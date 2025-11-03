Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Maláčová potopila nejstarší stranu v zemi a definitivně končí

Dalibor Martínek: Maláčová potopila nejstarší stranu v zemi a definitivně končí

Jana Maláčová
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Audio verze článku

Jana Maláčová oznámila definitivní konec v politice. Chce se věnovat sama sobě, na sjezdu v listopadu složí s celým vedením strany funkce. Kdo po ní? Nespíš konec.

Byla to romantická doba plná ideálů. Ale tvrdá. V druhé polovině devatenáctého století, když se rozvíjel bezuzdný kapitalismus, vznikaly továrny, dělníci neměli žádné slovo. Byla to levná pracovní síla bez vzdělání. Společností začalo rezonovat dělnické hnutí. Boj za práva dělnictva. Doba se vychýlila ve prospěch bohatých továrníků. Což bylo podhoubí pro zpětný pohyb společenského kyvadla na druhou stranu.

V roce 1878 založili dělníci v pražské břevnovské hospodě U Kaštanu Sociálně demokratickou stranu českoslovanskou v Rakousku. Stál u toho otec budoucího komunistického prezidenta Antonína Zápotockého Ladislav Zápotocký a dělnický básník Josef Boleslav Pecka, několikrát v Rakousko-Uhersku pro své názory vězněný.

Nyní, po 147 letech zažívá tato původně dělnické strana pomalé umírání. Jana Maláčová, současná předsedkyně nejdéle existující politické strany v zemi, oznámila, že odchází z politiky. Už po prohraných volbách před měsícem celé grémium strany v čele s Maláčovou a Lubomírem Zaorálkem oznámili, že rezignují na své funkce. Nyní tedy konec Maláčové v politice vůbec.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Názory

Programové prohlášení vlády je jako adventní kalendář. Každý den si z něj vytáhnete jeden čokoládový bonbón. Nikdo nebude trpět, všichni budeme prosperovat, daně se budou snižovat, výdaje státu zvyšovat, ekonomika bude růst, zmizí byrokracie. To je program jako ze žurnálu. Takový by chtěla každá vláda.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

22. listopadu, kdy se má konat sněm strany, která dvakrát ve své historii zanikla, za nacistů a za komunistů, ale vždy se zase obrodila, může být třetí, možná poslední tečkou za touto levicovou partají.

Poslední hřebíček do rakve

Poslední hřebíček do rakve zasadila Maláčová, když se před volbami spojila s komunisty. Tím znechutila nejen řadu svých spolustraníků, kteří stranu houfně opouštěli, ale jak se ve volbách ukázalo, i voliče strany. Je to pochopitelné. Spojit se e extrémistickou stranou, která stála u druhé záhuby sociální demokracie v Čechách, to řada lidí s liberálnějším přístupem nepřekousla. To Maláčová neodhadla.

Chtěla po vzoru Spolu vytvořit jednotnou levicovou frontu. A udělala smlouvu s ďáblem. Patrně se podle vývoje předvolebních preferencí domnívala, že se spojené levé síly snáze dostanou do Sněmovny. Přepočítala se. Nyní tedy definitivně končí. Místo omluvy voličstvu za to, že zaprodala konstruktivní levicovou stranu s obří historií, prožívá svůj osobní příběh.

Na instagramu uvedla, že děkuje za zprávy a slova podpory. „Mám se hezky. Odpočívám, soustředím se na sebe a věnuju se rodině. Připravuji sjezd Sociální demokracie, kde stranu předám svému nástupci. Z politiky odcházím. Ne se zklamáním, ale s vděčností," napsala. Maláčová v květnu oznámila, že je onkologicky nemocná.

Jednání představitelů ANO, SPD a Motoristů o obsazení funkcí ve Sněmovně a o programu možné budoucí vlády , 29. října, Praha. Zleva Petr Macinka, Filip Turek, Boris Šťastný z Motoristů.

Boris Šťastný: Nezavázali jsme se zvolit Okamuru šéfem Sněmovny, je to dezinformace

Politika

Šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný označil za dezinformaci, že všech 108 poslanců vznikající vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy, ve kterém se zavážou zvolit šéfa SPD Tomia Okamuru předsedou Sněmovny. Každý bude volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Řekl to v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného by byl takový postup na hraně demokratického parlamentarismu, volba má být tajná, uvedl. Koaliční smlouvu budou zástupci ANO, SPD a Motoristů podepisovat v pondělí, kdy také začne ustavující schůze Sněmovny.

ČTK

Přečíst článek

Strana v troskách

Odhlédnuto od osobního příběhu Jany Maláčové stojí za postřeh ještě dva okamžiky. Za prvé, sociální demokracie je v troskách. Aktuálně bez šance na jakékoliv uplatnění ve vysoké politice. Je to strana bez kreditu, bez osobností. Ty poslední, které by se tak daly označit, jako třeba pardubický hejtman Martin Netolický nebo někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier, ze strany utekly po spojení s komunisty. Socialisté nemají na kom stavět.

A za druhé, samotná myšlenka, na které tradiční strana vznikla, se dávno přežila. Jednak ji v Československu po čtyřicet let ničili vládnoucí komunisté. Po sametové revoluci se socialisté zdáli být těmi, kdo ochrání české dělnictvo před budoucími kapitalisty. Což vyneslo Miloše Zemana do nejvyšších pater.

Jenže doba se posunula. Levicová témata posbíraly jiné partaje se silnějšími vůdci. Socialisty vyluxoval Babiš i Okamura. Dělníci mají nyní nejen v Česku, ale v celé Evropě obrovské zastání. České odbory mají takovou sílu, že se jim žádný podnik nepostaví. Pravidelný růst platů, benefity, dovolené u moře. Legislativa stojí na straně pracujících. Socialisté ztratili téma. Ochranu sociálních práv mají v programu všechny politické strany. Maláčová může dát na hrob socialistů kytku, víc udělat nemůže.

Související

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek

Babišova vláda vyhlásila válku Green Dealu. EU se obává dalšího rebela

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Prvním velkým cílem Andreje Babiše na evropské scéně je zhatit plány Evropské unie na nový systém emisních povolenek ETS2, napsal bruselský server Politico s odvoláním na programové prohlášení nové české vlády, které uniklo do médií. Server si všímá i toho, že se český politik, který byl po vítězství v parlamentních volbách pověřen jednáním o stavení budoucí vlády, více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny. Mohl by tak najít spojence spíše u polského premiéra Donalda Tuska, než u jeho maďarského kolegy Viktora Orbána.

Babišova vláda „odmítne emisní povolenky ETS2 a sníží poplatky za distribuci a přenos“, píše se v návrhu programu nové české vlády. „Green Deal je v současné podobě neudržitelný, proto budeme prosazovat jeho zásadní revizi. Zákaz prodeje a výroby aut se spalovacím motorem od roku 2035 je nepřijatelný,“ dodává text podle Politico.

Bruselský server si rovněž všímá, že v části, která pojednává o zahraniční politice, dokument uvádí, že „Evropská unie má své limity – nemá právo vnucovat členským státům rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity“.

Návrat populisty

Programové prohlášení budoucí české vlády je podle respektovaného bruselského serveru důležité zejména kvůli tomu, že se unijní úředníci již nyní chystají „na dopad návratu populisty Babiše k jednacímu stolu“. Očekává se, že se tak stane na summitu EU, který začíná v Bruselu 18. prosince. Existují přitom obavy, že se budoucí český předseda vlády spojí s maďarským premiérem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem, a posílí tak blok vystupující proti Kyjevu a blokující další pomoc Ukrajině.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Názory

Programové prohlášení vlády je jako adventní kalendář. Každý den si z něj vytáhnete jeden čokoládový bonbón. Nikdo nebude trpět, všichni budeme prosperovat, daně se budou snižovat, výdaje státu zvyšovat, ekonomika bude růst, zmizí byrokracie. To je program jako ze žurnálu. Takový by chtěla každá vláda.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Program však ukazuje, že se Babiš více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny (alespoň prozatím),“ konstatuje Politico. Podobně přitom vystupuje polský premiér Tusk, který mimo jiné prosazoval, aby se do závěrů říjnového summitu dostalo, že jakékoli budoucí klimatické cíle budou doplněny o takzvanou revizní klauzuli.

