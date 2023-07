Dalibor Martínek: Češi si za drama na Rhodosu můžou sami. Cestovky nejsou charita

Vyděšení turisté už jsou z Rhodosu doma, nikomu se kromě stresu a materiální újmy nic nestalo. Vhodný okamžik konstatovat, že na turismus není nárok. Není to ani veřejná služba. Je to byznys. Lidé chtějí cestovat, patří to k naší éře zábavy. Platí za to peníze, cestovky poskytují službu, píše komentátor Newstream.cz Dalibor Martínek.

V Česku při požárech na Rhodosu rezonovaly tři motivy. První vytáhly cestovní kanceláře. Prý stát nepomohl, kromě ministerstva zahraničí. Žádaly letecký speciál. Jak se ukázalo, nebyl potřeba. Druhým motivem bylo, že cestovky nechtějí vracet peníze, když se lidé bojí letět. A třetí motiv, jak to, že někteří turisté stále létají na Rhodos, i když tam hoří.

Překvapením pro mnohé může být, že člověk se po zaplacení cestovní kanceláři nestává mimozemšťanem, kterého se dění kolem něj netýká. Ano, turisté často působí v cizích zemích jako mimoni. Nevědí, kde co je, nedomluví se a myslí si, že dění kolem nich se jich netýká. Na dovolené se přece chtějí odtrhnout od všedních dnů, od světa. Uzavřít se do říše požitků, většinou je to ležení.

S rizikem je nutno počítat

Jenže tak to nefunguje, s okolím interagujete pořád, ať jste turista, nebo ne. Když hoří, nohy na ramena za vás nebere cestovní kancelář. Ta pouze za jistou částku dopravuje turisty do ciziny a najde jim hotel.

Všelijakými pojistkami se chráníme, aby zážitek byl bez kazu. Žádáme dobré jídlo, čistý pokoj. Stejně tak se druhá strana chrání smlouvami a pojistkami, aby její byznys šlapal. Když chce turista do ciziny, musí chápat všechna rizika, která s tím souvisí. Turista je jedna strana smluvního vztahu, cestovka druhá.

Když šéfka asociace cestovních kanceláří Kateřina Chaloupková v době požárů na Rhodosu prohlásila, že strach není důvod k vrácení peněz, možná tím mnohé překvapila. Vidí problém ze strany kanceláří. Mají snad některé z nich zkrachovat, protože se někdo bojí? Co kdybych po zaplacení zjistil, že se bojím létání? Také bych měl mít nárok na vrácení peněz? V době, když už bylo rezervováno letadlo.

Ani Řecko, ani Česko nevyhlásily zákaz cestování na Rhodos. Ano, hořelo tam, a možná ještě hoří. Ale zruším zájezd do České Lípy, protože v Novém Boru hoří? Když turista uzavírá smlouvu s kanceláří, jde do rizika. Musí zvážit, jak velkého.

Něco se podělalo, státe pomoz!

Toto není obhajoba cestovních kanceláří. Ty jdou vždy až na kraj možného. Když jim teče do bot, rychle vyštrachají zákonná ustanovení. Chrání svůj byznys někdy způsobem, který se zajídá. Na druhé straně, i turisté často nehledí nalevo, napravo. Klidně se povalují na pláží pět kilometrů od spálených domovů místních a užívají si „za každou cenu“. Mají pro to hezký argument, že přece přinášejí peníze, a tím postiženým domorodcům pomáhají. Pravdou však je, že jsou jim domorodci fuk, prostě si chtějí užít.

Zajímavé je, že obě smluvní strany se mají v klidných dobách rády. Ale v době krize vytahují smlouvy a žaloby. Co je nejzajímavější, obě strany se svorně, jako děti, obracejí pro pomocnou ruku státu. Něco se podělalo, hroutí se mi byznys, státe, pomoz! Podivná mentalita. Někdy se hodí, že máme tak zkostnatělou veřejnou správu.