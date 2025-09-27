OBRAZEM: Gastronomický zážitek bez kompromisů. Papilio potvrdila pověst nejlepší restaurace v Česku
Navštívit Papilio znamená projít pečlivě sestavenou cestu chutí, kde každý chod má jasnou myšlenku a je dotažený do detailu. U většiny degustačních menu, a to i v michelinských podnicích, se často najde slabší moment – talíř, který nepřekvapí nebo zůstane v pozadí. V Papiliu se nic takového nenastalo. Každý chod byl nabitý chutí, zajímavý a promyšlený.
Večer začal trojicí hravých kanapek, které naznačily, co hosty čeká dál: křupavou tartaletkou s marinovaným sumcem, ředkvičkou, šťovíkem a kaviárem ze pstruha; grilovaným wagyu srdcem s libečkovou emulzí, kapary z medvědího česneku a citronovým tymiánem; a nakonec „lanýžkem“ z Vysokého Újezdu – odpalovaným těstem ve tvaru lanýže plněným houbovým ragú a pastou z černých lanýžů. Už úvod tak ukázal hravost i preciznost kuchyně.
Netradiční kombinace a sezónní suroviny
Na canapés navázalo menu plné kontrastů a sezónních chutí. Rajče s jablkem, okurkou a ponzu zaujalo jemnou kyselostí, zatímco cuketa s hráškem, mandlemi a mátou přinesla svěžest a lehkost. Žloutek s liškami, patizonem a bylinkami pak ukázal, že jednoduchost může být zároveň elegantní i překvapivá.
K vrcholům večera patřil sumec s kaviárem Bester Beluga, mirinem a ústřicovým listem – příklad, jak se sladkovodní ryba může proměnit v noblesní delikatesu. Perlička se žlutou řepou, kukuřicí a fazolkami překvapila kombinací textur, zatímco králičí maso s celerem i jehněčí v moderním pojetí české tradice potvrdily rukopis kuchyně: promyšlený, a přesto hravý.
Pocta českému vinařství
Závěrečné variace sýrů a dezerty – od rakytníku s anýzem přes fenykl se zázvorem až po meruňku s tvarohem a meduňkou – nabídly svěží tečku, která nepůsobila těžce. Skvěle k nim ladilo párování vín pod názvem „Privia“, představující cestu po českých vinicích: od svěžího bílého z Velkých Bílovic po jemný Neuburg, Riesling či pét-nat. Kombinace vín a jídel večer ještě prohloubila a ukázala, že česká vinařská scéna má hostům co nabídnout. Fascinující je, že jednotlivá vína by sama o sobě možná nenadchla, v souhře s konkrétními pokrmy však fungují dokonale.
Atmosféra a přístup
Papilio je komorní restaurace, která staví na zážitku. Atmosféra je klidná, servis profesionální a šéfkuchař Jan Knedla osobně přichází k hostům z kuchyně, aby představil jednotlivé chody. Pro milovníky gastronomie je to okamžik, kdy se emoce propojují s řemeslem.
Verdikt
Papilio není podnik pro každodenní večeře, ale pokud hledáte gastronomický zážitek bez kompromisů, najdete ho právě zde. Není náhodou, že jej průvodce Gault & Millau označil za nejlepší restauraci v Česku. Degustační menu o deseti chodech vyjde na 5 500 korun, vinné párování Privia s čistě českými víny pak na dalších 3 200 korun. A stojí to za to – v Papiliu totiž nenajdete jediný slabý moment. Všech deset chodů je dotažených, chuťově výrazných a dohromady skládají večer, na který se nezapomíná.
