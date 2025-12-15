Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Babiš: Členství v EU je pro Česko výhodné, unie však ztrácí konkurenceschopnost

Babiš: Členství v EU je pro Česko výhodné, unie však ztrácí konkurenceschopnost

Zleva ministryně financí Alena Schillerová (ANO), premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po první schůzi nové vlády
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda si je vědoma toho, že členství České republiky v Evropské unii je výhodné. I v minulosti byl kabinet, v němž bylo hnutí ANO, konstruktivní a přinášel konkrétní návrhy, nebyl destrukční, uvedl po prvním jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Unie ale podle něj ztrácí konkurenceschopnost, neřeší problémy s energiemi či daňovými úniky.

Babiš také podotkl, že ve středu má jednání se zeměmi západního Balkánu. „Nechápu, proč Evropská unie už dávno nevyřešila rozšíření Schengenu na tyto země, abychom bránili Evropu na moři proti pašerákům,“ podotkl.

Pavel dnes v projevu při jmenování kabinetu ANO, SPD a Motoristů uvedl, že bezpečnost a prosperita občanů je zajištěná mimo jiné členstvím v EU a Severoatlantické alianci (NATO). Česko by tak podle něj mělo k těmto institucím přistupovat s maximální odpovědností a být spíše zodpovědným a konstruktivním členem než odmítačem.

Andrej Babiš

Babiš roztáčí svůj chaos do vyšších obrátek

Názory

V Česku polovina lidí považuje Babiše za nebezpečného populistu. Levicová Evropská unie je s ním v pohodě. Babiš hned po svém úterním jmenování premiérem zamířil do Bruselu ukázat se šéfce komise Uršule Von der Leyenové. Mluvil také s šéfem Evropské rady Antóniem Costou a belgickým premiérem Bartem De Weverem. Byly to samé úsměvy. Babiš umí svým „pevným chaotickým nenázorem“ vyhovět všem.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„EU ztrácí konkurenceschopnost“

„Vnímám slova pana prezidenta. My jsme vždy bojovali za zájmy Evropy. Je nám líto, že EU ztrácí konkurenceschopnost, neřeší problémy s energiemi, vnitřní trh, daňové úniky na DPH nebo na clech,“ řekl Babiš. Ve čtvrtek a v pátek se zúčastní jednání Evropské rady v Bruselu, předtím také snídaně se zástupci zemí, které chtějí řešit migraci. Podotkl také, že se těší na únorovou Evropskou radu, jež má řešit konkurenceschopnost EU.

Bývalý premiér Petr Fiala (vpravo; ODS) přivítal nového premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Strakově akademii

Lukáš Kovanda: Fialova vláda končí s úplně stejným ratingem dluhu, s jakým začínala

Názory

Dnes končící kabinet Petra Fialy předává štafetu vládnutí s úplně stejným ratingovým hodnocením dluhu České republiky, s jakým jej na sklonku roku 2021 přebíral. Tehdy ovšem říkal, že veřejné finance ČR jsou „v rozvratu“, zatímco nyní praví, že jsou „v pořádku“.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vláda podle prezidenta nemusí zdaleka souhlasit se vším, co z vedení EU či NATO přichází. Měla by ale na jedné straně být schopna jasně definovat, co jí na návrzích vadí, a také přijít s řešením, jak taková opatření udělat lepšími ve prospěch občanů a země.

Kabinet v programovém prohlášení uvádí, že je Česko svrchovaným členským státem EU a pevným spojencem v NATO, unie má však podle něj limity a nemá právo zemím vnucovat rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity. Nová koalice chce společenství suverénních národních států, které spolupracují tam, kde to dává smysl.

Související

Rusové vyráží do protiútoku. Žalují Euroclear o 18,2 bilionu rublů za zmrazená aktiva

Šéfka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová
ČTK
ČTK
ČTK

Ruská centrální banka podala žalobu na belgickou společnost Euroclear, od které požaduje náhradu škody ve výši 18,2 bilionu rublů (4,75 bilionu korun), což je plná hodnota zmrazených státních aktiv Ruska, oznámil podle agentury Reuters moskevský soud. Euroclear, který funguje jako centrální depozitář cenných papírů, spravuje většinu ruských státních aktiv zmrazených v Evropské unii po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Žaloba je reakcí Moskvy na plány EU využít tyto prostředky k finanční podpoře Ukrajiny.

Očekává se, že moskevský soud vydá rychlé rozhodnutí ve prospěch ruské centrální banky. Na základě verdiktu by pak banka mohla usilovat o vymáhání náhrady škody i v zahraničních jurisdikcích.

