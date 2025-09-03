Vyberte si z našich newsletterů

Sebevědomí přichází se zvládnutými úkoly, říkají Alica Koblovská, Eva Moniová a Dagmar Palková

Sebevědomí přichází se zvládnutými úkoly, říkají Alica Koblovská, Eva Moniová a Dagmar Palková

Jaroslav Kramer

Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.

Když byla Eva Moniová v roce 2022 hostem pilotního dílu podcastu Women in Finance, který tomuto formátu předcházel, byla posluchačům představena ještě jako ekonomická novinářka Seznam Zpráv. „Už tehdy jsem ale věděla, že budu dělat něco jiného. Pokusila jsem se s pomocí Czechitas překvalifikovat na datového analytika, a nakonec jsem v rámci CRM skončila zhruba na půl cesty mezi textařinou a datařinou,” líčí Moniová svůj kariérní posun. Svou motivaci vysvětluje bez obalu. „Cítila jsem se nevyužitá kompetenčně a nedoceněná finančně.”

Dagmar Palková je vystudovaná právnička a přes oblast auditu dospěla do controllingu. Přitom její kariérní dráha mohla vypadat také docela jinak. „Ještě před právy jsem studovala jazyky. Právo byl omyl, tam jsem se dostala jen kvůli sázce, kterou jsem uzavřela se spolubydlící na kolejích. Po škole v advokacii jsem zjistila, že nejspíš nebudu dobrá právnička, protože mi nevyhovuje ta konfrontace. Navíc jako koncipient v malé advokátní kanceláři si své působení vlastně platíte, což také není příjemné. Celý život mě naopak fascinuje matematika, a když se objevila příležitost zkusit audit v EY, šla jsem do toho a tam se mi splnilo, co jsem potřebovala. Doplnila jsem si vzdělání v ekonomii a pak už jen hledala místo, které mi nejvíc sedne,” přibližuje Palková profesní zákruty.

Kombinace práv a matematiky je blízká i Alici Koblovské. „Baví mě nejen práva, ale i celý kontext a byznys kolem toho. Též jsem působila v advokátní kanceláři a považuji to za velkou výhodu, že právo znám, jsem schopná číst dokumenty, chápat argumentaci, ale přeci jen mě více než právní teorie naplňuje byznys,” přibližuje své vidění Koblovská.

Být zvídavý prospívá po všech stránkách, říkají o miliardových ambicích manažerky Jana Kapr a Monika Marečková

Leaders

Leaders

Jedna vybudovala společně s manželem z Austrálie technologickou firmu s globálním dosahem a téměř miliardovými tržbami. Druhá řídí už patnáct let úspěšnou poradenskou firmu, která si pod jejím vedením na onu magickou miliardu také pomýšlí. Co se stane, když se potkají u jednoho stolu? To napoví nový díl podcastu #FinŽeny, kam dorazily řídící partnerka RSM v Česku a na Slovensku Monika Marečková a spolumajitelka společnosti Billigence Jana Kapr.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Fyzicky dané hranice

Pro aktuální pracovní pozice všech tří dam určitě platí, že nikdy není hotovo a stále je na čem pracovat. To vyžaduje trochu jinou náturu a dovednosti, než je tomu u činnosti, kde se po dokončení ad hoc projektu obrací list. Alica Koblovská tvrdí, že téměř nutností je nalézt v tom zalíbení.

„Velký faktor je v tom, že mě to baví. Práci neberu jako zátěž, spíš mám časový problém s tím, aby se dostalo i na rodinu, sport a další aktivity. Moc nechápu, když po návratu z dovolené slyším stesky ostatních, že už se těší na další dovolenou. Já měla super dovolenou, ale stejně jsem se těšila domů a do práce,” říká Koblovská.

Dagmar Palková potvrzuje, že v prostředí mezinárodního finančního controllingu určitě není nikdy hotovo, ona ale má hranice jasně nastavené. „Když přijdu domů a vrhne se na mě má smečka, rozhodně nemám šanci zapínat počítač. Takže osobně mám hotovo, jakmile ho v práci zavřu. Je to takto dané. Ani jsem si nemusela nic nastavovat, pracovat doma prostě není fyzicky možné,” popisuje Palková, která si osobní čas vyloženě pro sebe vyhradí třeba jízdou na kole na cestách mezi prací a domovem.

