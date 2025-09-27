Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy OBRAZEM: Gastronomický zážitek bez kompromisů. Papilio potvrdila pověst nejlepší restaurace v Česku

OBRAZEM: Gastronomický zážitek bez kompromisů. Papilio potvrdila pověst nejlepší restaurace v Česku

Restaurant Papilio
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Navštívit Papilio znamená projít pečlivě sestavenou cestu chutí, kde každý chod má jasnou myšlenku a je dotažený do detailu. U většiny degustačních menu, a to i v michelinských podnicích, se často najde slabší moment – talíř, který nepřekvapí nebo zůstane v pozadí. V Papiliu se nic takového nenastalo. Každý chod byl nabitý chutí, zajímavý a promyšlený.

Večer začal trojicí hravých kanapek, které naznačily, co hosty čeká dál: křupavou tartaletkou s marinovaným sumcem, ředkvičkou, šťovíkem a kaviárem ze pstruha; grilovaným wagyu srdcem s libečkovou emulzí, kapary z medvědího česneku a citronovým tymiánem; a nakonec „lanýžkem“ z Vysokého Újezdu – odpalovaným těstem ve tvaru lanýže plněným houbovým ragú a pastou z černých lanýžů. Už úvod tak ukázal hravost i preciznost kuchyně.

FOTOGALERIE: Nahlédněte do restaurace Papilio 

Cuketa s hráškem a mandlemi Jehněčí s lilkem a paprikou Petit fours 28 fotografií v galerii

Netradiční kombinace a sezónní suroviny

Na canapés navázalo menu plné kontrastů a sezónních chutí. Rajče s jablkem, okurkou a ponzu zaujalo jemnou kyselostí, zatímco cuketa s hráškem, mandlemi a mátou přinesla svěžest a lehkost. Žloutek s liškami, patizonem a bylinkami pak ukázal, že jednoduchost může být zároveň elegantní i překvapivá.

K vrcholům večera patřil sumec s kaviárem Bester Beluga, mirinem a ústřicovým listem – příklad, jak se sladkovodní ryba může proměnit v noblesní delikatesu. Perlička se žlutou řepou, kukuřicí a fazolkami překvapila kombinací textur, zatímco králičí maso s celerem i jehněčí v moderním pojetí české tradice potvrdily rukopis kuchyně: promyšlený, a přesto hravý.

Pocta českému vinařství

Závěrečné variace sýrů a dezerty – od rakytníku s anýzem přes fenykl se zázvorem až po meruňku s tvarohem a meduňkou – nabídly svěží tečku, která nepůsobila těžce. Skvěle k nim ladilo párování vín pod názvem „Privia“, představující cestu po českých vinicích: od svěžího bílého z Velkých Bílovic po jemný Neuburg, Riesling či pét-nat. Kombinace vín a jídel večer ještě prohloubila a ukázala, že česká vinařská scéna má hostům co nabídnout. Fascinující je, že jednotlivá vína by sama o sobě možná nenadchla, v souhře s konkrétními pokrmy však fungují dokonale.

Asador Etxebarri – Axpe, Španělsko: Grilování povýšené na umění. Skrytý na baskickém venkově patří Etxebarri k nejlepším restauracím světa (v současnosti 2. v seznamu World’s 50 Best). Servíruje příběh ohně, dřeva a dokonalé jednoduchosti na každém talíři.

Michelinky, ale i venkovské hospůdky. Které restaurace vyhledávají nejbohatší Češi?

Enjoy

Chcete vědět, ve kterých světových restauracích můžete nejčastěji potkat nejbohatší Čechy? Cestovní kancelář EliteVoyage připravila výběr gastronomických skvostů oblíbených mezi českými miliardáři.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Atmosféra a přístup

Papilio je komorní restaurace, která staví na zážitku. Atmosféra je klidná, servis profesionální a šéfkuchař Jan Knedla osobně přichází k hostům z kuchyně, aby představil jednotlivé chody. Pro milovníky gastronomie je to okamžik, kdy se emoce propojují s řemeslem.

