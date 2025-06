Pokuty za plavky i dlouhé focení. Kde si dát pozor?

Chůze v plavkách vás může stát stovky eur, stejně jako focení selfie v Portofinu, pití alkoholu na ulici v Barceloně nebo sbírání kamínků na Santorini. Za, co si turista připlatí a čemu by se měl vyvarovat?

Letní sezona 2025 přináší zásadní změny v oblíbených evropských destinacích. Rekordní počty turistů nutí místní úřady hledat způsoby, jak ochránit kulturní památky, infrastrukturu a kvalitu života místních obyvatel. Španělsko například loni navštívilo rekordních 94 milionů turistů. To je o deset procent více než předchozí rok.

Hlavními změnami jsou nová pravidla pro turisty a různá turistická omezení, jak omezení počtu návštěvníků, tak turistickou daň, různé turistické poplatky, ale i pokuty pro turisty, kteří daná omezení nerespektují. „Evropské destinace si uvědomily, že neomezený turismus ničí to, kvůli čemu do destinací lidé jezdí. Proto hledají rovnováhu mezi příjmy z cestovního ruchu a ochranou svého dědictví,“ vysvětluje Petr Jermář, hlavní analytik Banky.cz.

Španělsko: konec divokých párty a vyšší daně

Nová španělská opatření se týkají především Barcelony a celého regionu Katalánska, Málagy a Baleárských ostrovů. Španělsko turistické poplatky (daně) samozřejmě již dávno zavedené má. Teď je zvyšuje, plus přidává další omezení a pravidla.

Katalánsko a Barcelona

Katalánsko výrazně zvyšuje turistickou daň až na 15 eur denně, Barcelona k tomu přidává vlastní poplatek 6,75 eura za pětihvězdičkové hotely. Město také omezuje příjezd výletních lodí a plánuje do roku 2030 úplně zrušit krátkodobé pronájmy bytů. Doposud oblíbená autobusová linka do parku Güell už se nebude provozovat, zcela zmizela z turistických map.

Baleárské ostrovy

Ibiza a Mallorca zpřísnily pravidla pro alkohol. Pití alkoholu na ulicích může kohokoliv přijít až na 3000 eur. K tomu platí ještě i zákaz prodeje alkoholu v obchodech mezi 21:30 a 8:00.

Itálie: vstupné do měst a limity pro turisty

Itálie cestování také nechce zcela vymýtit, ale už se dostala do fáze, kdy se bez omezení počtu turistů zkrátka neobejde. Proto zavádí, a nejen v Benátkách, omezení počtu turistů, ale i tzv. „výchovná“ opatření.

Benátky

Nová pravidla v Benátkách zahrnují zákaz pro průvodce v používání megafonů, omezení turistických skupin na 25 osob a také zákaz koupání v kanálech (zde hrozí pokuta až 1000 eur). Město zavedlo poplatek pro jednodenní návštěvníky – 5 euro pro turisty při předběžné rezervaci, 10 eur pro turisty bez rezervace a pokuta až 300 eur za pokus o vyhnutí se poplatku.

V Římě platí zákaz konzumace jídla u památek, povinnost slušného oblečení a nově je vstup do Kolosea omezen na 3 000 návštěvníků najednou. Zároveň se zde bojuje proti věšení „zámečků lásky“ na mosty. Na vyhlášených plážích Sardinie je nutná předběžná rezervace přes aplikaci. V Pompejích je zaveden denní limit 20 000 turistů.

V Portofinu hrozí pokuta až 270 eur za příliš dlouhé pořizování selfie na nábřeží. V Sorrentu mohou návštěvníci za chůzi v plavkách mimo pláž nebo bazén zaplatit pokutu až 500 eur.

Francie: zákaz kouření a přísnější pravidla pro alkohol i odívání

Pití alkoholu je na mnoha veřejných místech v Paříži zakázané, pokuta za porušení zákazu může dosáhnout 135 eur. Součástí pravidel je i dress code na Azurovém pobřeží. Několik měst, včetně Cannes, zakázalo odhalující oblečení mimo vyhrazené pláže. Jinými slovy: chůze bez trička nebo dokonce jen v bikinách vás může stát až 38 eur.

Od 1. července platí ve Francii zákaz kouření ve venkovních prostorách, kterými jsou pláže a parky, veřejné zahrady, ale i autobusové zastávky nebo sportoviště. Zákaz se zatím nevztahuje na elektronické cigarety. Pozor, kouření ve venkovních kavárnách a barech zůstává povolené.

Řecko: ochrana památek a ostrovů

Také v Řecku dovolená bude letos probíhat podle pozměněných pravidel. Akropolis zavedla denní limit 20 000 návštěvníků a také zákaz vysokých podpatků. Pokuta za poškození mramoru tu může dosáhnout až na 900 eur.

Na ostrovech Santorini a Mykonos se bude vybírat poplatek 20 eur za návštěvníky výletních lodí. Na ostrově Santorini je zavedený limit 8000 turistů denně z výletních lodí. Na obou ostrovech i nadále platí zákaz sbírání mušlí nebo oblázků (pod pokutou až 1000 eur). Provozovatelé mají ještě další omezení: nejméně 70 procent pláží musí zůstat bez komerčních lehátek.

Chorvatsko: důraz na respekt a klid

Ve Splitu hrozí pokuta až 150 eur za chůzi v plavkách nebo spodním prádle v historickém centru. Hvar postihuje pití alkoholu na veřejnosti (až 600 eur) a omezuje noční hluk na 85 decibelů. Dubrovník spustil kampaň Respektujte město, která přinesla zrušení stánků, omezení míst v kavárnách, limit dvou výletních lodí denně a zákaz konzumace jídla u památek (pokuta až 700 eur).

Portugalsko: nejvyšší pokuty v Evropě

Portugalsko se k pokutám postavilo tak, aby zákazy dokázali respektovat i bohatí turisté. Například pokuty v Albufeiry dosahují až 36 000 eur za rušení klidu (typicky příliš hlasitými reproduktory na pláži). Trestá se tu i chůze v plavkách ve městě (až 1500 eur). Neméně přísné je postihování pití alkoholu na ulici, či plivání (včetně žvýkaček) a močení na veřejnosti.

Nizozemsko: Amsterdam proti párty turismu

Amsterdam se snaží zbavit pověsti večírkové destinace a zavádí řadu omezení. Turisté si mohou nová pravidla otestovat v online kvízu „Pravidla Amsterdamu“. V platnosti je například zákaz kouření marihuany v ulicích čtvrti červených luceren, zákaz kotvení velkých výletních lodí v centru, dřívější zavírání barů a přísnější pravidla pro průvodce velkých skupin.

Německo a Kypr: pozor na řízení

Německo chce zkrotit takzvanou„silniční zuřivost", tedy křičení urážek nebo hrubá gesta za volantem. Zavedlo proto pokutu až 4000 eur za nevhodné chování v autě. Stejně tak platí pokuty za hlučné chování, a to především v Berlíně, ale i dalších městech.