Jaroslav Kramer, užito se svolením

Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office

Leaders

Leaders

Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Totální junior

Kariérní obrat Evy Moniové byl podle jejích slov rozhodně spíše krokem do neznáma než sázkou na jistotu. „Nebyla jsem přesvědčena o ničem. Rekvalifikační kurz byl určen jen ženám, tak jsme tam byly na takovém růžovém obláčku a těšila jsem se, jak budu dělat datovou analytiku. Když jsem pak nastoupila na trh práce jako totální junior po čtyřicítce s dvěma malými dětmi, byla to velká srážka s realitou. Když se mi pak podařilo nastoupit do datového skladu Monety, byla to definitivní tlustá čára za předchozí kariérou,” líčí Moniová.

Postupem času a spolu se zapracováním ale začala dříve nabyté dovednosti znovu využívat. „Jistotu nemáte nikdy nikde, ale postupně jsem získávala stále jistější pocit s tím, že jsem mohla začít využívat to, co jsem dělala dříve, a k tomu přidávat nové vrstvy. Vždy jsem byla trochu přelétavá, ale teď v Partners Bance mám pocit, že jsem na správném místě. Mohu být u vzniku nových věcí, protože to ještě není klasická velká bankovní korporace, takže se mi to líbí a díky rostoucímu pracovnímu sebevědomí získávám více jistoty,” popisuje Moniová.

Krok z menšího do většího má za sebou i Alica Koblovská, konkrétně ze spíše rodinné firmy do významné investiční společnosti Arete. I to chtělo kus odvahy. „Každá takováto změna vyžaduje čas na adaptaci a slaďování představ. U mě byla novinka i to, že jde o investiční skupinu, protože dříve jsem pracovala spíše v private equity,” vysvětluje Koblovská.

Relativně krátce, od roku 2023, je na své pozici v Sev.en Global Investments i Dagmar Palková. Se sebevědomím je na tom podle svých slov zhruba podobně jako Eva Moniová. „Dá se říci, že si ho získávám zpátky, nebo se postupně staví tam, kde bych ho ráda měla. Začátek pro mě byl těžký, protože jsem přišla z investičního fondu, takže jsem byla orientovaná právě na investice, reality a podobně. Najednou jsem začala pracovat úplně s jinými pojmy a věcmi, které se sledovaly. A jsem moc ráda, jak v SGI funguje sdílení informací. Pracuji například se společnostmi, které vyrábějí organické hnojivo. To je něco, co jsem fakt nikdy nestudovala. Ale dnes vám mohu popsat chemický proces výroby, protože to se mnou kolegové nasdíleli. I to mi přidává sebevědomí, a jelikož se pořád rozrůstáme do dalších kontinentů a projektů, přistávají mi na stole nové a nové entity, o které se mám starat. A já se o ně musím starat tak, že budu velmi dobře vědět, co dělají. Takže to budování sebevědomí bude asi ještě nějakou dobu trvat,” líčí Palková.

Jak se dámy zvyklé na agilní povahu svých zaměstnavatelů vyrovnávají s obdobími “útlumu”, kdy to v práci tolik nevře?

Dokážou si samy pro sebe definovat svou pracovní hodnotu?

A mají zástupci nové generace vyzařovat raději sebevědomí, nebo spíše pokoru?

I o tom byla řeč v podcastu #FinŽeny. Epizodu si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo v kanále Newstream Podcasty na Sptify či Apple podcast. 

#FinŽeny, užito se svolením

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Bez spolupráce se nikam nedostanete, říkají v podcastu #FinŽeny Jiřina Procházková, Radka Mašková a Lenka Falešníková

Leaders

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Startup bývalých členů OpenAI nabral další miliardy

Startup bývalých členů OpenAI nabral další miliardy
iStock
ČTK
Jaroslav Kramer

Startup Anthropic, tvůrce populárního chatbota Claude, právě získal další miliardy. Jeho hodnota se více než zdvojnásobila na 183 miliard dolarů (3,9 bilionu korun).

Hodnota firmy zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic po nejnovějším získání peněz od investorů vzrostla na 183 miliard dolarů (3,9 bilionu korun), což je více než dvojnásobek ve srovnání s oceněním v předchozím kole financování. Oznámila to společnost, mezi jejíž investory patří také Alphabet a Amazon.com. Nejnovější získání peněz ukazuje, že zájem investorů o začínající firmy z oblasti AI zůstává silný i přes určité pochybnosti ohledně výdajů v technologickém sektoru, napsala agentura Reuters.

Anthropic v rámci nového kola financování vedeného investiční společností ICONIQ získal 13 miliard dolarů. V předchozím kole, letos v březnu, firma dostala od investorů 3,5 miliardy dolarů a byla oceněna na 61,5 miliardy dolarů.

Podle společnosti Anthropic jí investice umožní rozšířit kapacity pro uspokojení rostoucí poptávky od firem, prohloubit výzkum bezpečnosti a podpořit mezinárodní expanzi při dalším vývoji spolehlivých systémů AI.

Odhad ročních výnosů společnosti Anthropic, vypočtený na základě aktuálního tempa jejího růstu, vzrostl v srpnu na více než pět miliard dolarů z jedné miliardy dolarů na počátku roku.

Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí členové OpenAI. Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023 a od té doby se stal konkurentem modelů jako ChatGPT od OpenAI či Gemini od Google. Podle listu Financial Times zvažuje Amazon další investici do Anthropicu v řádu miliard dolarů, aby posílil jejich strategické partnerství.

Humanoidní robot Unitree R1.

Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude

Enjoy

Čínský výrobce robotů Unitree nabízí malého humanoidního (člověku podobného) robota za cenu nečekaně dostupnou. Je neobyčejně hbitý, ale domácí práce zatím nezvládne. Jedině že si ho sami dobře přeprogramujete.

Josef Tuček

Přečíst článek

Aktualizováno

Musk žaluje Apple a OpenAI

Zprávy z firem

Společnost xAI a sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska zažalovaly firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

děti, škola

Konec učitelů? První čistě AI škola nabírá žáky. Zatím ty bohaté

Money

Člověk by čekal, že profese jako učitel nesmete umělá inteligence ze světa. Evidentně všeho do času. Jako zdravotní sestry mohou být v budoucnu nahrazeny humanoidními roboty, učitelé se mohou poroučet do propadliště dějin kvůli AI tutorům. První taková škola je na světě. A s podporou miliardářů a lidí kolem Donalda Trumpa. 

tzv

Přečíst článek

České technologické startupy už zase mohou dobývat svět. Investoři jsou připraveni

Money

Money

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Nikdy nebyla v Česku lepší doba na investice do startupů, než je teď, říká šéf Presto Ventures

Money

Nikdy nebyla v Česku lepší doba na investice do startupů, než je teď, říká šéf Presto Ventures

Money

Patrik Borýsek

Přečíst článek

Jak ušetřit na letenkách? Nejlevnější jsou v úterý a ve středu, říká šéf nové cestovky

Stanislav Bartoška, zakladatel a šéf cestovní kanceláře Flexi Tours
Flexi Tours, užito se svolením
Petra Nehasilová
Jaroslav Kramer

Flexibilita místo katalogů a předem nakoupených kapacit – to je model, na kterém staví Flexi Tours. Díky vlastnímu datovému systému dokáže klientům ušetřit tisíce korun, především na letenkách, a nabídnout aktuální ceny v reálném čase. „ Z našich dat víme, že nejlepší ceny letenek jsou s odletem v úterý nebo ve středu, takže i tohle se promítne do našich cen,“ říká Stanislav Bartoška, zakladatel a šéf cestovní kanceláře Flexi Tours.

Stavíte na flexibilitě. Co konkrétně to znamená a jak se vaše služby liší od těch, které nabízí konkurence? 

Flexibilní balíček znamená, že si zákazník může na našem webu vybrat termíny a lety z různých letišť, a to včetně dalších preferencí, jako je typ pokoje nebo transfer z letiště. Vše je na jednom místě, pod záštitou cestovní kanceláře, s asistencí profesionálního týmu. Naším cílem je ušetřit klientovi čas tím, aby nemusel hledat letenky a ubytování zvlášť. Snažíme se přizpůsobit klientovi, nechceme, aby se on přizpůsobil nám. U nás se vám nikdy nestane, že vám budeme nabízet nejméně kvalitní pokoje z hotelu. Protože nenakupujeme kapacity dopředu a nejsme je pak nuceni vyprodávat. Oproti klasickým kancelářím zároveň neprovozujeme žádné pobočky a ani nemáme žádné katalogy, protože i to se nakonec promítá do provize, kterou musí zaplatit koncový zákazník.

Zátoka Hanifar je součástí atolu Baa a UNESCO ji zařadilo mezi světové biosférické rezervace. Ideální období, ve kterém se v oblasti vyskytují hejna mant, je od května do listopadu. Finsko neláká pouze pozorováním polární záře, skvělé je si dopřát tamní tradiční zábavu saunování nebo lyžování ve střediscích Levi či Ruka Kde bydlet? Třeba v hotelu z ledu. 13 fotografií v galerii

Co když nastane problém během cesty?

V některých destinacích zajistíme delegáta fyzicky, vždy ale máme asistenci na telefonu 24/7. Náš zákazník tak vždy dostane podporu, když ji potřebuje, a zároveň neplatí za služby, které nepotřebuje. 

Jak přesně váš systém funguje?

Na každý let máme linkové lety, ne chartery, což je právě ta velká flexibilita a naše výhoda. Vybíráme tři nejlevnější možnosti a případně jeden let s přestupem. Zákazník vidí jediný termín, který může okamžitě rezervovat. Vše je přehledné a soustředěné na jednom místě.

Dokážeme klientům ušetřit i tisíce korun

Jak zvládáte aktualizovat ceny, aby byly stále aktuální?

Náš systém je datově robustní. Každou minutu kontrolujeme tisíce dostupných termínů a denně provádíme kolem půl miliardy dotazů. Naším cílem je mít až sto milionů aktivních termínů, takže nabídka je každý den aktuální. Chceme, aby klient, když otevře naši stránku nebo web provizního prodejce, viděl skutečnou cenu. Data exportujeme několikrát denně a neustále ověřujeme dostupnost. Před potvrzením rezervace systém vše provolá, zafixuje dostupnost a drží místa po dobu 30 minut. Zákazník má jistotu, že to, co si vybral, opravdu může využít – bez nepříjemných překvapení. Jako může být třeba změna ceny. To se stává u konkurence, která nemá čerstvá data. My jsme opravdu digitální cestovní kancelář a všechno řešíme po technologické stránce.

Invia nabízí nákup zájezdů na třetiny. Ekonomové před tím varují

Revoluce v zájezdech. Lidem bude stačit na dovolenou v cizině tisícovka, nabízí největší prodejce zájezdů u nás. Zbytek doplatí později

Zprávy z firem

Cestovní agentura Invia se dohodla s fintechovou společností Skip Pay patřící do skupiny ČSOB a bude nabízet možnost koupit si zájezd za třetinu. Zbytek pak zákazník doplatí později. Do prodeje zájezdů tak dorazily odložené platby známé třeba z e-shopů. Lidé si tak budou moci „půjčit“ za dovolenou, což však podle ekonomů není správné chování.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Kolik může zákazník ušetřit díky vašemu systému? 

Úspory jsou v jednotkách tisíc korun, největší úspora je na letenkách díky napojení na různé dopravce a flexibilnímu výběru termínů. 

Do jakých destinací zatím svoje klienty posíláte?