Verdikt

Papilio není podnik pro každodenní večeře, ale pokud hledáte gastronomický zážitek bez kompromisů, najdete ho právě zde. Není náhodou, že jej průvodce Gault & Millau označil za nejlepší restauraci v Česku. Degustační menu o deseti chodech vyjde na 5 500 korun, vinné párování Privia s čistě českými víny pak na dalších 3 200 korun. A stojí to za to – v Papiliu totiž nenajdete jediný slabý moment. Všech deset chodů je dotažených, chuťově výrazných a dohromady skládají večer, na který se nezapomíná.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

V Praze září další kuchařská hvězda. Skrze spálený květák přináší chutě Ameriky, zapečenou fetou vzdává hold Evropě

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

České gastro za tři roky podražilo o pětinu. Potřebujeme zdražovat více, vzkazují hospodští

Letošní léto konzumaci piva příliš nepřálo
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Hospody a restaurace si letošní léto za rámeček rozhodně nedají. Červencové tržby klesly meziročně o 4 procenta, přestože srovnávací loňské hodnoty byly slabé.

Laťka byla opravdu nízko, přesto došlo k dalšímu propadu,“ říká Vladimír Sirotek, ředitel tržního a datového výzkumu Dotykačky. Od léta 2022 zdražilo gastro o dvacet procent, jen za poslední rok o tři procenta. Restauratéři si ale nadále stěžují, že jejich náklady rostou rychlejším tempem, než oni sami zdražují. „Aby se dalo mluvit o přijatelném výsledku, musely by tržby alespoň vyrovnat tuto inflaci. To se ani vzdáleně neděje,“ dodává Sirotek.

Vývoj potvrzuje i šéf Dotykačky Petr Menclík: „Bohužel se znovu ukazuje, že nejmocnějším manažerem v oboru gastronomie je počasí. Slunce dokáže zvednout denní tržby i o desítky procent, déšť a zima způsobují pravý opak.“

Schillerová: Nedaněné spropitné omezí šedou ekonomiku

Volby 2025

Hnutí ANO chce po volbách prosadit, aby bylo spropitné v restauracích osvobozeno od daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové by to pomohlo omezit šedou ekonomiku, zlepšit přístup zaměstnanců k hypotékám či leasingům a přineslo by právní jistotu do oboru. Podporu návrhu vyjádřil také Luboš Kastner z Hospodářské komory.

ČTK

Přečíst článek

Statistiky ukazují, že lidé o prázdninách zůstávali doma. Na rozdíl od jara, kdy tržby rostly zejména v menších obcích. Tentokrát přišly největší propady právě v červenci, a to i v Praze. Srpen byl o něco lepší, ale nedokázal ztráty dorovnat.

Největší ztráty vykázaly hotely s poklesem o 11 procent, špatně na tom byla i bistra a kiosky závislé na turistech a cyklistech. Spotřeba piva v červenci klesla o téměř desetinu.

Jediným segmentem, který dokázal růst, byly kavárny. Chladné a deštivé léto přesměrovalo poptávku k teplým nápojům. Káva a čaj nahradily tradičně populární pivo.

Dinner in the Sky: Oběd padesát metrů nad zemí

OBRAZEM: Adrenalin a skvělá gastronomie v padesáti metrech nad Prahou. Levné to není

Enjoy

Vidět Prahu z padesátimetrové výšky je zážitek sám o sobě. Když se k tomu přidá tříchodové menu od šéfkuchaře, vznikne kombinace, která spojuje adrenalin, výhledy a gastronomii v jedinečný celek.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Hokejový šampionát startuje: Komu loni přišlo pivo za stovku drahé, musí se letos připravit na stovky dvě

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Areál pivovaru Budvar rozkvete. Plánuje se nové centrum a zahrada za 800 milionů korun

Budějovický Budvar
ČTK
ČTK
ČTK

Pivovar Budějovický Budvar se chystá investovat do rozvoje areálu v Českých Budějovicích přes 800 milionů korun. Do roku 2030 by mělo vzniknout nové návštěvnické centrum a parkovací dům pro 300 aut. Vyplývá to z architektonické studie, která vzešla z mezinárodní soutěže vyhlášené v roce 2024.

