Panák whisky za 370 tisíc? Sběratel koupil vzácnou láhev značky Macallan, jednu ze dvou na světě

Investice do luxusního a vzácného alkoholu lákají v poslední době mnohé sběratele. Jeden z nich koupil na aukci prestižní síně Sotheby´s mimořádně vzácnou láhev whisky Macallan, jednu ze dvou na světě, za čtvrt milionu dolarů (asi 5,56 milionu korun). Čím je tak vzácná?

Obsah láhve Macallan nazvaná „Distil Your World New York Single Cask Edition“ byl vytvořen ze směsi zrající v jediném sudu, vydestilovaný v roce 2002 s 55procentním objemem alkoholu. Vyrobeny byly pouze dvě lahve. Standardní láhev o objemu 0,75 litru má „typickou newyorskou chuť arašídů v čokoládě spolu s novou chutí sladkého bonbónu a nádechem třešňového květu,“ uvedl deník The Wall Street Journal s odkazem na informace Sotheby's.

Láhev se nachází v modré krabici s vyrytou leteckou mapou New Yorku a obsahuje také poukaz na kulinářský zážitek ve španělském luxusním bistru El Celler de Can Roca pro sběratele a jeho tři hosty. Součástí je i brožura podepsaná týmem. která o výrobě této speciální edice natočila dokument, uvedla aukční síň.

Celá aukce vynesla přes milion dolarů

Vzácná láhev byla nabídnuta jako vrchol první letošní aukce whisky Sotheby's v New Yorku, která probíhala online od 30. ledna do 10. února. Před prodejem aukční síň očekávala její výtěžek jen mezi 30 tisíci a 80 tisíci dolary. Celkem přišlo 68 nabídek od 20 dražitelů a vítězem se stal nejmenovaný asijský sběratel, uvedla Sotheby's.

Celkově Sotheby's na aukci utržila 1,33 milionu dolarů (29,6 milionu korun) za 272 položek, přičemž 90 procent z nabídky se prodalo za více, než byly jejich již tak vysoké odhady, uvedla aukční síň.

Druhá láhev „The Macallan Distil Your World New York Single Cask Edition“ bude uložena v archivu společnosti Macallan. Výtěžek z prodeje speciální lahve Macallanu půjde ve prospěch neziskové umělecké organizace se sídlem v New Yorku s názvem ChaShaMa, která mění nevyužívané nemovitosti na prostory pro umělce, malé podniky a komunitní umělecké školy.