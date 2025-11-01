Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Programové prohlášení vlády je jako adventní kalendář. Každý den si z něj vytáhnete jeden čokoládový bonbón. Nikdo nebude trpět, všichni budeme prosperovat, daně se budou snižovat, výdaje státu zvyšovat, ekonomika bude růst, zmizí byrokracie. To je program jako ze žurnálu. Takový by chtěla každá vláda.

Ta minulá měla smůlu, že ještě nebyla tolik rozvinutá umělá inteligence. Kdyby jí v současnosti někdo zadal úkol vytvořit pozitivní vládní program, který by se zalíbil všem, aby nikdo nereptal, ale zároveň byl dost obecný, aby se v jeho rámci dalo dělat prakticky cokoliv, patrně by ho sepsala podobně, jako vypadá současný program koalice ANO, SPD a Motoristů.

Takže se dozvídáme například, že „základem vládního úsilí je slušnost, odpovědnost, spolupráce a respekt mezi lidmi.“ Kdo by to nepodepsal. Nebo že „bude klást důraz na bezpečnost, spravedlnost, dostupnost služeb, podporu rodin a sociální solidaritu.“ Zní to skoro jako nová bible západoevropské liberální demokracie.

I v takto obecném textu lze vysledovat znepokojivé tendence. První z nich je, že vláda chystá nějaké dosud nevídané kouzlo, jehož obrysy zatím tají. Přidá z veřejných peněz, na koho si vzpomene, k tomu podpoří živnostníky a sníží firemní daně. Bude masivně investovat, zároveň však dosáhne „postupného snižování deficitu veřejných financí. V delším horizontu pak i fakticky vyrovnaného či přebytkového hospodaření státu.“ Wow. Asi nám z vesmíru poslali nějakou galaktickou mimozemskou supervládu.

Geert Wilders

Progresivní politika ještě žije. Co si vzít z Nizozemských voleb?

Politika

Vládní angažmá krajní pravice v Nizozemsku bude mít patrně krátké trvání. Voliči důvěru podruhé alespoň tentokrát nedávají. Naopak bezprecedentně silný mandát získali progresivní liberálové. Našli Nizozemci recept, jak soupeřit s krajní pravicí?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Kdo si polepší?

Jen namátkou pár příkladů, kdo si za Babiše polepší. Je to stručný výčet, ten v programu je nekonečný. Takže, například se vláda zasadí o zvýšení „atraktivity služby v armádě, stabilizujeme platy vojáků a vytvoříme lepší podmínky pro nábor nových profesionálů.“ Za druhé, „zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech a obnovíme spravedlivý valorizační vzorec.“ Tady mluvíme o nižších jednotkách miliard korun ročně navíc.

„Celníkům zvýšíme platy a budeme je pravidelně valorizovat. Zajistíme nástupní plat 50 tisíc korun.“ Nebo: „Vláda zajistí přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, sníží poplatky za distribuci a přenos.“ Další bonbóny z kalendáře? Tak třeba „Snížíme daň z příjmů právnických osob na 19 procent, dobrovolné spropitné zaměstnancům v gastronomii osvobodíme od daně z příjmů.“ A tak dále, jeden adventní měsíc by na všechny ty čokoládičky nestačil.

Chtělo by to roční adventní kalendář. Třešničkou na dortu je pak vrácení školkovného, kdo by nemyslel na děti.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Dalibor Martínek: Proč se bát Macinky? Řádí, ještě než začal

Názory

Přes tisíc vědců podepsalo petici proti Petru Macinkovi v čele ministerstva životního prostředí. Chtějí se kvůli tomu setkat s Babišem. Předtím se již tisíce studentů podepsalo pod otevřený dopis v podobném duchu. Taktéž za stejné protestovaly další tisíce lidí na Hradčanském náměstí v Praze.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Klíčová otázka je, kde se na toto slibované nastávající období bonanzy vezmou peníze. Zdá se, že právě v této části programu, kromě vší té omáčky o zlepšování životů Čechů (Okamura si tam nacpal ty svoje migranty), je základ přemýšlení nové vlády. Z programu lze jasně vyčíst, že slibem sice nikoho neurazíš, ale bude potřeba utáhnout šrouby. Zatím je vše v náznacích, ale tohle kladivo brzo dopadne na každého. Je třeba číst mezi řádky vět, jako jsou „omezíme šedou ekonomiku a zefektivníme výběr daní.“ Po trhu už se šeptá, že se vláda zaměří na švarcsystém.

