Babiš: Členství v EU je pro Česko výhodné, unie však ztrácí konkurenceschopnost
Vláda si je vědoma toho, že členství České republiky v Evropské unii je výhodné. I v minulosti byl kabinet, v němž bylo hnutí ANO, konstruktivní a přinášel konkrétní návrhy, nebyl destrukční, uvedl po prvním jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Unie ale podle něj ztrácí konkurenceschopnost, neřeší problémy s energiemi či daňovými úniky.
Babiš také podotkl, že ve středu má jednání se zeměmi západního Balkánu. „Nechápu, proč Evropská unie už dávno nevyřešila rozšíření Schengenu na tyto země, abychom bránili Evropu na moři proti pašerákům,“ podotkl.
Pavel dnes v projevu při jmenování kabinetu ANO, SPD a Motoristů uvedl, že bezpečnost a prosperita občanů je zajištěná mimo jiné členstvím v EU a Severoatlantické alianci (NATO). Česko by tak podle něj mělo k těmto institucím přistupovat s maximální odpovědností a být spíše zodpovědným a konstruktivním členem než odmítačem.
V Česku polovina lidí považuje Babiše za nebezpečného populistu. Levicová Evropská unie je s ním v pohodě. Babiš hned po svém úterním jmenování premiérem zamířil do Bruselu ukázat se šéfce komise Uršule Von der Leyenové. Mluvil také s šéfem Evropské rady Antóniem Costou a belgickým premiérem Bartem De Weverem. Byly to samé úsměvy. Babiš umí svým „pevným chaotickým nenázorem" vyhovět všem.
„EU ztrácí konkurenceschopnost“
„Vnímám slova pana prezidenta. My jsme vždy bojovali za zájmy Evropy. Je nám líto, že EU ztrácí konkurenceschopnost, neřeší problémy s energiemi, vnitřní trh, daňové úniky na DPH nebo na clech,“ řekl Babiš. Ve čtvrtek a v pátek se zúčastní jednání Evropské rady v Bruselu, předtím také snídaně se zástupci zemí, které chtějí řešit migraci. Podotkl také, že se těší na únorovou Evropskou radu, jež má řešit konkurenceschopnost EU.
Dnes končící kabinet Petra Fialy předává štafetu vládnutí s úplně stejným ratingovým hodnocením dluhu České republiky, s jakým jej na sklonku roku 2021 přebíral. Tehdy ovšem říkal, že veřejné finance ČR jsou „v rozvratu", zatímco nyní praví, že jsou „v pořádku".
Vláda podle prezidenta nemusí zdaleka souhlasit se vším, co z vedení EU či NATO přichází. Měla by ale na jedné straně být schopna jasně definovat, co jí na návrzích vadí, a také přijít s řešením, jak taková opatření udělat lepšími ve prospěch občanů a země.
Kabinet v programovém prohlášení uvádí, že je Česko svrchovaným členským státem EU a pevným spojencem v NATO, unie má však podle něj limity a nemá právo zemím vnucovat rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity. Nová koalice chce společenství suverénních národních států, které spolupracují tam, kde to dává smysl.