád přeskakujeme od jednoho k druhému a je velmi složité si sednout a přečíst knížku. Teď ale, i když je hektická sezóna, mířím na dovolenou a beru si knížky, tak jsem zvědava, zda se mi podaří si je přečíst,“ svěřuje své plány Zychová.

Anna Píchová navazuje, že se cíleně snaží dopřávat si pauzy. Ať už v rámci dovolené, nebo i mimo ni. „Vždy pomáhá být na pár dní zcela odpojen. V tom je ideální jezdit do hor, kde není signál, takže člověk musí být odpojen. Pár dní to člověk zvládne. Také ráda chodím, absolvovala jsem Camino, což velmi doporučuji jako mentální odpočinek. Člověk deset dní jen jde a má čas přemýšlet,“ dává recept.

Jana Holíková hledá rozptýlení a oddech jednak u severských knižních kriminálek, jednak u překladů knih zabývajících se osobním rozvojem. Zároveň jí únik od pracovních záležitostí zprostředkovává také rodinná konstelace. „Mám malého syna, takže tam je nucený, programový oddech každý víkend. Zajdeme do lesa a on mi tam nastavuje zrcadlo, které mě donutí nedělat nic pracovního, když trávíme čas spolu. O to efektivnější pak mohu při práci být,“ uvádí Holíková.

Jak se dámy dívají na genderové rozložení sil v nejvyšších patrech investičního světa?

Jak náročné je „v old boys clubu“ poprvé zvednout ruku?

A co doporučují, aby se ženy v takovém prostředí cítily co nejkomfortněji?

I to se dozvíte v podcastu #FinŽeny. Akutální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Naleznete ji také na podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.

Newstream

Měníme předsudky vůči ženám, říkají v podcastu #FinŽeny Nemika Menevse, Martina Tesařová a Kateřina Kozerovská Leaders Jak se pracuje pod šéfkou na distanc? Kdy je manažerka úspěšná? A co je nejvíc potřeba, aby se podíl žen ve vysokých funkcích dostal na paritu? Nejen to bylo náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream s projektem #FinŽeny a tentokrát zavítal do kanceláří společnosti Twisto v Praze. A jelikož mezi trojicí inspirativních manažerek byla i CEO společnosti Nemika Menevse, byl podcast veden v angličtině. Svou nadřízenou ve studiu doplnily členka představenstva a šéfka právního oddělení Martina Tesařová a ředitelka HR Kateřina Kozerovská. Jaroslav Kramer Přečíst článek