„U nadnárodních firem zavedeme povinnost mít předem deklarovanou dokumentaci ke způsobu stanovení ceny obvyklé.“ „Zavedeme Digitální daňovou kobru,“ která s využitím umělé inteligence odhalí nezákonné daňové optimalizace. „Rozšíříme kompetence Celní správy“. „Vrátíme policii do ulic a posílíme přímý výkon služby.“

Aha, takže tudy vede cesta. Nalákáme lidi ve volbách na populistické sliby o lepším životě, v programovém prohlášení naslibujeme hory doly. A v pozadí se postupně bude kolem každého z nás utahovat smyčka veřejné moci. Jasně, všichni chceme férovou ekonomiku. Ale má se to dít díky zvyšování kontrol a represí? No, co by člověk od Babiše s jeho životními zkušenostmi čekal jiného. Tedy, rozumný člověk. Těch bylo letos méně.

Související

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek

Program nové vlády odhalen. Chce ochránit korunu, krotit Green Deal a zvedat důchody

Program nové vlády odhalen. Chce ochránit korunu, krotit Green Deal a zvedat důchody
Profimedia
ČTK
ČTK

Rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů odeslala na Hrad návrh programového prohlášení. Kabinet slibuje udržet deficit veřejných financí „bezpečně pod 3 % HDP“ či nepřijmout euro. Zásadní změny chystá v sociálním systému, důchodech a na trhu práce. V energetice chce stát posílit kontrolu nad výrobou ve skupině ČEZ a přenést veškeré poplatky na podporované zdroje energie (POZE) na státní rozpočet. Vláda zároveň ohlašuje revizi evropské zelené dohody a odmítá rozšíření emisních povolenek na domácnosti a dopravu (ETS2).

„Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě. Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení,“ stojí v dokumentu. Kabinet chce podle návrhu postupně snižovat schodek díky úsporám v provozu státu a investicím „do dlouhodobého růstu“.

Vyšší rodičovská, návrat přídavků a školkovného

V oblasti sociální politiky koalice slibuje zvýšení rodičovského příspěvku, obnovení přídavků na děti, návrat školkovného a slevy na dani pro pečující. Zmíněna je „spravedlivá valorizace příspěvku na péči“, nový zákon o sociálních službách a financování služeb podle počtu klientů. Vzniknout má speciální životní minimum pro seniory a invalidní důchodce.

Koalice chce revidovat tzv. superdávku: vyčlenit z ní přídavky na děti, upravit „diskriminační parametry“ a více motivovat dlouhodobé příjemce k práci včetně „přiměřené pracovní povinnosti“. Dokument avizuje přísnější kontrolu zneužívání dávek a „obchodu s chudobou“ i revizi čerpání cizinci.

V demografii chce vláda „upřednostnit manželství jako nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí“. Zlepšit se má systém záchytu ohrožených dětí, posílit zázemí pěstounů a zjednodušit adopce. V péči o seniory klade návrh důraz na terénní a ambulantní služby, vznikne centrální registr žadatelů o sociální služby a domovy, zjednoduší se posuzování invalidit a vznikne hmotné zabezpečení pro neformální pečující.

Důchody: strop 65 let a úpravy valorizace

Koalice se hlásí ke stropu důchodového věku na 65 letech. U valorizací slibuje návrat „výraznějšího“ modelu a růst penzí po 80. roce věku. Náročné profese mají získat snazší nárok na dřívější odchod do penze.

Tvrději proti práci „načerno“ a úlevy pro brigádníky

Vláda plánuje zpřísnit kontrolu agentur práce, za nelegální zaměstnávání by mělo následovat okamžité odebrání licence. U dohod o provedení práce se má zrušit povinné hlášení do evidence zdravotního a sociálního pojištění a upravit limity. Zrušit chce i povinné pracovnělékařské prohlídky pro brigádníky. Chystá se revize pravidel pro zaměstnávání cizinců.

Média a neziskové organizace

Koalice navrhuje zrušit koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média. Hospodaření České televize a Českého rozhlasu má nově kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, přičemž „prioritou je zachování jejich nezávislosti“. Vláda slibuje analyzovat další změny – aktualizovat definici veřejné služby, odstranit duplicity a zefektivnit využívání zdrojů.

Vzniknout má veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace napříč státem, kraji a obcemi. Organizace, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financovány ze zahraničí, mají mít povinnost tuto skutečnost transparentně označovat. Kabinet chce omezit veřejné finance pro projekty „blokující rozvoj a investice“.