Rusové slibují tvrdou odvetu

Rusko opakovaně varovalo EU, že použití jeho státních rezerv je krádeží, podkopává důvěru v centrální banky a euro. Slíbilo tvrdé odvetné opatření, včetně zabavení podílů evropských soukromých investorů v Rusku.

„Který racionální investor bude držet své cenné papíry v Euroclear, v eurech nebo v EU, pokud pochopí, že jeho vlastnická práva nejsou respektována a jeho aktiva mohou být pod jakoukoli záminkou zabavena,“ řekla agentuře Reuters zvláštní vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice a ekonomickou spolupráci Kirill Dmitriev. Plány EU označil za ránu mezinárodnímu systému rezerv vytvořenému Spojenými státy.

Ruský rubl

Ruské rezervy pro Ukrajinu? EU naráží na odpor vlastních států

Názory

Bortí se plán Evropské komise převést peníze z ruských rezerv Ukrajině. Proti jsou Belgie, Francie, Evropská centrální banka, Japonsko, Spojené státy, ale také Maďarsko, Slovensko či i Česko.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Země Evropské unie se 12. prosince dohodly na časově neomezeném zmrazení aktiv ruské centrální banky uložených v Evropě. Tím podle unijních představitelů padla významná překážka pro využití těchto peněz na pomoc Ukrajině při obraně proti ruské agresi.

Ruská centrální banka v reakci na rozhodnutí EU uvedla, že považuje jakékoli použití svých aktiv za nezákonné a že si vyhrazuje právo využít všechny dostupné prostředky k ochraně svých zájmů.

Plány na využití ruských peněz se setkaly s odporem i v Evropě. Bankéři varují, že zabavení takového množství státních aktiv by bylo právně sporné a vytvořilo by precedens. Švédská Riksbank již v roce 2024 uvedla, že takový krok by znamenal první případ, kdy by neválčící země zabavily aktiva válčící země v probíhající válce, aby pomohly třetí zemi. Návrhy EU jsou také v rozporu s myšlenkou zveřejněnou v některých verzích mírového plánu USA.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Trump na jednání s Leyenovou, Macronem, Zelenským a dalšími představiteli EU

USA chtějí ochránit ruský majetek za biliony před EU, která by jej ráda poslala Ukrajině

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a náčelník generálního štábu Karel Řehka

Další munice pro Ukrajinu. Část zmrazených ruských aktiv půjde na českou iniciativu

Money

ČTK

Přečíst článek

Temelín letos vyrobí nejvíce elektřiny za dobu svého provozu

Jaderná elektrárna Temelín
ČTK
ČTK
ČTK

Jaderná elektrárna Temelín v tomto roce vyrobí zatím nejvíce elektřiny za dobu svého provozu. V neděli totiž překonala dosavadní roční maximum 16,48 terawatthodiny z roku 2017. Do konce roku by se mohla dostat přes hranici 17 terawatthodin, sdělil mluvčí elektrárny Marek Sviták. Temelín začal vyrábět elektřinu v roce 2000.

Elektrárna je největším výrobcem elektřiny v ČR, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. „Jde o výsledek modernizačních programů a především změny palivových cyklů. Prodloužili jsme dobu provozu mezi odstávkami, samozřejmě s maximálním důrazem na bezpečnost. A letos se vše správně sešlo,“ řekl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml.

Objem výroby jihočeské jaderné elektrárny bude v následujících letech záviset na tom, zda bude mít jednu nebo dvě odstávky ročně. Plánované odstávky jsou určené pro výměnu paliva, kontroly a investice. Příští rok energetici předem počítají s nižší výrobou. Temelín a Dukovany se podílejí na celkové produkci elektřiny v ČR asi dvěma pětinami. V roce 2023 dodaly do sítě 30,4 z celkových 71 terawatthodin elektřiny.

„Naší snahou je maximálně efektivní a bezpečný dlouhodobý provoz. České jaderné elektrárny jsou klíčovým bezemisním zdrojem, na které se mohou české domácnosti i firmy dlouhodobě spoléhat,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Od Prahy až po Tokio. Vojtěch Kačena staví bateriová úložiště a míří mezi globální elitu energetiky

Zprávy z firem

Česká skupina Second Foundation se hodlá zařadit mezi nejvýznamnější evropské investory do bateriových úložišť. „Máme už pět dokončených projektů, především v Japonsku a Německu, a dalších dvacet úložišť stavíme,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz podnikatel a investor Vojtěch Kačena, který Second Foundation spoluzakládal a je dnes její hlavní tváří.

Jan Žižka

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Lukáš Kovanda: Češi ve velkém vyrábí a vyváží elektřinu. Přesto jim zdražila o 85 procent

Lukáš Kovanda: Češi ve velkém vyrábí a vyváží elektřinu. Přesto jim zdražila o 85 procent

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme