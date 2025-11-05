Der Spiegel: Babiš není Orbán. Je to byznysmen, ne nacionalista. Do křížku s Bruselem nepůjde
Zpochybní migraci, klima i pomoc Ukrajině, ale do války s Bruselem se nepustí. Německý Der Spiegel popsal Andreje Babiše jako politika, který „vládne byznysem, ne přesvědčením“.
Česko pod vedením budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) bude zpochybňovat některé projekty Evropské unie – například v oblasti migrace, klimatu nebo pomoci Ukrajině. Ostré spory s Bruselem po vzoru Maďarska ale podle německého týdeníku Der Spiegel nehrozí. Babiš je podle komentáře „pragmatik bez ideologie“, který se řídí především obchodními zájmy.
Pragmatik, který nemá problém s krajní pravicí
„Vítěz voleb Andrej Babiš se nechá zvolit premiérem za pomoci pravicových extremistů,“ píše Der Spiegel. Podle časopisu bude nový premiér zpochybňovat unijní projekty, ale z vlastního zájmu se vyhne otevřenému střetu s Bruselem. „Jeho hospodářské zájmy udrží Česko ve středu Evropy,“ dodává.
Babiše německý magazín popisuje jako politika bez ideologického ukotvení, který se řídí „byznysovým pragmatismem“. „Na začátku října vyhrál volby tím, že tvrdil, že může stát řídit stejně efektivně jako svůj holding Agrofert,“ napsal Der Spiegel. Podle komentáře Babiš nemá problém vládnout s pomocí dvou krajně pravicových stran.
Prvním velkým cílem Andreje Babiše na evropské scéně je zhatit plány Evropské unie na nový systém emisních povolenek ETS2, napsal bruselský server Politico s odvoláním na programové prohlášení nové české vlády, které uniklo do médií. Server si všímá i toho, že se český politik, který byl po vítězství v parlamentních volbách pověřen jednáním o stavení budoucí vlády, více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny. Mohl by tak najít spojence spíše u polského premiéra Donalda Tuska, než u jeho maďarského kolegy Viktora Orbána.
„Bizarní spojenectví“ v nové vládě
Týdeník připomíná, že Babiš už byl premiérem v letech 2017–2021. „A ačkoli je považován za protimigračního a eurokritického populistu, neudělal ze své země druhé Maďarsko. Česká demokracie škodu neutrpěla,“ píše Der Spiegel. Ani tentokrát to podle něj nebude jiné – Babiš je totiž „v první řadě obchodník“ a postrádá nacionalistickou zuřivost maďarského premiéra Viktora Orbána.
V nové vládě má podle magazínu zasednout hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a nová strana Motoristé sobě. SPD podle Der Spiegel prosazuje „tradiční xenofobní nacionalismus“, zatímco Motoristé sobě vede Filip Turek, „který sbírá nacistické artefakty a zveřejňoval rasistické a misogynní komentáře“.
Německý týdeník označil chystanou českou vládu za „bizarní spojenectví pragmatika, populistů a extremistů“.