Energie a klima

V energetice chce vláda „kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ“, a to prostřednictvím výkupu akcií z vlastních zdrojů společnosti. Veškeré poplatky na podporované zdroje energie (POZE) chce převzít stát, aby snížil regulovanou složku cen energií. Koalice zároveň odmítá zavedení ETS2 a chce na evropské úrovni revizi systému emisních povolenek.

Pokračovat mají přípravy nových jaderných bloků, plynových zdrojů, kapacitních mechanismů a modernizace teplárenství. Rozvoj obnovitelných zdrojů má probíhat „v souladu se stabilitou soustavy“. Vláda podporuje rozvoj zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) a bude prosazovat, aby se na ně nerozšiřovaly emisní povolenky. Klimatickou politiku chce pojímat pragmaticky, nové evropské cíle označuje za nerealistické.

Životní prostředí

Kabinet plánuje zásadní revizi erozní vyhlášky a podporu adaptačních a retenčních opatření v krajině (remízky, větrolamy, meze, malé vodní nádrže). Urychlit chce výstavbu strategických nádrží Nové Heřminovy, Vlachovice a Skalička. Zálohování PET lahví a plechovek by se zavedlo jen při jednoznačném ekologickém přínosu a bez narušení komunálního třídění. Koalice nechce zavádět recyklační poplatky zatěžující tisk a distribuci letáků.

Bydlení a stavebnictví: rychlejší povolování, družstva a zvýhodněné půjčky

Vláda slibuje zrychlit a zefektivnit stavební řízení, digitalizovat procesy a prohlásit bydlení za veřejný zájem. Chce podpořit mladé rodiny zvýhodněnými půjčkami, posílit družstevní výstavbu (včetně garancí a pobídek), zavést výhodné daňové odpisy pro firemní a služební byty a více zapojit soukromý sektor i do výstavby kolejí. Současně avizuje omezení vybraných energetických a ekologických požadavků, aby se snížily náklady na výstavbu.

Zemědělství a potraviny

Podpora má směřovat k aktivním producentům potravin a krmiv, méně k neaktivním subjektům. Koalice slibuje revizi pravidel Společné zemědělské politiky EU, méně byrokracie a vyšší konkurenceschopnost. Vláda chce podpořit malé a střední regionální farmy, zavést přísnější pravidla pro vyjímání půdy ze zemědělského fondu a předkupní právo pro aktivní zemědělce. U pesticidů a hnojiv má rozhodovat „věda a praxe“, nikoli „ideologické tlaky“.

V oblasti cen potravin plánuje kabinet omezit marže obchodních řetězců zveřejňováním, posílit dosledovatelnost původu potravin, omezit dovoz nekvalitních výrobků a zřídit potravinového ombudsmana. Daň na tiché víno zavádět nechce.

Právo, bezpečnost a justice

Program počítá se „spravedlivým nastavením“ nutné obrany, posílením práva bránit domov, život a majetek. Vláda chce připravit zákon o celostátním referendu, přičemž členství v EU a NATO by referendem být nemohlo. V justici plánuje povinné průběžné vzdělávání soudců a státních zástupců, vymáhání škod způsobených jejich pochybením a větší prostupnost právnických profesí.

Přísnější mají být tresty pro organizátory drogové kriminality, řidiče pod vlivem s těžkým následkem a pachatele násilí vůči seniorům, ženám a dětem. Vláda zváží snížení věku trestní odpovědnosti. Ve vězeňství chce rozšířit alternativní tresty a elektronické náramky, investovat do modernizace věznic a práce vězňů; příslušníci Vězeňské služby mají mít nástupní plat 50 tisíc korun s pravidelnou valorizací.

Hlavní sporné body

Ekonomové upozorňují, že souběh vyšších sociálních výdajů, daňových úlev a přenesení POZE na stát ztíží plnění rozpočtového cíle „pod 3 procenta HDP“. V oblasti energetiky a klimatu lze očekávat složitá jednání s Evropskou komisí. U bydlení varují analytici, že zvýhodněné půjčky bez rychlého rozšíření nabídky mohou dále zvyšovat ceny nemovitostí. V důchodech bude klíčové, zda vláda k zastropování věku a štědřejším valorizacím přidá parametry, které dlouhodobě udrží bilanci systému.

Koalice plánuje program zveřejnit a koaliční smlouvu podepsat v pondělí.

Lukáš Kovanda: Nová vláda chce nižší daně i vyšší důchody. Nenasekat u toho další dluhy bude výzva

Názory

Ekonomické body programového prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů dávají z velké části smysl. Otázkou však je, zda se podaří deficit veřejných financí udržet „bezpečně pod úrovní 3 % HDP”, které formující se kabinet v prohlášení rovněž deklaruje.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Lukáš Kovanda: Nová vláda chce nižší daně i vyšší důchody. Nenasekat u toho další dluhy bude výzva

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Nejlepší manažerky jsou ženy s více dětmi, říká Olga Menzelová

Michal Nosek
nos

V aktuálním dílu VIP Eva Talks přivítala moderátorka Eva Čerešňáková producentku a maminku tří dětí Olgu Menzelovou. „Čas je můj věčný problém. Měla bych být organizovaná, a někdy mám pocit, že toho stihnu. Reálný čas je ale proti mně. Někdy prostě zapomenu, jak utíká. Takže to je takový můj věčný problém,“ říká Olga.

Olga Menzelová si vybudovala vlastní pozici. Je to žena, která spojuje schopnost vést, tvořit a inspirovat. Umí být vidět. A z každého projektu, do kterého se pustí, dýchá její osobní rukopis. Přesnost, cit pro detail a opravdovost. Stejně tak se věnuje i rodině. „Říká se, že nejlepší manažerky jsou mámy, které mají víc dětí a zvládají práci i ty děti. Tady mám ještě velké rezervy a bojuju s tím,“ dodává skromně.

Profesionálka s intuicí

Olga Menzelová vystudovala marketing a komunikaci, ale její práce nikdy nebyla jen o tabulkách a kampaních. Už v době, kdy působila v oblasti public relations, přistupovala ke komunikaci jako k umění propojit lidi a myšlenky. „Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi,“ říká.

Postupně se Olga začala zaměřovat na kulturní a umělecké projekty. Organizovala výstavy, podílela se na produkci akcí, kde se potkávala estetika, osobní energie a jasná struktura. Kultura pro ni není jen reprezentací, ale i prostorem, kde se potkává disciplína s emocí. A právě v tom je její síla.

Životní filozofie: tělo, mysl, rovnováha

V posledních letech se Olga Menzelová výrazně profiluje také v oblasti životního stylu a osobního rozvoje. Její vztah k pohybu, zdraví a tělesné síle je inspirativní, ale nikdy ne okázalý. 

Pro Olgu je pohyb přirozeným způsobem, jak být v rovnováze. Kombinuje jógu, dechové techniky a fyzickou kondici s duševní disciplínou. Nepropaguje módní trendy, ale spíš návrat k vlastní přirozenosti. Její pohled na krásu a zdraví je civilní, což potvrzuje, když říká, že vlastní čas, kdy se věnuje sportu, je pro ni naprosto zásadní. „Jinak bych nemohla dobře fungovat nejen fyzicky, ale ani mentálně. Pro mě je sport nesmírně důležitý, a péče sama o sebe je prostě důležitá pro každého z nás,“ říká s tím, že dnešní doba je tak strašně zrychlená a plná stresu, že je třeba ten věčný tlak někde ventilovat. „A není nic lepšího než sport, to vám řekne každý psychiatr,“ dodává.

Olga Menzelová dnes působí především jako producentka, kurátorka kulturních iniciativ. Místo mediálního exhibicionismu volí zdrženlivost a opravdovost. Její styl připomíná ženy, které nepotřebují křičet, aby byly slyšet.

Olga byla hostkou pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.

Filip Bobiňski zakladatel společnosti Dramedy Productions
video

VIP Eva Talks: Získat mladé diváky je pro televize stále těžší a těžší, říká producent Filip Bobiňski

Enjoy

Moderátorka Eva Čerešňáková si zve do pořadu VIP Eva Talks zajímavé hosty z celého profesního spektra. Tentokrát pozvání přijal Filip Bobiňski, který patří mezi nejvýraznější osobnosti české televizní tvorby posledních dvou desetiletí.

Michal Nosek

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Houslista Pavel Šporcl
video

VIP Eva Talks: Bez šátku hraji již dvacet let, nechtěl jsem vypadat jako zastydlý puberťák, říká Pavel Šporcl

Enjoy

nos

Přečíst článek
video

Ve sportu i filmu si dávám vysoké cíle. Proto musím umět přijímat i prohry, říká režisér Petr Jákl

Newstream TV

Michal Nosek

Přečíst článek
Jan Hrubý, šéf realitní kanceláře RE/MAX
video

VIP Eva Talks: Prodáváme i zámky, kostely, či hausboty, říká šéf realitní kanceláře RE/MAX Jan Hrubý

Newstream TV

Michal Nosek

Přečíst článek
Doporučujeme