Závěry summitu nepožadovaly žádné konkrétní změny klimatických předpisů, nicméně pokud se Tusk spojí s Babišem, křehký konsensus v rámci EU ohledně klimatu by mohl být v ohrožení, píše Politico.

„Důležitou prioritou naší zahraniční politiky je obnova a posílení narušených vztahů v rámci Visegrádské skupiny, založená na vzájemném respektu, společných zájmech a efektivní regionální spolupráci,“ všímá si server dalších řádků v programovém prohlášení budoucí české vlády. Visegrádskou čtyřku tvoří Polsko, Slovensko, Česko a Maďarsko, nicméně v posledních letech spolupráce v rámci skupiny příliš nefungovala.

Alphabet si jde pro tři miliardy eur. Google investuje rekordní částky do AI

Money

Společnost Alphabet, mateřská firma Googlu, se letos podruhé obrací na evropský dluhopisový trh. Chce získat minimálně tři miliardy eur prostřednictvím vícedílné emise, aby podpořila rekordní kapitálové výdaje zaměřené na rozvoj umělé inteligence a cloudové infrastruktury, uvedl server Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Babiš se ale místo toho, aby se připojil k Orbánovi, kterého čeká příští rok těžký boj o znovuzvolení, dívá na Polsko jako na svého potenciálního spojence na zasedání Evropské rady, dodává server.

Za další důležitý bod programového prohlášení považuje Politico Babišův záměr osobně dohlížet na politiku Evropské unie, což znamená, že bude zrušen post ministra pro evropské záležitosti.

Ohledně Ukrajiny prohlášení uvádí pouze, že Česká republika bude podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě, všiml i server.

Server Politico věnoval Babišovi celou první část svého ranního newsletteru Brussels Playbook. V závěru uvedl, že Brusel čeká opětovné seznámení se s politikem, který je podobný Donaldu Trumpovi a který se „řídí spíše svým instinktem než ideologií a loajalitou ke své straně“. Co to pro EU znamená, se teprve uvidí, nicméně podle analytika Milana Niče se Babiš stane „velmi brzy problémem“, protože bude muset svým voličům ukázat, že „bojuje s Bruselem“.

Související

Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO

Karel Havlíček: Energetické firmy zlobovaly vládu, proto mají Češi nejdražší plyn i elektřinu

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Povolenka jen za 45 eur? Investoři nevěří, skeptičtí jsou i akademici

Lukáš Kovanda: Levné povolenky jen na papíře. Česká studie se rozchází s realitou burz i expertů

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Velký zásah v centrále VZP: Policie zadržela 19 lidí kvůli zakázkám

Všeobecná zdravotní pojišťovna v Praze
Dušan Kütner / Newstream
ČTK
ČTK

Policie při zásahu v pražské centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny zadržela 19 lidí. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu se týká veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem zejména VZP, uvedlo Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.

„V současné době jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci kterých bylo policejním orgánem zadrženo celkem 19 osob. S ohledem na stadium trestního řízení nelze k jeho průběhu v tuto chvíli poskytnout žádné podrobnější informace,“ napsal státní zástupce Miloš Klátik.

VZP už dříve uvedla, že v dané věci vystupuje v pozici poškozeného a je vázána mlčenlivostí.

Zakázky na IT služby

Server Odkryto.cz už dříve uvedl, že se detektivové zajímali o zakázky na IT služby. Na místě byla dnes krátce po 06:00 asi desítka mužů s policejními páskami na rukou. Podle serveru byli v budově přítomni také pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než šesti miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy. Loni činil schodek pět miliard korun.

Letos ve druhé polovině září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství, informoval v září server Seznam Zprávy. Státní zástupce Adam Borgula ČTK potvrdil, že v případu od kriminalistů obdržel návrhy na obžalobu tří osob.

Vnitro nakoupí stovky elektromobilů za půl miliardy

Money

Ministerstvo vnitra chce během tří let pořídit 400 elektrických vozů v hodnotě přes půl miliardy korun. Polovinu z nich využije policie, zbytek doplní flotilu referentských vozidel.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Miloslav Ludvík

David Ondráčka: Kauza Ludvík ukazuje, jak je na tom české zdravotnictví. Miliardy přitékají, systém zůstává

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Doporučujeme