Projekt se nazývá Pivovar otevřený a zelený, cílem je zmodernizovat areál a více ho otevřít návštěvníkům, řekl ředitel národního podniku Petr Dvořák. Memorandum o spolupráci při rozvoji pivovaru a jeho okolí podepsal Dvořák se zástupci ministerstva zemědělství, Jihočeským krajem a městem. Investorem je pivovar, stát nic nefinancuje. Podporou může být například nižší odvod do státní pokladny, řekl ministr zemědělství Marek Výborný. Letošní odvod je 500 milionů korun. Budvaru loni stoupl čistý zisk na 361 milionů korun.

Jak se váří pivo v národním pivovaru

Pytle s chmelem v Budějovickém Budvaru Pytle s chmelem v Budějovickém Budvaru Uskladněný chmel v pivovaru Budějovický Budvar. 11 fotografií v galerii

"Cílem celého projektu je kromě rozšiřování potřeb pro výrobu, pivovar otevřít více tak, aby nebyl jenom za zdmi, zazelenit, abychom ukázali, že i moderní provozy nemusí být jenom změť panelů a hal, ale můžou tady být i vzrostlé stromy," řekl Dvořák. Stoupnout by měl také počet zákazníků. Areál by mělo navštěvovat ročně až 200 tisíc lidí, loni to bylo zhruba 60 tisíc turistů. Další desítky tisíc lidí by mohly využívat volně přístupnou pivovarskou zahradu. Návštěvníci budou moci využít průvodce nebo si areál projít sami po lávkách a nenarušit tak provoz.

Linka na stáčení plechovek budějovického Budvaru

Výjimečný rok pro Budvar. Hlásí rekordy a investuje stamiliony

Zprávy z firem

Budějovický Budvar měl loni čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl loni také rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což je meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy.

ČTK

Přečíst článek

Do mezinárodní architektonické soutěže se přihlásilo 34 ateliérů z Česka i zahraničí. Odborná porota složená z architektů a zástupců pivovaru vybrala sedm finalistů, kteří ve dvou kolech představili své návrhy. Zvítězila pařížsko-brněnská spolupráce MUOTO sarl + PEER COLLECTIVE. Jejich návrh také počítá s rekonstrukcí historické sladovny, úpravou fasády varny i krajinářským řešením veřejného prostoru v okolí pivovaru. Součástí bude napojení na cyklostezky města.

Současný prosklený modrý vchod s recepcí se zruší. Místo něho vznikne nová budova, ve které bude návštěvnické centrum, restaurace, parkovací dům. Vedle bude pivovarská zahrada, která bude volně přístupná z ulice.

Budvar s architekty letos podepsal smlouvu o budoucí spolupráci a do konce roku bude hotová celková architektonická studie. Výstavba bude v etapách. Do roku 2028, kdy České Budějovice budou evropským hlavním městem kultury, by měla být hotová první etapa. "Co bude její součástí, to si ještě budeme muset potvrdit podle realizovatelnosti," řekl Dvořák. Zbytek bude kolem roku 2030.

Budějovický Budvar měl loni čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl loni také rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což je meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy.

Stáčírna Budějovický Budvar, ilustrační foto

Budvar letos odvedl státu přes půl miliardy ze zisku

Zprávy z firem

Národní podnik Budějovický Budvar letos odvedl státu plánovaných 550 milionů korun ze zisku, uvedla to mluvčí pivovaru Barbora Povišerová. Kolik to bude příští rok, zatím neví. Loni Budvar odvedl 250 milionů korun, předloni 550 milionů korun. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v létě uvedl, že peníze půjdou na mimořádnou podporu zemědělců pro letošní rok. Státní podnik Lesy České republiky letos do státní kasy poslal 3,5 miliardy korun, příští rok by měl být odvod dvojnásobný.

ČTK

Přečíst článek

Související

Češi dál věří investicím do nemovitostí

Češi dál věří realitám. Nejatraktivnější formou investování zůstává dům či byt

Money

ČTK

Přečíst článek
Areál Vlněna v Brně

Česko poprvé předstihlo Polsko v realitních investicích. Tahounem zůstává logistika, lákají i hotely

Reality

nst

Přečíst článek
Doporučujeme