Nastartovali jsme s těmi nejatraktivnějšími. Tedy Albánie, Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Právě se fokusujeme na Španělsko, na Itálii, kde jsme navázali spolupráci se se skvělými dodavateli. Připravujeme exotiku. Chceme přidat Maledivy, Srí Lanku, Seychely, Omán. A samozřejmě máme v plánu i lyže v Rakousku a Itálii. Velký potenciál vidíme v Egyptě, do Marsa Alam ale žádná linka přímo z Prahy nelétá. Bude-li ale klient flexibilní, tak s námi může letět z Vídně nebo Katovic a dosáhnout úspory až tři tisíce na hlavu. Což pro rodinu se dvěma dětmi, je nezanedbatelná částka. Naší vizí je i to, že do budoucna takovému klientovi náš systém dokáže nabídnout i vlak do Vídně.

Jak se rozroste váš tým?     

Dáváme více peněz do vývoje a digitalizace než do navyšování počtu zaměstnanců. Naši kolegové s letitou praxí asistují nonstop na telefonu, kontrolují data a rezervace, ale většina procesů je automatizovaná. Cílem je lidem ulehčit práci a rutinu, kterou může dělat technologie, ale vždy bude na telefonu člověk, který poradí s destinací nebo dotazem a vždy o výběru produktu bude rozhodovat zase seniorní kolega. Nemáme v plánu zaměstnávat desítky lidí na kontrolu konkurence.

Dubrovník

Pokuty za plavky i dlouhé focení. Kde si dát pozor?

Enjoy

Chůze v plavkách vás může stát stovky eur, stejně jako focení selfie v Portofinu, pití alkoholu na ulici v Barceloně nebo sbírání kamínků na Santorini. Za, co si turista připlatí a čemu by se měl vyvarovat?

nst

Přečíst článek

Do pěti let už nebudou žádné last minute dovolené

Na kolik prodaných zájezdů v příští roce cílíte?

Cílem je dosáhnout 200 až 300 milionů tržeb v příštím roce. Dosud jsme obsloužili tisíce klientů, začali jsme před hlavní sezónou s omezenými kapacitami, kdy naše konkurence měla již vyprodané zájezdy first minute. Pro dosažení vyšších čísel je potřeba velké portfolio hotelů a destinací.

Na koho cílíte?

Na rodiny s dětmi, časově vytížené klienty, kteří hledají spolehlivost a úsporu času. Osmdesát procent naší nabídky zatím tvoří hotely čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové s all inklusive, ale nabídka se bude rozšiřovat.

Nastává doba last minute zájezdů. Jak moc lze ušetřit při plánovaní dovolené na poslední chvíli?

U leteckých společností fungují algoritmy, které neumožňují výrazné slevy na poslední chvíli. Cestovní kanceláře mohou zlevnit, pokud mají předem koupené kapacity, ale většinou už tři týdny dopředu vědí, že místa nenaplní. Pak zlevňují. Například u nás se nevyplatí kupovat dovolenou těsně před odletem, protože cena závisí na letenkách a dostupnosti. Já věřím, že do pěti let bude téma last minute zájezdů tabu, bude normální, že si lidi budu plánovat dovolenu včas a budou si mít z čeho vybírat a netratit na kvalitě.

Dovolená v Egyptě

Flexi Tours nabízí nový přístup k cestování

Zprávy z firem

Zprávy z firem

Na trhu cestovních služeb se objevila značka, která mění zažité způsoby plánování dovolené. Flexi Tours přináší chytré a přehledné řešení pro každého, kdo si chce sestavit zájezd přesně podle svých potřeb.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Kdy tedy doporučujete plánovat cestu, aby byla co nejvýhodnější?

Pro úsporu doporučujeme rezervaci dva až tři měsíce dopředu. Pokud tam jsou nějaké státní svátky, tak klidně i čtyři měsíce předem. Při státních nebo mezinárodních svátcích, jako jsou například Velikonoce, Vánoce nebo Silvestr, radím nakupovat až půl roku dopředu. Z našich dat víme, že nejlepší ceny letenek jsou s odletem v úterý nebo ve středu, takže i tohle se promítne do našich cen.

Nejnáročnější klienti jsou ze Slovenska

Jak se mění preference vašich klientů dle národnosti?

Vnímáme jasné rozdíly v očekávání a preferencích jednotlivých národností. Polští klienti jsou velmi nároční – jsou zvyklí na moderní infrastrukturu, což dokazuje i jejich vlastní část Krkonoš, která se kvalitou služeb a resortů vyrovná rakouským Alpám, často za nižší ceny než na české straně. Poláci proto i v zahraničí hledají vysoký standard, kvalitní vybavení a hotelové služby, jako je například plnohodnotný bazén, a jsou ochotni si za ně připlatit. Češi naopak kladou důraz především na lokalitu a blízkost k moři – často je pro ně rozhodující, aby hotel nabízel snadný přístup na pláž. Za nejvíce náročné však považujeme slovenské klienty, kteří obvykle preferují pětihvězdičkové hotely, deluxe pokoje a výhled přímo na moře.

Jak vybíráte hotely do nabídky a jak reagujete na trendy?

Pro každou destinaci máme stanovený optimální počet hotelů, který průběžně rozšiřujeme podle poptávky. Například v Chorvatsku v oblasti Plava Laguna, která je dlouhodobě oblíbená u českých cestovatelů, nabízíme nejen dva, ale hned deset hotelů, aby si každý mohl vybrat variantu podle svých představ. Naši zákazníci stále častěji hledají více komfortu a menší anonymitu – nechtějí sdílet snídani s dvěma stovkami krajanů, ale raději volí osobnější a kvalitnější zážitky. Proto kombinujeme nejprodávanější a ověřené hotely, které zajišťují prodejní úspěch, s méně tradičními variantami, jež u konkurence často vůbec nenajdete. Díky tomu nabízíme širší výběr a exkluzivní možnosti, které odpovídají aktuálním trendům i individuálním preferencím našich klientů.

Jaká je vaše strategie do budoucna?

Každý měsíc rozšiřujeme nabídku o nové dodavatele, abychom zákazníkům přinesli ještě větší výběr – od exotických destinací, přes lyžování až po maximálně flexibilní balíčky. Klíčovou roli v našem rozvoji hraje individuální přístup a moderní digitální řešení. Naším cílem je, aby si každý zákazník mohl jednoduše a pohodlně sestavit kombinaci letenek, hotelů a služeb přesně podle svých potřeb a preferencí. 

Buckinghamský palác platí menší daň než řadovka v Blackpoolu

Buckinghamský palác platí menší daň než řadovka v chudé čtvrti. Krachující samosprávy volají po reformě

Názory

Města a obce v Anglii mají velký problém. Minulý rok se čtyři, včetně velkoměst, ocitly v insolvenci, v příštích měsících se k nim možná přidají desítky dalších. To už těžko lze svést na špatný management. Financování samospráv potřebuje důkladnou reformu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Cestovní kancelář Invia

Vzniká evropský gigant. Poláci kupují za miliardy cestovní kancelář Invia

Zprávy z firem

Polská společnost Wirtualna Polska Holding (WP Holding) kupuje za téměř 240 milionů eur (asi šest miliard Kč) Invia Group, která působí i v České republice. Obě firmy podepsaly rámcovou dohodu o koupi 100 procent akcií Invia Group, uvedla Invia. Vznikne tak jedna z největších cestovních kanceláří v Evropě. Díky fúzi budou firmy společně spravovat transakce za více než 2,5 miliardy eur.

ČTK

Přečíst článek

Čedok hlásí nejúspěšnější rok své existence. S pěti miliardami tržeb za 2022 má našlápnuto na ještě více

Zprávy z firem

Čedok hlásí nejúspěšnější rok své existence. S pěti miliardami tržeb za 2022 má našlápnuto na ještě více

Zprávy z firem

Věra Tůmová

Přečíst článek
Na dotek ráje - Nosy Iranja, Madagaskar

Reportáž z ráje. Madagaskar je uhrančivý ostrov plný přírodních krás a kontrastů

Enjoy

Věra Tůmová

Přečíst článek
Doporučujeme